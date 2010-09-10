Юмор - Август 16
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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3 сообщения • Страница 1 из 1
Юмор - Август 16
В самолете сидят рядом поп и мулла. Подходит стюард с подносом,
обращается к попа:
- Виски, вино, шампанское?
Поп:
- Пожалуй, виски.
- Держите. (Мулле). А вам? Виски, вино, шампанское?
Мулла:
- Мне? Алкоголь? Вы мне еще предложите со стюардессой переспать…
Поп (оживляясь):
- А что, есть и такой выбор? Не надо тогда виски…
--------------------------------------------------
XXI век. Умеp Гоpбачев. Решили его за заслуги пеpед госудаpством
в Мавзолее схоpонить. Сказано - сделано. Схоpонили.
Hаутpо пpиходят, а гpоб на Кpасной площади стоит.
Задвинули его на место...
Hа следующий день - та же самая каpтина. Тогда pешили поглядеть -
в чем там дело. Задвинули гpоб на место - сидят ночью и ждут.
Смотpят, Ленин Гоpбачеву и говоpит:
- Вы, батенька, к 2000-му году всем отдельные кваpтиpы обещали -
так вот и пiz@уйте отсюда, здесь вам не общежитие!!!
--------------------------------------------------
Русский человек - это не тот, у которого чего-то нет,
но он всё равно пытается чего-то достичь,
а тот, у которого чего-то нет, и хрен с ним.
--------------------------------------------------
Если не отпускать мужа пить пиво с мужиками, то он начнет пить шампанское с женщинами.
--------------------------------------------------
Крик из окна:
— Изя! Иди пить какаву!
— А шо это такое?
— Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!
--------------------------------------------------
Приходит блондинка устраиваться на работу. Собеседование:
— А как у вас с компьютером?
— Не люблю я компьютер: сидишь перед монитором, как дура...
— Это почему же?
— Да зрение у меня плохое: я курсор на экране не вижу.
— А что, очки не помогают?
— Да не люблю я очки: сидишь в очках, как дура...
---------------------------------------------------
Портовый израильский город Хайфа однажды сильно пострадал от голубей. В
результате какой-то эпидемии у птиц случился понос, и голубиный помет
буквально усеял крыши домов и храмов, улицы, площади и переулки. Мэрия
Хайфы ежедневно тратила большие суммы цели очистки, но все было тщетно.
В один из таких дней к мэру города пришел человек, который пообещал
следующее:
- Я знаю о вашей проблеме, - сказал он мэру, - и готов избавить город от
голубей за один день. И сделаю это совершенно бескорыстно, если вы
пообещаете, что потом не зададите мне ни одного вопроса. В противном
случае, я потребую с вас один миллион долларов.
Неудивительно, что мэр согласился на бесплатный вариант.
.... На следующий день человек взобрался на крышу мэрии, вытащил из-за
пазухи голубого голубя и выпустил его в небо. Птица покружилась над
крышей и взмыла к небесам. Все голуби города, заметив голубого собрата,
сбились в огромную стаю и полетели за ним. И ни один не вернулся назад.
Кроме голубого голубя, который вскоре возвратился к хозяину.
Узнав об этом, мэр Хайфы был настолько потрясен чудом, которому оказался
свидетелем, что вручил хозяину птицы чек на сумму один миллион, и
сказал:
- Можно я задам вам всего один вопрос?
- Конечно, мы же договорились.
- В таком случае скажите, у вас случайно нет голубого араба?
-----------------------------------------------------
Стоит еврей несколько дней возле Стены Плача и молится. "Господи, помоги
мне, дай денег, пожалуйста, машину, квартиру. Я беден, живу плохо.
Помоги мне."... И так прошла неделя... "Господи, можно подумать, что я со
стеной разговариваю!!!"
-----------------------------------------------------
- Слушай,у тебя жена так похорошела!!!
- С чего ты взял?
- Видел вчера ее с тобой в машине.
- Не. Это я своего бульдога к ветеринару возил...
-----------------------------------------------------
- Почему это новые русские как на подбор идиоты?
- Дурак сначала хватает, потом думает. А кто сначала думает,
тому уже не хватает.
-----------------------------------------------------
Стоит девушка на мосту, явно собирается свести счеты с жизнью. Подходит бомж.
- Девушка, раз вам уже все равно, можно, я вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины!
- КАзел! Ты вААбще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый! Нет, нет и нет! Уйди!!!
- Конечно, конечно. Уже ухожу. Мы вас с друзьяти тогда внизу подождём,
если вы здесь сейчас со мной не хотите.
-----------------------------------------------------
На лекции в медицинском институте.
Профессор:
- ...также в семени мужчины содержится большое колличество глюкозы...
Студенка:
- Профессор, вы имеете ввиду такую же глюкозу, как в сахаре?
Профессор:
- Совершенно верно!
Студентка:
- Тогда почему она не сладкая?
Все заржали, герла покраснела, а препод невозмутимо сказал:
- Потому, дорогуша, что вкусовые рецепторы, отвечающие за сладкий
вкус, находятся на кончике языка, а не на гландах.....!
------------------------------------------------------
Вовочка обращается к учительнице:
- Марь Иванна, я слишком умный, чтобы сидеть в первом классе. У меня
сестра учится уже в третьем, но я умнее ее. Так что я тоже хочу в третий
класс!
- Ну, что ж, пойдем к директору, если он согласится, то переведет тебя в
третий класс.
Учительница оставляет Вовочку рядом с кабинетом директора, сама заходит
туда и объясняет директору ситуацию. Тот отвечает:
- Ну пусть заходит, я сейчас задам ему несколько вопросов, на которые он
наверняка не ответит, так что придется ему остаться в первом классе.
Учительница зовет Вовочку, они с директором предлагают ему «экзамен», и
тот соглашается. Начинает директор:
- Скажи-ка, Вовочка, сколько будет 3х3?
- 9.
- А сколько будет 6х6?
- 36.
Директор целый час задает ему вопросы, с которыми справился бы лишь
третьеклассник-отличник, и Вовочка каждый раз отвечает без запинки.
Видя, что школьник и впрямь не по годам развит, директор сдается и
соглашается перевести его в третий класс. Однако тут вмешивается
учительница:
- Могу и я задать несколько вопросов?
Директор и Вовочка соглашаются.
Учительница начинает:
- Чего у коровы четыре я у меня две?
- Ноги.
- Что есть у тебя в брюках, но нет у меня?
Директор нервно поправляет очки и собирается вмешаться, но Вовочка тут
же отвечает:
- Карманы.
- Что у женщины и в середине и позади, а у мужчины только позади?
(У директора аж дыхание перехватывает)
- Буква Н.
- Где у женщин самые курчавые волосы?
(У директора на лице гримаса ужаса)
- В Африке, Марь Иванна.
- А что такое: мягкое, но женские руки делают его твердым?
(Директор бешено вращает глазами)
- Лак для ногтей.
- Что находится у женщин посреди ног?
(Директор не верит своим ушам)
- Колени.
- Что у замужней женщины шире, чем у незамужней?
- Кровать.
- Что начинается на «за» и у всех у нас находится сзади?
(Директор начинает покрываться холодным потом)
- Затылок, Марь Иванна.
- А что начинается на П, кончается на А, и это дают другим людям, чтобы
они наслаждались?
(Директор закрывает лицо руками)
- Когда еще не было CD-дисков, это была пластинка.
Директор, не в силах больше это выдержать, прерывает учительницу:
- Все, довольно! Я перевожу его сразу в 6-ой класс. Я ведь сам только
что про себя неправильно ответил на все эти вопросы!!!
обращается к попа:
- Виски, вино, шампанское?
Поп:
- Пожалуй, виски.
- Держите. (Мулле). А вам? Виски, вино, шампанское?
Мулла:
- Мне? Алкоголь? Вы мне еще предложите со стюардессой переспать…
Поп (оживляясь):
- А что, есть и такой выбор? Не надо тогда виски…
--------------------------------------------------
XXI век. Умеp Гоpбачев. Решили его за заслуги пеpед госудаpством
в Мавзолее схоpонить. Сказано - сделано. Схоpонили.
Hаутpо пpиходят, а гpоб на Кpасной площади стоит.
Задвинули его на место...
Hа следующий день - та же самая каpтина. Тогда pешили поглядеть -
в чем там дело. Задвинули гpоб на место - сидят ночью и ждут.
Смотpят, Ленин Гоpбачеву и говоpит:
- Вы, батенька, к 2000-му году всем отдельные кваpтиpы обещали -
так вот и пiz@уйте отсюда, здесь вам не общежитие!!!
--------------------------------------------------
Русский человек - это не тот, у которого чего-то нет,
но он всё равно пытается чего-то достичь,
а тот, у которого чего-то нет, и хрен с ним.
--------------------------------------------------
Если не отпускать мужа пить пиво с мужиками, то он начнет пить шампанское с женщинами.
--------------------------------------------------
Крик из окна:
— Изя! Иди пить какаву!
— А шо это такое?
— Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!
--------------------------------------------------
Приходит блондинка устраиваться на работу. Собеседование:
— А как у вас с компьютером?
— Не люблю я компьютер: сидишь перед монитором, как дура...
— Это почему же?
— Да зрение у меня плохое: я курсор на экране не вижу.
— А что, очки не помогают?
— Да не люблю я очки: сидишь в очках, как дура...
---------------------------------------------------
Портовый израильский город Хайфа однажды сильно пострадал от голубей. В
результате какой-то эпидемии у птиц случился понос, и голубиный помет
буквально усеял крыши домов и храмов, улицы, площади и переулки. Мэрия
Хайфы ежедневно тратила большие суммы цели очистки, но все было тщетно.
В один из таких дней к мэру города пришел человек, который пообещал
следующее:
- Я знаю о вашей проблеме, - сказал он мэру, - и готов избавить город от
голубей за один день. И сделаю это совершенно бескорыстно, если вы
пообещаете, что потом не зададите мне ни одного вопроса. В противном
случае, я потребую с вас один миллион долларов.
Неудивительно, что мэр согласился на бесплатный вариант.
.... На следующий день человек взобрался на крышу мэрии, вытащил из-за
пазухи голубого голубя и выпустил его в небо. Птица покружилась над
крышей и взмыла к небесам. Все голуби города, заметив голубого собрата,
сбились в огромную стаю и полетели за ним. И ни один не вернулся назад.
Кроме голубого голубя, который вскоре возвратился к хозяину.
Узнав об этом, мэр Хайфы был настолько потрясен чудом, которому оказался
свидетелем, что вручил хозяину птицы чек на сумму один миллион, и
сказал:
- Можно я задам вам всего один вопрос?
- Конечно, мы же договорились.
- В таком случае скажите, у вас случайно нет голубого араба?
-----------------------------------------------------
Стоит еврей несколько дней возле Стены Плача и молится. "Господи, помоги
мне, дай денег, пожалуйста, машину, квартиру. Я беден, живу плохо.
Помоги мне."... И так прошла неделя... "Господи, можно подумать, что я со
стеной разговариваю!!!"
-----------------------------------------------------
- Слушай,у тебя жена так похорошела!!!
- С чего ты взял?
- Видел вчера ее с тобой в машине.
- Не. Это я своего бульдога к ветеринару возил...
-----------------------------------------------------
- Почему это новые русские как на подбор идиоты?
- Дурак сначала хватает, потом думает. А кто сначала думает,
тому уже не хватает.
-----------------------------------------------------
Стоит девушка на мосту, явно собирается свести счеты с жизнью. Подходит бомж.
- Девушка, раз вам уже все равно, можно, я вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины!
- КАзел! Ты вААбще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый! Нет, нет и нет! Уйди!!!
- Конечно, конечно. Уже ухожу. Мы вас с друзьяти тогда внизу подождём,
если вы здесь сейчас со мной не хотите.
-----------------------------------------------------
На лекции в медицинском институте.
Профессор:
- ...также в семени мужчины содержится большое колличество глюкозы...
Студенка:
- Профессор, вы имеете ввиду такую же глюкозу, как в сахаре?
Профессор:
- Совершенно верно!
Студентка:
- Тогда почему она не сладкая?
Все заржали, герла покраснела, а препод невозмутимо сказал:
- Потому, дорогуша, что вкусовые рецепторы, отвечающие за сладкий
вкус, находятся на кончике языка, а не на гландах.....!
------------------------------------------------------
Вовочка обращается к учительнице:
- Марь Иванна, я слишком умный, чтобы сидеть в первом классе. У меня
сестра учится уже в третьем, но я умнее ее. Так что я тоже хочу в третий
класс!
- Ну, что ж, пойдем к директору, если он согласится, то переведет тебя в
третий класс.
Учительница оставляет Вовочку рядом с кабинетом директора, сама заходит
туда и объясняет директору ситуацию. Тот отвечает:
- Ну пусть заходит, я сейчас задам ему несколько вопросов, на которые он
наверняка не ответит, так что придется ему остаться в первом классе.
Учительница зовет Вовочку, они с директором предлагают ему «экзамен», и
тот соглашается. Начинает директор:
- Скажи-ка, Вовочка, сколько будет 3х3?
- 9.
- А сколько будет 6х6?
- 36.
Директор целый час задает ему вопросы, с которыми справился бы лишь
третьеклассник-отличник, и Вовочка каждый раз отвечает без запинки.
Видя, что школьник и впрямь не по годам развит, директор сдается и
соглашается перевести его в третий класс. Однако тут вмешивается
учительница:
- Могу и я задать несколько вопросов?
Директор и Вовочка соглашаются.
Учительница начинает:
- Чего у коровы четыре я у меня две?
- Ноги.
- Что есть у тебя в брюках, но нет у меня?
Директор нервно поправляет очки и собирается вмешаться, но Вовочка тут
же отвечает:
- Карманы.
- Что у женщины и в середине и позади, а у мужчины только позади?
(У директора аж дыхание перехватывает)
- Буква Н.
- Где у женщин самые курчавые волосы?
(У директора на лице гримаса ужаса)
- В Африке, Марь Иванна.
- А что такое: мягкое, но женские руки делают его твердым?
(Директор бешено вращает глазами)
- Лак для ногтей.
- Что находится у женщин посреди ног?
(Директор не верит своим ушам)
- Колени.
- Что у замужней женщины шире, чем у незамужней?
- Кровать.
- Что начинается на «за» и у всех у нас находится сзади?
(Директор начинает покрываться холодным потом)
- Затылок, Марь Иванна.
- А что начинается на П, кончается на А, и это дают другим людям, чтобы
они наслаждались?
(Директор закрывает лицо руками)
- Когда еще не было CD-дисков, это была пластинка.
Директор, не в силах больше это выдержать, прерывает учительницу:
- Все, довольно! Я перевожу его сразу в 6-ой класс. Я ведь сам только
что про себя неправильно ответил на все эти вопросы!!!
Re: Юмор - Август 16
ну и ещё не большое дополнение -
Россиян мучают только два вопроса: кто виноват и что с ним делать.
------------------------------------------------------------------
Медведев порекомендовал недовольным зарплатой учителям идти в бизнес. Учителя порекомендовали довольному Медведеву идти в жопу.
------------------------------------------------------------------
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:
Конечно, смех лучшее лекарство от всего. Его и будут бесплатно выписывать в поликлиниках.
------------------------------------------------------------------
- Смотрю на свой город и вижу, как много в нем предприимчивых армян, чеченцев, дагестанцев и даже таджиков. Где же предприимчивые русские?
- Все логично, коллега. Предприимчивые русские давно в Лондоне, а те что здесь остались - они никому нахер не нужны.
------------------------------------------------------------------
НР приходит под вечер в автосалон, рассматривает машины.
- Эй, братан, пойди сюда.
Подходит консультант.
- Че за тачка такая?
- Это Крайслер, очень мощная машина представительского класса.
Полный электропакет, салон кожанный, движок 4 литра, и т.п.
- А как у нее со скоростью?
- Ну, говорит, если вы сейчас на ней выедете, то в 2 часа ночи
будете в Питере!
- .... Не, братан, не пойдет!
- А что такое?
- Ну ты сам подумай, что я буду в Питере в два часа ночи делать?
- Тогда жигули, Будете через месяц днём.
---------------------------------------------------------------------
Жена приходит с сумкой, проходит в зал:
- Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво, воблу, раков.
— А чего ты, милый, футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?
Муж: — Сильно?
Жена: — Не очень, милый: фара, бампер и капот…
-------------------------------------------------------------------
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула
ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую..
десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? ..
доктор?- Беру себе черный Порш кайен с красным кожаным салоном
Россиян мучают только два вопроса: кто виноват и что с ним делать.
------------------------------------------------------------------
Медведев порекомендовал недовольным зарплатой учителям идти в бизнес. Учителя порекомендовали довольному Медведеву идти в жопу.
------------------------------------------------------------------
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:
Конечно, смех лучшее лекарство от всего. Его и будут бесплатно выписывать в поликлиниках.
------------------------------------------------------------------
- Смотрю на свой город и вижу, как много в нем предприимчивых армян, чеченцев, дагестанцев и даже таджиков. Где же предприимчивые русские?
- Все логично, коллега. Предприимчивые русские давно в Лондоне, а те что здесь остались - они никому нахер не нужны.
------------------------------------------------------------------
НР приходит под вечер в автосалон, рассматривает машины.
- Эй, братан, пойди сюда.
Подходит консультант.
- Че за тачка такая?
- Это Крайслер, очень мощная машина представительского класса.
Полный электропакет, салон кожанный, движок 4 литра, и т.п.
- А как у нее со скоростью?
- Ну, говорит, если вы сейчас на ней выедете, то в 2 часа ночи
будете в Питере!
- .... Не, братан, не пойдет!
- А что такое?
- Ну ты сам подумай, что я буду в Питере в два часа ночи делать?
- Тогда жигули, Будете через месяц днём.
---------------------------------------------------------------------
Жена приходит с сумкой, проходит в зал:
- Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво, воблу, раков.
— А чего ты, милый, футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?
Муж: — Сильно?
Жена: — Не очень, милый: фара, бампер и капот…
-------------------------------------------------------------------
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула
ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую..
десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? ..
доктор?- Беру себе черный Порш кайен с красным кожаным салоном
Юмор Август 16
рад за вас. Только вы конечно экстрималы Парпапланы и мотодельтапланы, - это не для меня, можно больно удариться. Вот с маской понырять, - это самое оно.
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