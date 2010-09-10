Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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jalek
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 15:06

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение jalek » 08 авг 2016, 09:16

Что за хрен мусорит тут - в моей теме? Нельзя ли зачистить этих диверсантов? :)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение ФрекенСнорк » 08 авг 2016, 10:28

Ялек, лучше расскажите, как дела Ваши продвигаются? :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5649
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение ivanes » 08 авг 2016, 10:43

ялек
Это не пришельцы.Это саудит и только. Он не знает русского языка и чешет все на английском.Их там,в Саудовской Аравии американцы учат английскому. Партнеры они и друзья.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11135
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение UNCLE1911 » 08 авг 2016, 10:46

А ты переведи нам, ученый москаль. Тупым рязанцам интересно, чего это саудиты пишут под пиндосскую диктовку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5649
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение ivanes » 08 авг 2016, 11:17

Avogadrowig Гость RZN.info Откуда: Saudi Arabia
Orknarok, Kalesch, Bernado and Sven New caledonia- тема поста.
Я пишу под диктовку рязанцев,которые отлично знают английский.Я не знаю. Вам педагог с большим педстажем пора знать. "Тупым рязанцам интересно". Не тупите всех под свою дудку. И это Ваше "Рязань теперь безмозглый город, выбирает всяких крзлов во власть."
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5649
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение ivanes » 08 авг 2016, 11:36

Род занятий:
Еще не безработный инвалид умственного труда UNCLE1911
Откуда:
Оттель
Говорите про тупых?
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jalek
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 15:06

Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?

Сообщение jalek » 14 авг 2016, 14:54

ФрекенСнорк писал(а):Ялек, лучше расскажите, как дела Ваши продвигаются? :D


Здравствуйте, Фрекен. :) Дела - как в танке... глухо. Пишу везде, где успеваю... Ответы только - типа "ваше обращение рассматривается". Одна правозащитница только реально поддерживает... и помогает в законах разбираться, в коих я - дуб, пока.
А так - нормально всё :)
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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Рольсистемы в Сальске

Сообщение Roberthorgo » Сегодня, 18:19

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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Контактная информация пользователя Roberthorgo

Натяжные потолки в Сальске

Сообщение Roberthorgo » 28 минут назад

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