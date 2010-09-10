опять немого юмора
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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14 сообщений • Страница 1 из 1
опять немого юмора
На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.
-------------------------------------------------------------------------
Нравятся мне отчеты СКР
- При обыске в загородном доме чиновника Х нашли 100 миллионов рублей.
А сам загородный дом стоимостью 500 миллионов долларов у него не нашли ???
-------------------------------------------------------------------------
Семейная пара купила робота-воспитателя со встроенным детектором лжи,
и решила его испытать. Тут как раз пришел из школы их сын.
- Где ты был? - спросил отец.
- В школе после уроков задержался, - ответил сын. Робот отвесил ему
подзатыльник.
- Ага! - довольно сказал отец. - А теперь говори правду!
- Ну... мы с друзьями смотрели порнушку...
- Вот видишь, - сказал отец, отвешивая сыну еще один подзатыльник, -
Родителям всегда надо говорить правду! Я, например, никогда не врал
своим родителям!
Робот подходит к отцу и отвешивает ему две оплеухи, да такие, что тот
еле на ногах устоял. Мать, покатываясь со смеху, замечает:
- Будь с ним поласковей, это в конце концов _твой_ сын!
Робот молча наносит ей удар в челюсть.
---------------------------------------------------------------------------
В магазине мужчина обращается к продавщице:
- Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива,
5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.
- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек, подождите!
- Что такое?
- Возьмите меня с собой и за половину товара вы можете тогда не платить
-----------------------------------------------------------------------------
ЕСЛИ БЫ WINDOWS БЫЛА НАПИСАНА В ОДЕССЕ
1. После загрузки Windows появляется надпись «Таки я загрузилась! » и в
течение 15 минут играет мелодия «Семь сорок», которую нельзя ни
приостановить, ни отменить.
2. При нажатии на клавишу «Старт» появляется сообщение «Ну, шо ты тут
клацаешь, пошел бы лучше в футбол поиграл... ».
3. Клавиатурный драйвер автоматически преобразовывает букву «г» в букву
«х», а букву «ч» в букву «ш».
4. При открытии нового документа по умолчанию ему присваивается название
«Шоб ты был здоров.doc».
5. При подсоединению к Интернету появляется надпись: «Шо ты занимаешь
линию? А вдруг мама позвонит? »
6. При открытии любой папки или файла появляется предупреждающее
сообщение: «И оно тебе туда надо? »
7. При инсталяции любой программы появляется сообщение: «Ну и куда ты
собираешься писать, поц? Ты купил новый харддрайв? »
8. Размеры файлов указываются с точностью до бита, а вместо таймера в
панели встроен счетчик потребления электроэнергии за время работы
компьютера.
9. При вызове справочной системы всегда появляется инструкция по
приготовлению фаршированной рыбы.
10. Каждые 30 минут автоматически включается savescreener с надписью:
«Ой-вей, я устала... » !
--------------------------------------------------------------------------------
Мужик. Фанат бокса. Сегодня - бой за звание чемпиона мира.
За час - отпрашивается с работы. По дороге забегает в магазин.
Покупает креветки и пиво.
40 минут до матча - он дома. Бросает креветки в воду, пиво - в
морозилку, чтобы быстрее.
5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки.
Минута до матча.
Мужик сидит перед телевизором, в левой руке - очищенная креветка, в
правой руке - открытая бутылка.
И... Гонг!
Первый раунд, первый удар... Нокаут.
Мужик сидит, сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в
воздухе мавает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит,
сложив руки на груди, и спрашивает его:
- Ну?! Теперь ты меня понимаешь?
------------------------------------------------------------------------------
Дама:
- Разбила телефон, но симка цела... Вот теперь я понимаю мужчин, хожу с одной мыслью: что вставить у меня есть, а куда вставить – нету!
------------------------------------------------------------------------------
Четыре дня Москва стояла в жутких пробках, МВД было переведено на усиленный режим работы, были закрыты школы, поликлиники, детские сады, правительственный кортеж с мигалками и сопровождением на большой скорости носился по городу... На пятый день Дмитрию Анатольевичу всё же удалось поймать Пикачу.
------------------------------------------------------------------------------
"Кто ел из моей тарелки?" - спросил медведь-папа.
"Кто ел из моей тарелки?" - спросила медведь-мама.
"Кто ел из моей тарелки?" - спросил медвежонок-сын.
И только Маша, глядя на говорящих медведей, поняла: "С коноплей надо
завязывать..."
------------------------------------------------------------------------------
Сидят мужики, выпивают.
Один говорит:
- Я своего кота зову Пенопласт. Сколько раз ни топил - все равно
всплывает.
Другой:
- А я своего – Бумеранг, куда его ни забросишь – все равно возвращается.
Третий:
- А мы своего называем Джордано Бруно.
Остальные хором:
- Да вы садисты!
- Да нет же, он просто на звезды смотреть любит.
---------------------------------------------------------------------------------
Отправляют одного деревенского парня на учебу в Америку. Вся деревня его
провожает, все за него очень рады, а отец парня отвел его в сторону и дает
ему последние указания.
- Сынок, веди себя хорошо, водку не жри ведрами, в драку не лезь, смотри
аккуратнее там с женщинами. Сам знаешь, у них там за бугром разврат же
полнейший, подцепишь какую-нибудь заразу, заразишь свою жену, она заразит
меня, я твою маму, а ты же знаешь свою маму, она пол деревни заразит, мы же здесь тогда все разом вымрем.
----------------------------------------------------------------------------------
Один шабашник стелил ковролин на одной хате. Постелил и захотел
закурить. Смотрит: сигареты из переднего кармана пропали. Стал
искать - нигде нет. Потом видит - под ковролином шишка. Ну думает,
не будешь же из-за одной пачки ковролин отдирать. Взял молоток
и пнув пару раз сровнял место. Заходит хозяйка и грит:
- Вот ваши сигареты. Вы их в коридоре выронили. Кстати,
вы не видели моего хомячка....???
-----------------------------------------------------------------------------------
Пытливые умы всего мира задумываются на вопросом, почему мужской
член на конце толще, чем у основания.
Французские ученые потратили на исследование 150 тыс. франков
и пришли к выводу, что это исключительно для удовольствия женщины.
Американские ученые потратили 15 млн. долларов и пришли к выводу,
что это исключительно для удовольствия мужчины.
Дядя Женя из Рязани на свои собственные средства провел
независимое исследование. Потратив 15 минут свободного от службы времени,
он пришел к выводу: для того хер на конце толще, чтоб рука не соскакивала и не била по лбу.
(вот только жена всё нащупать его не может)
--------------------------------------------------------------------------------------
Самый страшный зверь - это жаба, она задушила больше половины населения нашей страны.
--------------------------------------------------------------------------------------
В наше беспокойное время, когда рушатся империи, цены на нефть бьют рекорды, туристы мечутся по странам в поисках отдыха и революций, есть три вещи в которых я абсолютно уверен летом:
Подорожает квартплата, бензин и отключат горячую воду.
Спасибо государству за этот островок стабильности.
------------------------------------------------------------------------------------
В Петербурге разгорается скандал.
Люди, которые получали семь лет деньги на Зенит-арену узнали, что стадион, оказывается, надо было действительно строить.
-----------------------------------------------------------------------------------
В магазине.
- Взвесьте, пожалуйста, эту курицу.
Продавщица кладет курицу на весы:
- На 87 рублей 50 копеек будет.
- СКОЛЬКО? Почем же у вас килограмм?
Продавщица кричит в подсобку:
- Люба! Почем у нас куры?
----------------------------------------------------------------------------------
Жена президента Олимпийского комитета России не посрамила страну:
привезла из Ванкувера намного больше золота, чем российская олимпийская
сборная!
---------------------------------------------------------------------------------
Если бы в России за кражу отрубали руки, то в Государственной Думе вместо кнопок для голосования были бы педали.
-------------------------------------------------------------------------
Нравятся мне отчеты СКР
- При обыске в загородном доме чиновника Х нашли 100 миллионов рублей.
А сам загородный дом стоимостью 500 миллионов долларов у него не нашли ???
-------------------------------------------------------------------------
Семейная пара купила робота-воспитателя со встроенным детектором лжи,
и решила его испытать. Тут как раз пришел из школы их сын.
- Где ты был? - спросил отец.
- В школе после уроков задержался, - ответил сын. Робот отвесил ему
подзатыльник.
- Ага! - довольно сказал отец. - А теперь говори правду!
- Ну... мы с друзьями смотрели порнушку...
- Вот видишь, - сказал отец, отвешивая сыну еще один подзатыльник, -
Родителям всегда надо говорить правду! Я, например, никогда не врал
своим родителям!
Робот подходит к отцу и отвешивает ему две оплеухи, да такие, что тот
еле на ногах устоял. Мать, покатываясь со смеху, замечает:
- Будь с ним поласковей, это в конце концов _твой_ сын!
Робот молча наносит ей удар в челюсть.
---------------------------------------------------------------------------
В магазине мужчина обращается к продавщице:
- Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива,
5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.
- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек, подождите!
- Что такое?
- Возьмите меня с собой и за половину товара вы можете тогда не платить
-----------------------------------------------------------------------------
ЕСЛИ БЫ WINDOWS БЫЛА НАПИСАНА В ОДЕССЕ
1. После загрузки Windows появляется надпись «Таки я загрузилась! » и в
течение 15 минут играет мелодия «Семь сорок», которую нельзя ни
приостановить, ни отменить.
2. При нажатии на клавишу «Старт» появляется сообщение «Ну, шо ты тут
клацаешь, пошел бы лучше в футбол поиграл... ».
3. Клавиатурный драйвер автоматически преобразовывает букву «г» в букву
«х», а букву «ч» в букву «ш».
4. При открытии нового документа по умолчанию ему присваивается название
«Шоб ты был здоров.doc».
5. При подсоединению к Интернету появляется надпись: «Шо ты занимаешь
линию? А вдруг мама позвонит? »
6. При открытии любой папки или файла появляется предупреждающее
сообщение: «И оно тебе туда надо? »
7. При инсталяции любой программы появляется сообщение: «Ну и куда ты
собираешься писать, поц? Ты купил новый харддрайв? »
8. Размеры файлов указываются с точностью до бита, а вместо таймера в
панели встроен счетчик потребления электроэнергии за время работы
компьютера.
9. При вызове справочной системы всегда появляется инструкция по
приготовлению фаршированной рыбы.
10. Каждые 30 минут автоматически включается savescreener с надписью:
«Ой-вей, я устала... » !
--------------------------------------------------------------------------------
Мужик. Фанат бокса. Сегодня - бой за звание чемпиона мира.
За час - отпрашивается с работы. По дороге забегает в магазин.
Покупает креветки и пиво.
40 минут до матча - он дома. Бросает креветки в воду, пиво - в
морозилку, чтобы быстрее.
5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки.
Минута до матча.
Мужик сидит перед телевизором, в левой руке - очищенная креветка, в
правой руке - открытая бутылка.
И... Гонг!
Первый раунд, первый удар... Нокаут.
Мужик сидит, сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в
воздухе мавает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит,
сложив руки на груди, и спрашивает его:
- Ну?! Теперь ты меня понимаешь?
------------------------------------------------------------------------------
Дама:
- Разбила телефон, но симка цела... Вот теперь я понимаю мужчин, хожу с одной мыслью: что вставить у меня есть, а куда вставить – нету!
------------------------------------------------------------------------------
Четыре дня Москва стояла в жутких пробках, МВД было переведено на усиленный режим работы, были закрыты школы, поликлиники, детские сады, правительственный кортеж с мигалками и сопровождением на большой скорости носился по городу... На пятый день Дмитрию Анатольевичу всё же удалось поймать Пикачу.
------------------------------------------------------------------------------
"Кто ел из моей тарелки?" - спросил медведь-папа.
"Кто ел из моей тарелки?" - спросила медведь-мама.
"Кто ел из моей тарелки?" - спросил медвежонок-сын.
И только Маша, глядя на говорящих медведей, поняла: "С коноплей надо
завязывать..."
------------------------------------------------------------------------------
Сидят мужики, выпивают.
Один говорит:
- Я своего кота зову Пенопласт. Сколько раз ни топил - все равно
всплывает.
Другой:
- А я своего – Бумеранг, куда его ни забросишь – все равно возвращается.
Третий:
- А мы своего называем Джордано Бруно.
Остальные хором:
- Да вы садисты!
- Да нет же, он просто на звезды смотреть любит.
---------------------------------------------------------------------------------
Отправляют одного деревенского парня на учебу в Америку. Вся деревня его
провожает, все за него очень рады, а отец парня отвел его в сторону и дает
ему последние указания.
- Сынок, веди себя хорошо, водку не жри ведрами, в драку не лезь, смотри
аккуратнее там с женщинами. Сам знаешь, у них там за бугром разврат же
полнейший, подцепишь какую-нибудь заразу, заразишь свою жену, она заразит
меня, я твою маму, а ты же знаешь свою маму, она пол деревни заразит, мы же здесь тогда все разом вымрем.
----------------------------------------------------------------------------------
Один шабашник стелил ковролин на одной хате. Постелил и захотел
закурить. Смотрит: сигареты из переднего кармана пропали. Стал
искать - нигде нет. Потом видит - под ковролином шишка. Ну думает,
не будешь же из-за одной пачки ковролин отдирать. Взял молоток
и пнув пару раз сровнял место. Заходит хозяйка и грит:
- Вот ваши сигареты. Вы их в коридоре выронили. Кстати,
вы не видели моего хомячка....???
-----------------------------------------------------------------------------------
Пытливые умы всего мира задумываются на вопросом, почему мужской
член на конце толще, чем у основания.
Французские ученые потратили на исследование 150 тыс. франков
и пришли к выводу, что это исключительно для удовольствия женщины.
Американские ученые потратили 15 млн. долларов и пришли к выводу,
что это исключительно для удовольствия мужчины.
Дядя Женя из Рязани на свои собственные средства провел
независимое исследование. Потратив 15 минут свободного от службы времени,
он пришел к выводу: для того хер на конце толще, чтоб рука не соскакивала и не била по лбу.
(вот только жена всё нащупать его не может)
--------------------------------------------------------------------------------------
Самый страшный зверь - это жаба, она задушила больше половины населения нашей страны.
--------------------------------------------------------------------------------------
В наше беспокойное время, когда рушатся империи, цены на нефть бьют рекорды, туристы мечутся по странам в поисках отдыха и революций, есть три вещи в которых я абсолютно уверен летом:
Подорожает квартплата, бензин и отключат горячую воду.
Спасибо государству за этот островок стабильности.
------------------------------------------------------------------------------------
В Петербурге разгорается скандал.
Люди, которые получали семь лет деньги на Зенит-арену узнали, что стадион, оказывается, надо было действительно строить.
-----------------------------------------------------------------------------------
В магазине.
- Взвесьте, пожалуйста, эту курицу.
Продавщица кладет курицу на весы:
- На 87 рублей 50 копеек будет.
- СКОЛЬКО? Почем же у вас килограмм?
Продавщица кричит в подсобку:
- Люба! Почем у нас куры?
----------------------------------------------------------------------------------
Жена президента Олимпийского комитета России не посрамила страну:
привезла из Ванкувера намного больше золота, чем российская олимпийская
сборная!
---------------------------------------------------------------------------------
Если бы в России за кражу отрубали руки, то в Государственной Думе вместо кнопок для голосования были бы педали.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 янв 2017, 16:44
- Контактная информация:
Re: опять немого юмора
Ничего страшного, что на всех фото "Путин и народ" - одни и те же сотрудники ФСБ представляют разные слои населения.
Зато Путина изображают разные двойники...
Зато Путина изображают разные двойники...
Re: опять немого юмора
- Ты знаешь, меня светлое полнит.
- Пей тёмное!
- Пей тёмное!
5006
Re: опять немого юмора
Девушка - не воробей, залетит - мало не покажется...
5006
Re: опять немого юмора
На Привозе:
- Мадам! Шо за цены?! У вас таки совесть есть?
- Есть! Но с собой не ношу. Боюсь, шо таки потеряю.
- Мадам! Шо за цены?! У вас таки совесть есть?
- Есть! Но с собой не ношу. Боюсь, шо таки потеряю.
5006
Re: опять немого юмора
Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе и слезы наворачиваются на глаза от счастья.
5006
Re: опять немого юмора
Володя9 писал(а):На Привозе:
- Мадам! Шо за цены?! У вас таки совесть есть?
- Есть! Но с собой не ношу. Боюсь, шо таки потеряю.
Ох, этот знаменитый Привоз. Сейчас его не узнать, да и Одесса сказочно похорошела.
Немного умора:
В парке:
- Ма-ама, я писать хочу!;
- Тихо, Дима. Ты уже большой. Нельзя так говорить, кругом люди, слушают.
Говори - я хочу посвистеть. Понял?
- Да,да. Хочу свистеть очень!
Мама завела сына за дерево, он сделал свои дела. На том и успокоился.
Ночь. В спальню родителей пришлепывает Димочка и дергает спящего с краю папу за руку:
- Папа, я свистеть хочу!;
Перепуганный папа, спросонья, щурясь на часы:
- Дима, ты сдурел? Пол второго ночи!
- Но я очень хочу!;
Папа опупевшим шепотом пытается отогнать этот кошмар:
-Дима, мама спит, бабушка спит, все спят.
Иди и ты спать, а завтра вместе посвистим сколько хочешь.
Димочка, всхлипывая и переминаясь:
- Папа, я не могу терпеть. Я буду прям сейчас свистеть!
Папа, переворачиваясь на бок, засыпая: Ну хорошо. Посвисти. Только тихонько-тихонько мне на ушко.
Re: опять немого юмора
Я как то раньше с анекдотов мог смеяться больше часа и не отпускало, сейчас уже пару минут и все, неужели старею.
Re: опять немого юмора
Русак писал(а):В Нижнем Новгороде внук спрашивает деда:
- Дед, тебе когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
- Конечно при Сталине!
- А почему?
- Тогда девушки моложе были. :)
Товарисч, не можешь срать, не мучай .опу. Юморизд))) Запишись в школу к пьетросяну.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: опять немого юмора
parma писал(а):Я как то раньше с анекдотов мог смеяться больше часа и не отпускало, сейчас уже пару минут и все, неужели старею.
выздоравливаешь
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: опять немого юмора
Мужик жалуется врачу на ужасный запах изо рта.
Врач осмотрел больного и говорит:
- Одно из двух, либо прекратите грызть ногти, либо перестаньте
расчесывать свой геморрой.
Врач осмотрел больного и говорит:
- Одно из двух, либо прекратите грызть ногти, либо перестаньте
расчесывать свой геморрой.
Re: опять немого юмора
Прораб в России показывает заказчику объект - широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже - вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже - вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.
всё будет хорошо!
Re: опять немого юмора
- Сынок, пришло время рассказать, откуда ты взялся.
- Папа, да знаю я, откуда дети берутся! Ребята во дворе сказали.
- Ни хрена ты не знаешь! Вот справка об усыновлении, вот адрес твоих настоящих родителей!
- Папа, да знаю я, откуда дети берутся! Ребята во дворе сказали.
- Ни хрена ты не знаешь! Вот справка об усыновлении, вот адрес твоих настоящих родителей!
Re: опять немого юмора
Лепота эти сообщения, в туалете самое то)
14 сообщений • Страница 1 из 1
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