Сообщение AlekceuRig » Вчера, 20:23

Добрый день. Планирую переехать в Сочи и начать работать риэлтором, опыта нет, я так понял может быть первое время, а точнее от 3 месяцев, вообще пройти без сделок и заработка, но вопрос собственно вот в чем:

Стоит ли мне поднабраться опыта в каком нибудь агентстве в своём городе, а позже приехав в Сочи начать заново, или всё же лучше сразу стартовать в Сочи, и потихоньку нарабатывать клиентов?

Не сочтите за труд ответить, вопрос важен. Благодарен всем кто в теме.