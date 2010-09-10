Сообщение ivanes » 08 авг 2016, 11:17

Avogadrowig Гость RZN.info Откуда: Saudi Arabia

Orknarok, Kalesch, Bernado and Sven New caledonia- тема поста.

Я пишу под диктовку рязанцев,которые отлично знают английский.Я не знаю. Вам педагог с большим педстажем пора знать. "Тупым рязанцам интересно" . Не тупите всех под свою дудку. И это Ваше "Рязань теперь безмозглый город, выбирает всяких крзлов во власть."