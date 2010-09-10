Сообщение hardbone » 05 авг 2016, 13:49

Итак, на что стоит рассчитывать завтра (6 августа, суббота) судя по сегодняшним состоявшимся событиям.1) Изначально время старта объявлялось в 9 утра, по факту старт в 10 (и со слов людей завтра тоже будет в 10). Время лучше уточнить на всякий случай.2) На что можно рассчитывать на земле. Памятник погибшему пилоту в виде Ми-24, настоящий L-39 (в виду небольших размеров его видимо привезли на грузовике), тренировочную кабину от КБ Сухого (можно залезть и посидеть внутри), памятник в виде Миг-29, и (!!!)...два самых современных российских боевых вертолета Ми-28 и Ка-52, можно ходить и трогать и даже вежливо (к сожалению какой-то дятел сегодня делал это не вежливо) расспрашивать члена экипажа приставленного присматривать.3) Первые два часа это "Авиамикс", демонстрация возможностей различных видов воздушной техники:- показательное бомбометание, стрельба ракетами и из авиапушек по наземным мишеням, чем выше заберетесь на трибуны, тем будет лучше видно, так же рекомендую солнцезащитные очки;- показательный воздушный бой (без стрельбы) под подробные комментарии ведущего (ведущий в этот раз был неплох) 2xСу-30 vs. 2xСу-30 и Су-30 vs. Миг-29. Довольно интересное действие, если всматриваться и вслушиваться видно с помощью каких маневров и возможностей техники, самолеты уходят из под атаки или из преследуемого могут стать преследователями;- сброс десантных платформ и 42 тонн воды с соответствующих модификаций Ил-76;- пилотажные выступления групп "Беркуты" (Ми-28), "Стрижи" (Миг-29), "Крылья Тавриды" (Як-130), "Витязи" (Су-27) и единичные L-39, Ка-52 и Ми-26.4) Последующее время это "Авиадартс", на нем я уже не присутствовал, но навряд ли, что-то изменится с прошлого года. Раз в несколько минут очередной самолет делает разведочный круг, а потом боевой заход со стрельбой по мишени. На мой субъективный взгляд событие менее зрелищное и более однообразно-монотонное.5) Сегодня в рабочий день и без доставки автобусами из города народу набилось ровно на половину емкости трибун. Завтра выходной и будут людей завозить автобусы, делайте выводы, если хотите сидеть, и не просто сидеть, а на верхних рядах трибун, откуда неплохо видны мишени.