Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а):Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе
Право считаться "реальным специалистом" и работать удаленно надо заслужить. Рядового клерка никто не оставит дома наедине с информацией, которая может быть коммерческой тайной. Равно как рядового спеца не оставят дома с тем, что может стать объектом интеллектуальной собственности.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а): В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).
Уважаемый АЛСНшик, я извиняюсь за офтоп...
У руководства нет даже такой возможности ... вот прям совсем! Ибо Конкорды не летают уже лет 15
Но при необходимости Конкорд можно носить... , такая возможность есть
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Тоже считаю, что Рязань очень даже перспективный город, да и регион в целом, так ,что переезжать есть смысл.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Конечно же Рязань является хорошим выбором для смены места жительства. Мне как-то в прошлом году позвонила однокурсница из Сибири, просила совета о том куда лучше переехать в европейскую часть страны. В результате уговорила её переехать к нам. Весь процесс прошел нормально, и транспортировка грузов окончилась благополучно во многом благодаря тому, что она использовала такой наполнитель из пенопласта. Смысл в том, что пустоты в ящиках и коробах заполняются, и содержимое не вибрирует, и не болтается, а потому и все грузы доставляются в сохранности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
конечно стоит, красивейший город
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Мне тоже нравится Рязань. Вот уже 20 с лишнем лет наблюдаю за его развитием. Появились новые районы, облагородились старые, город помолодел и стал еще привлекательнее. Со стороны виднее, как город преобразуется. Помню его в конце 90-х и вижу сейчас и скажу вам, динамика положительная. С удовольствием бы перебрался к вам, но пока увы... но надежды не теряю!)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 авг 2019, 11:58
Хочу переехать в Рязань Стоит ли
Добрый день. Планирую переехать в Сочи и начать работать риэлтором, опыта нет, я так понял может быть первое время, а точнее от 3 месяцев, вообще пройти без сделок и заработка, но вопрос собственно вот в чем:
Стоит ли мне поднабраться опыта в каком нибудь агентстве в своём городе, а позже приехав в Сочи начать заново, или всё же лучше сразу стартовать в Сочи, и потихоньку нарабатывать клиентов?
Не сочтите за труд ответить, вопрос важен. Благодарен всем кто в теме.
Стоит ли мне поднабраться опыта в каком нибудь агентстве в своём городе, а позже приехав в Сочи начать заново, или всё же лучше сразу стартовать в Сочи, и потихоньку нарабатывать клиентов?
Не сочтите за труд ответить, вопрос важен. Благодарен всем кто в теме.
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