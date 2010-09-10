Авиадартс в Рязани
Полеты на тепловых аэростатах, парапланах. Авиация в Рязани.
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- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Авиадартс в Рязани
hardbone писал(а):Antipov писал(а):Дорогие городские (и военные тоже) власти!
Не могли бы вы как-то уже определиться и разъяснить нам, вашим горожанам:
Правильно ли я понимаю, что письменный запрос уже направлен в адрес администрации города?
Нет, не направлен.
Срок ответа на обращения граждан по закону - 30 дней. А мероприятие, по поводу которого у меня есть вопросы - через 5 дней. Сами понимаете, какой ответ придет на такой запрос.
hardbone писал(а):Это так, что похоже наш губернатор частенько бывает за рубежом. Там автобусы курсирующие на относительно короткие расстояния содержат это слово в названии.
Надо же, не знал. Считал, что подобного рода сообщение обычно называют челночным у нас и shuttle в забугорье.
upd. По вашей ссылке - авиаперевозчик (VIP-авиация), а не автобусы.
Тем временем, в новостях написали что личный транспорт всех желающих таки пустят до Гнётово.
Все зрители смогут добраться на «Авиадартс-2016» на личном транспорте, но организаторы рекомендуют воспользоваться специальными автобусами. В районе деревни Гнетово подготовлены две парковки (слева по ходу движения для легкового транспорта, справа по ходу движения для автобусов организованных групп), общая вместимость двух парковок до 8000 транспортных средств.
Ожидать прошлогоднего коллапса или всё-таки значительная часть зрителей прислушается к рекомендациям ехать на автобусе? Стоит из дома-то выходить? Или лучше из дома на красноту яндекс-пробок смотреть и злорадствовать?
Re: Авиадартс в Рязани
К чему все эти недовольства?
Состязания устраивают военные, а они привыкли "всё по команде, внезапная проверка" и т.д. вот и к зрителям также. Ну не заточен у них мозг на гражданских. Кто не успел - тот опоздал.
"Если вы такие умные, чё вы строем не ходите?" ©
Состязания устраивают военные, а они привыкли "всё по команде, внезапная проверка" и т.д. вот и к зрителям также. Ну не заточен у них мозг на гражданских. Кто не успел - тот опоздал.
"Если вы такие умные, чё вы строем не ходите?" ©
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Авиадартс в Рязани
► Это армейские игры, на которые допускаются зрители.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Авиадартс в Рязани
В пятницу, 5 августа, отменили организованную доставку зрителей «Авиадартса-2016» на автобусах к авиационному полигону в Дубровичах. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.
Рейсы отменили в связи с изменениями в программе международного конкурса. Основные мероприятия пройдут в субботу, 6 августа.
Как мы уже сообщили, в этот день зрителей с 7 до 11 утра будут доставлять на автобусах из Рязани. Отправиться в Дубровичи можно будет от автовокзала «Приокский», торговых центров «Круиз» и «Глобус». Обратно развозить зрителей будут с 12 до 16 часов. Проезд в одну сторону обойдется в 50 рублей.
Рейсы отменили в связи с изменениями в программе международного конкурса. Основные мероприятия пройдут в субботу, 6 августа.
Как мы уже сообщили, в этот день зрителей с 7 до 11 утра будут доставлять на автобусах из Рязани. Отправиться в Дубровичи можно будет от автовокзала «Приокский», торговых центров «Круиз» и «Глобус». Обратно развозить зрителей будут с 12 до 16 часов. Проезд в одну сторону обойдется в 50 рублей.
Re: Авиадартс в Рязани
Итак, на что стоит рассчитывать завтра (6 августа, суббота) судя по сегодняшним состоявшимся событиям.
1) Изначально время старта объявлялось в 9 утра, по факту старт в 10 (и со слов людей завтра тоже будет в 10). Время лучше уточнить на всякий случай.
2) На что можно рассчитывать на земле. Памятник погибшему пилоту в виде Ми-24, настоящий L-39 (в виду небольших размеров его видимо привезли на грузовике), тренировочную кабину от КБ Сухого (можно залезть и посидеть внутри), памятник в виде Миг-29, и (!!!)...два самых современных российских боевых вертолета Ми-28 и Ка-52, можно ходить и трогать и даже вежливо (к сожалению какой-то дятел сегодня делал это не вежливо) расспрашивать члена экипажа приставленного присматривать.
3) Первые два часа это "Авиамикс", демонстрация возможностей различных видов воздушной техники:
- показательное бомбометание, стрельба ракетами и из авиапушек по наземным мишеням, чем выше заберетесь на трибуны, тем будет лучше видно, так же рекомендую солнцезащитные очки;
- показательный воздушный бой (без стрельбы) под подробные комментарии ведущего (ведущий в этот раз был неплох) 2xСу-30 vs. 2xСу-30 и Су-30 vs. Миг-29. Довольно интересное действие, если всматриваться и вслушиваться видно с помощью каких маневров и возможностей техники, самолеты уходят из под атаки или из преследуемого могут стать преследователями;
- сброс десантных платформ и 42 тонн воды с соответствующих модификаций Ил-76;
- пилотажные выступления групп "Беркуты" (Ми-28), "Стрижи" (Миг-29), "Крылья Тавриды" (Як-130), "Витязи" (Су-27) и единичные L-39, Ка-52 и Ми-26.
4) Последующее время это "Авиадартс", на нем я уже не присутствовал, но навряд ли, что-то изменится с прошлого года. Раз в несколько минут очередной самолет делает разведочный круг, а потом боевой заход со стрельбой по мишени. На мой субъективный взгляд событие менее зрелищное и более однообразно-монотонное.
5) Сегодня в рабочий день и без доставки автобусами из города народу набилось ровно на половину емкости трибун. Завтра выходной и будут людей завозить автобусы, делайте выводы, если хотите сидеть, и не просто сидеть, а на верхних рядах трибун, откуда неплохо видны мишени.
1) Изначально время старта объявлялось в 9 утра, по факту старт в 10 (и со слов людей завтра тоже будет в 10). Время лучше уточнить на всякий случай.
2) На что можно рассчитывать на земле. Памятник погибшему пилоту в виде Ми-24, настоящий L-39 (в виду небольших размеров его видимо привезли на грузовике), тренировочную кабину от КБ Сухого (можно залезть и посидеть внутри), памятник в виде Миг-29, и (!!!)...два самых современных российских боевых вертолета Ми-28 и Ка-52, можно ходить и трогать и даже вежливо (к сожалению какой-то дятел сегодня делал это не вежливо) расспрашивать члена экипажа приставленного присматривать.
3) Первые два часа это "Авиамикс", демонстрация возможностей различных видов воздушной техники:
- показательное бомбометание, стрельба ракетами и из авиапушек по наземным мишеням, чем выше заберетесь на трибуны, тем будет лучше видно, так же рекомендую солнцезащитные очки;
- показательный воздушный бой (без стрельбы) под подробные комментарии ведущего (ведущий в этот раз был неплох) 2xСу-30 vs. 2xСу-30 и Су-30 vs. Миг-29. Довольно интересное действие, если всматриваться и вслушиваться видно с помощью каких маневров и возможностей техники, самолеты уходят из под атаки или из преследуемого могут стать преследователями;
- сброс десантных платформ и 42 тонн воды с соответствующих модификаций Ил-76;
- пилотажные выступления групп "Беркуты" (Ми-28), "Стрижи" (Миг-29), "Крылья Тавриды" (Як-130), "Витязи" (Су-27) и единичные L-39, Ка-52 и Ми-26.
4) Последующее время это "Авиадартс", на нем я уже не присутствовал, но навряд ли, что-то изменится с прошлого года. Раз в несколько минут очередной самолет делает разведочный круг, а потом боевой заход со стрельбой по мишени. На мой субъективный взгляд событие менее зрелищное и более однообразно-монотонное.
5) Сегодня в рабочий день и без доставки автобусами из города народу набилось ровно на половину емкости трибун. Завтра выходной и будут людей завозить автобусы, делайте выводы, если хотите сидеть, и не просто сидеть, а на верхних рядах трибун, откуда неплохо видны мишени.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Авиадартс в Рязани
Ехала днем через мост, попала в пробку, вызванную ремонтом одной полосы.
Неужели, блин, так сложно отложить на неделю ремонтные работы? Чтобы люди, в том числе и из других городов, могли без пробок попасть на Авиадартс?
Неужели, блин, так сложно отложить на неделю ремонтные работы? Чтобы люди, в том числе и из других городов, могли без пробок попасть на Авиадартс?
Re: Авиадартс в Рязани
был сегодня на "Авиамикс" выехали из Рязани в 7:00 без пробок доехали до автостоянки, пересели на маршрутку и к 7:30, были на кпп полигона, пропускать начали в 8:00 , до начала в 10час пришлось посидеть на трибуне,
выступление летчиков впечатлило, все отлично,
полеты близко от трибун, все видно, на порядок лучше, чем на МАКСе.
ну и ЯК-18 "гвоздь" программы под занавес.
на Авиадартс не остались, очень жарко под солнышком, дети запросили пощады. обратно тоже быстро и без пробок. на удивление все прошло отлично.
выступление летчиков впечатлило, все отлично,
полеты близко от трибун, все видно, на порядок лучше, чем на МАКСе.
ну и ЯК-18 "гвоздь" программы под занавес.
на Авиадартс не остались, очень жарко под солнышком, дети запросили пощады. обратно тоже быстро и без пробок. на удивление все прошло отлично.
Re: Авиадартс в Рязани
На танковый биатлон по билетам и цена от 1 до 1,5 тыс руб.Но видишь танк или БТР на старте и финише. Все препятствия на большом экране. Т.е. мы телезрители. Говорят через неделю РТР начнет трансляцию по России-1. Кое-чего не увидишь за деньги. Камеры снимали работу экипажей на соревнованиях.
Вм,рязанцы проще. Все видишь. Полеты,фигуры и стрельбы. В Алабино - по экрану.
Вм,рязанцы проще. Все видишь. Полеты,фигуры и стрельбы. В Алабино - по экрану.
Re: Авиадартс в Рязани
Не предал бы родину, тоже смотрел бы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Авиадартс в Рязани
Всем привет. Может не много не по теме , у меня вопрос связан все таки с авиацией. Друг приглашает в гости в Дюссельдорф. И сейчас в большом раздумье , как лучше добираться самолетом или поездом?
Re: Авиадартс в Рязани
Привеит Мне тоже пришлось не давно посещать Дюсельдорф , там у меня подруга живет. И летела самолетом. Очень удобно и быстро. Кстати подобрать дешевые электронные авиабилеты можно на этом сайте: https://aviatickets.by/deshevye-aviabil ... usseldorf/ Хочу отметить это очень удобно забронировать билеты и туда и обратно , можно прямо не выходя из дома
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