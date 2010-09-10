Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
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Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Что за хрен мусорит тут - в моей теме? Нельзя ли зачистить этих диверсантов?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Ялек, лучше расскажите, как дела Ваши продвигаются?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
ялек
Это не пришельцы.Это саудит и только. Он не знает русского языка и чешет все на английском.Их там,в Саудовской Аравии американцы учат английскому. Партнеры они и друзья.
Это не пришельцы.Это саудит и только. Он не знает русского языка и чешет все на английском.Их там,в Саудовской Аравии американцы учат английскому. Партнеры они и друзья.
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
А ты переведи нам, ученый москаль. Тупым рязанцам интересно, чего это саудиты пишут под пиндосскую диктовку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Avogadrowig Гость RZN.info Откуда: Saudi Arabia
Orknarok, Kalesch, Bernado and Sven New caledonia- тема поста.
Я пишу под диктовку рязанцев,которые отлично знают английский.Я не знаю. Вам педагог с большим педстажем пора знать. "Тупым рязанцам интересно". Не тупите всех под свою дудку. И это Ваше "Рязань теперь безмозглый город, выбирает всяких крзлов во власть."
Orknarok, Kalesch, Bernado and Sven New caledonia- тема поста.
Я пишу под диктовку рязанцев,которые отлично знают английский.Я не знаю. Вам педагог с большим педстажем пора знать. "Тупым рязанцам интересно". Не тупите всех под свою дудку. И это Ваше "Рязань теперь безмозглый город, выбирает всяких крзлов во власть."
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
Род занятий:
Еще не безработный инвалид умственного труда UNCLE1911
Откуда:
Оттель
Говорите про тупых?
Еще не безработный инвалид умственного труда UNCLE1911
Откуда:
Оттель
Говорите про тупых?
Re: Как обратиться простому гражданину к нашей российской власти?
ФрекенСнорк писал(а):Ялек, лучше расскажите, как дела Ваши продвигаются?
Здравствуйте, Фрекен. Дела - как в танке... глухо. Пишу везде, где успеваю... Ответы только - типа "ваше обращение рассматривается". Одна правозащитница только реально поддерживает... и помогает в законах разбираться, в коих я - дуб, пока.
А так - нормально всё
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- Гость RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:21
Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
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Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
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Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:21
Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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