купальники и бикини!

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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BlaBlaBla
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 10:02

Re: купальники и бикини!

Сообщение BlaBlaBla » 25 авг 2016, 10:07

У вас есть фото в жизни? хотелось бы глянуть перед заказом
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Тимофей Щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 17:36

Re: купальники и бикини!

Сообщение Тимофей Щукин » 27 авг 2016, 17:44

А по цене на сколько дешевле получается если покупать оптом?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: купальники и бикини!

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 19:57

Тимофей хочет прикупить бикини? "Этот самый" штоль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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MontazhNok
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
Откуда: Россия
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Сообщение MontazhNok » 35 минут назад

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