Сообщение хх3 » 30 июл 2016, 19:34

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

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Нравятся мне отчеты СКР

- При обыске в загородном доме чиновника Х нашли 100 миллионов рублей.

А сам загородный дом стоимостью 500 миллионов долларов у него не нашли ???

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Семейная пара купила робота-воспитателя со встроенным детектором лжи,

и решила его испытать. Тут как раз пришел из школы их сын.

- Где ты был? - спросил отец.

- В школе после уроков задержался, - ответил сын. Робот отвесил ему

подзатыльник.

- Ага! - довольно сказал отец. - А теперь говори правду!

- Ну... мы с друзьями смотрели порнушку...

- Вот видишь, - сказал отец, отвешивая сыну еще один подзатыльник, -

Родителям всегда надо говорить правду! Я, например, никогда не врал

своим родителям!

Робот подходит к отцу и отвешивает ему две оплеухи, да такие, что тот

еле на ногах устоял. Мать, покатываясь со смеху, замечает:

- Будь с ним поласковей, это в конце концов _твой_ сын!

Робот молча наносит ей удар в челюсть.

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В магазине мужчина обращается к продавщице:

- Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива,

5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.

- Вот, пожалуйста.

- Спасибо.

- Молодой человек, подождите!

- Что такое?

- Возьмите меня с собой и за половину товара вы можете тогда не платить

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ЕСЛИ БЫ WINDOWS БЫЛА НАПИСАНА В ОДЕССЕ

1. После загрузки Windows появляется надпись «Таки я загрузилась! » и в

течение 15 минут играет мелодия «Семь сорок», которую нельзя ни

приостановить, ни отменить.

2. При нажатии на клавишу «Старт» появляется сообщение «Ну, шо ты тут

клацаешь, пошел бы лучше в футбол поиграл... ».

3. Клавиатурный драйвер автоматически преобразовывает букву «г» в букву

«х», а букву «ч» в букву «ш».

4. При открытии нового документа по умолчанию ему присваивается название

«Шоб ты был здоров.doc».

5. При подсоединению к Интернету появляется надпись: «Шо ты занимаешь

линию? А вдруг мама позвонит? »

6. При открытии любой папки или файла появляется предупреждающее

сообщение: «И оно тебе туда надо? »

7. При инсталяции любой программы появляется сообщение: «Ну и куда ты

собираешься писать, поц? Ты купил новый харддрайв? »

8. Размеры файлов указываются с точностью до бита, а вместо таймера в

панели встроен счетчик потребления электроэнергии за время работы

компьютера.

9. При вызове справочной системы всегда появляется инструкция по

приготовлению фаршированной рыбы.

10. Каждые 30 минут автоматически включается savescreener с надписью:

«Ой-вей, я устала... » !

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Мужик. Фанат бокса. Сегодня - бой за звание чемпиона мира.

За час - отпрашивается с работы. По дороге забегает в магазин.

Покупает креветки и пиво.

40 минут до матча - он дома. Бросает креветки в воду, пиво - в

морозилку, чтобы быстрее.

5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки.

Минута до матча.

Мужик сидит перед телевизором, в левой руке - очищенная креветка, в

правой руке - открытая бутылка.

И... Гонг!

Первый раунд, первый удар... Нокаут.

Мужик сидит, сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в

воздухе мавает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит,

сложив руки на груди, и спрашивает его:

- Ну?! Теперь ты меня понимаешь?

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Дама:

- Разбила телефон, но симка цела... Вот теперь я понимаю мужчин, хожу с одной мыслью: что вставить у меня есть, а куда вставить – нету!

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Четыре дня Москва стояла в жутких пробках, МВД было переведено на усиленный режим работы, были закрыты школы, поликлиники, детские сады, правительственный кортеж с мигалками и сопровождением на большой скорости носился по городу... На пятый день Дмитрию Анатольевичу всё же удалось поймать Пикачу.

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"Кто ел из моей тарелки?" - спросил медведь-папа.

"Кто ел из моей тарелки?" - спросила медведь-мама.

"Кто ел из моей тарелки?" - спросил медвежонок-сын.

И только Маша, глядя на говорящих медведей, поняла: "С коноплей надо

завязывать..."

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Сидят мужики, выпивают.

Один говорит:

- Я своего кота зову Пенопласт. Сколько раз ни топил - все равно

всплывает.

Другой:

- А я своего – Бумеранг, куда его ни забросишь – все равно возвращается.

Третий:

- А мы своего называем Джордано Бруно.

Остальные хором:

- Да вы садисты!

- Да нет же, он просто на звезды смотреть любит.

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Отправляют одного деревенского парня на учебу в Америку. Вся деревня его

провожает, все за него очень рады, а отец парня отвел его в сторону и дает

ему последние указания.

- Сынок, веди себя хорошо, водку не жри ведрами, в драку не лезь, смотри

аккуратнее там с женщинами. Сам знаешь, у них там за бугром разврат же

полнейший, подцепишь какую-нибудь заразу, заразишь свою жену, она заразит

меня, я твою маму, а ты же знаешь свою маму, она пол деревни заразит, мы же здесь тогда все разом вымрем.

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Один шабашник стелил ковролин на одной хате. Постелил и захотел

закурить. Смотрит: сигареты из переднего кармана пропали. Стал

искать - нигде нет. Потом видит - под ковролином шишка. Ну думает,

не будешь же из-за одной пачки ковролин отдирать. Взял молоток

и пнув пару раз сровнял место. Заходит хозяйка и грит:

- Вот ваши сигареты. Вы их в коридоре выронили. Кстати,

вы не видели моего хомячка....???

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Пытливые умы всего мира задумываются на вопросом, почему мужской

член на конце толще, чем у основания.

Французские ученые потратили на исследование 150 тыс. франков

и пришли к выводу, что это исключительно для удовольствия женщины.

Американские ученые потратили 15 млн. долларов и пришли к выводу,

что это исключительно для удовольствия мужчины.

Дядя Женя из Рязани на свои собственные средства провел

независимое исследование. Потратив 15 минут свободного от службы времени,

он пришел к выводу: для того хер на конце толще, чтоб рука не соскакивала и не била по лбу.

(вот только жена всё нащупать его не может)

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Самый страшный зверь - это жаба, она задушила больше половины населения нашей страны.

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В наше беспокойное время, когда рушатся империи, цены на нефть бьют рекорды, туристы мечутся по странам в поисках отдыха и революций, есть три вещи в которых я абсолютно уверен летом:

Подорожает квартплата, бензин и отключат горячую воду.

Спасибо государству за этот островок стабильности.

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В Петербурге разгорается скандал.

Люди, которые получали семь лет деньги на Зенит-арену узнали, что стадион, оказывается, надо было действительно строить.

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В магазине.

- Взвесьте, пожалуйста, эту курицу.

Продавщица кладет курицу на весы:

- На 87 рублей 50 копеек будет.

- СКОЛЬКО? Почем же у вас килограмм?

Продавщица кричит в подсобку:

- Люба! Почем у нас куры?

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Жена президента Олимпийского комитета России не посрамила страну:

привезла из Ванкувера намного больше золота, чем российская олимпийская

сборная!

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Если бы в России за кражу отрубали руки, то в Государственной Думе вместо кнопок для голосования были бы педали.