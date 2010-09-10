Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Что за хрен мусорит тут - в моей теме? Нельзя ли зачистить этих диверсантов?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24046
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Ялек, лучше расскажите, как дела Ваши продвигаются?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
ялек
Это не пришельцы.Это саудит и только. Он не знает русского языка и чешет все на английском.Их там,в Саудовской Аравии американцы учат английскому. Партнеры они и друзья.
Это не пришельцы.Это саудит и только. Он не знает русского языка и чешет все на английском.Их там,в Саудовской Аравии американцы учат английскому. Партнеры они и друзья.
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
А ты переведи нам, ученый москаль. Тупым рязанцам интересно, чего это саудиты пишут под пиндосскую диктовку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Avogadrowig Гость RZN.info Откуда: Saudi Arabia
Orknarok, Kalesch, Bernado and Sven New caledonia- тема поста.
Я пишу под диктовку рязанцев,которые отлично знают английский.Я не знаю. Вам педагог с большим педстажем пора знать. "Тупым рязанцам интересно". Не тупите всех под свою дудку. И это Ваше "Рязань теперь безмозглый город, выбирает всяких крзлов во власть."
Orknarok, Kalesch, Bernado and Sven New caledonia- тема поста.
Я пишу под диктовку рязанцев,которые отлично знают английский.Я не знаю. Вам педагог с большим педстажем пора знать. "Тупым рязанцам интересно". Не тупите всех под свою дудку. И это Ваше "Рязань теперь безмозглый город, выбирает всяких крзлов во власть."
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Род занятий:
Еще не безработный инвалид умственного труда UNCLE1911
Откуда:
Оттель
Говорите про тупых?
Еще не безработный инвалид умственного труда UNCLE1911
Откуда:
Оттель
Говорите про тупых?
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
ФрекенСнорк писал(а):Ялек, лучше расскажите, как дела Ваши продвигаются?
Здравствуйте, Фрекен. Дела - как в танке... глухо. Пишу везде, где успеваю... Ответы только - типа "ваше обращение рассматривается". Одна правозащитница только реально поддерживает... и помогает в законах разбираться, в коих я - дуб, пока.
А так - нормально всё
как убрать порчу
заговоры на 6 января
приворот в новогоднюю ночь
как вернуть любимую женщину
как действует приворот
заговор на красную нитку
снятие приворота последствия
заговоры на январь
ванга заговоры
приворот на крещение
защита от приворота
заговор чтобы парень написал
молитва вернуть любимую девушку
бабушкины заговоры
заговор ванги на деньги
заговор на продажу машины
как снять порча или сглаз самостоятельно
как узнать есть ли приворот на муже
заговор на еду
заговор на секс
заговор от прыщей
приворот в новогоднюю ночь
как вернуть любимую женщину
как действует приворот
заговор на красную нитку
снятие приворота последствия
заговоры на январь
ванга заговоры
приворот на крещение
защита от приворота
заговор чтобы парень написал
молитва вернуть любимую девушку
бабушкины заговоры
заговор ванги на деньги
заговор на продажу машины
как снять порча или сглаз самостоятельно
как узнать есть ли приворот на муже
заговор на еду
заговор на секс
заговор от прыщей
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя