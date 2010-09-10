купальники и бикини!

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Тимофей Щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 17:36

Re: купальники и бикини!

Сообщение Тимофей Щукин » 27 авг 2016, 17:44

А по цене на сколько дешевле получается если покупать оптом?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: купальники и бикини!

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 19:57

Тимофей хочет прикупить бикини? "Этот самый" штоль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: купальники и бикини!

Сообщение Русак » Сегодня, 20:40

Мне нравится бикини, и бикинистки и фитоняшки. Всех люблю =*** http://chita.prostitutki24.casa
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