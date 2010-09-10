купальники и бикини!
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Re: купальники и бикини!
У вас есть фото в жизни? хотелось бы глянуть перед заказом
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 17:36
Re: купальники и бикини!
А по цене на сколько дешевле получается если покупать оптом?
Re: купальники и бикини!
Тимофей хочет прикупить бикини? "Этот самый" штоль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
- Откуда: Россия
- Контактная информация:
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