купальники и бикини!
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 17:36
Re: купальники и бикини!
А по цене на сколько дешевле получается если покупать оптом?
Re: купальники и бикини!
Тимофей хочет прикупить бикини? "Этот самый" штоль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: купальники и бикини!
Мне нравится бикини, и бикинистки и фитоняшки. Всех люблю =*** http://chita.prostitutki24.casa
3 сообщения • Страница 1 из 1
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