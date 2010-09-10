Сообщение хх3 » 01 авг 2016, 11:34

В самолете сидят рядом поп и мулла. Подходит стюард с подносом,

обращается к попа:

- Виски, вино, шампанское?

Поп:

- Пожалуй, виски.

- Держите. (Мулле). А вам? Виски, вино, шампанское?

Мулла:

- Мне? Алкоголь? Вы мне еще предложите со стюардессой переспать…

Поп (оживляясь):

- А что, есть и такой выбор? Не надо тогда виски…

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XXI век. Умеp Гоpбачев. Решили его за заслуги пеpед госудаpством

в Мавзолее схоpонить. Сказано - сделано. Схоpонили.

Hаутpо пpиходят, а гpоб на Кpасной площади стоит.

Задвинули его на место...

Hа следующий день - та же самая каpтина. Тогда pешили поглядеть -

в чем там дело. Задвинули гpоб на место - сидят ночью и ждут.

Смотpят, Ленин Гоpбачеву и говоpит:

- Вы, батенька, к 2000-му году всем отдельные кваpтиpы обещали -

так вот и пiz@уйте отсюда, здесь вам не общежитие!!!

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Русский человек - это не тот, у которого чего-то нет,

но он всё равно пытается чего-то достичь,

а тот, у которого чего-то нет, и хрен с ним.

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Если не отпускать мужа пить пиво с мужиками, то он начнет пить шампанское с женщинами.

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Крик из окна:

— Изя! Иди пить какаву!

— А шо это такое?

— Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!

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Приходит блондинка устраиваться на работу. Собеседование:

— А как у вас с компьютером?

— Не люблю я компьютер: сидишь перед монитором, как дура...

— Это почему же?

— Да зрение у меня плохое: я курсор на экране не вижу.

— А что, очки не помогают?

— Да не люблю я очки: сидишь в очках, как дура...

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Портовый израильский город Хайфа однажды сильно пострадал от голубей. В

результате какой-то эпидемии у птиц случился понос, и голубиный помет

буквально усеял крыши домов и храмов, улицы, площади и переулки. Мэрия

Хайфы ежедневно тратила большие суммы цели очистки, но все было тщетно.

В один из таких дней к мэру города пришел человек, который пообещал

следующее:

- Я знаю о вашей проблеме, - сказал он мэру, - и готов избавить город от

голубей за один день. И сделаю это совершенно бескорыстно, если вы

пообещаете, что потом не зададите мне ни одного вопроса. В противном

случае, я потребую с вас один миллион долларов.

Неудивительно, что мэр согласился на бесплатный вариант.

.... На следующий день человек взобрался на крышу мэрии, вытащил из-за

пазухи голубого голубя и выпустил его в небо. Птица покружилась над

крышей и взмыла к небесам. Все голуби города, заметив голубого собрата,

сбились в огромную стаю и полетели за ним. И ни один не вернулся назад.

Кроме голубого голубя, который вскоре возвратился к хозяину.

Узнав об этом, мэр Хайфы был настолько потрясен чудом, которому оказался

свидетелем, что вручил хозяину птицы чек на сумму один миллион, и

сказал:

- Можно я задам вам всего один вопрос?

- Конечно, мы же договорились.

- В таком случае скажите, у вас случайно нет голубого араба?

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Стоит еврей несколько дней возле Стены Плача и молится. "Господи, помоги

мне, дай денег, пожалуйста, машину, квартиру. Я беден, живу плохо.

Помоги мне."... И так прошла неделя... "Господи, можно подумать, что я со

стеной разговариваю!!!"

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- Слушай,у тебя жена так похорошела!!!

- С чего ты взял?

- Видел вчера ее с тобой в машине.

- Не. Это я своего бульдога к ветеринару возил...

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- Почему это новые русские как на подбор идиоты?

- Дурак сначала хватает, потом думает. А кто сначала думает,

тому уже не хватает.

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Стоит девушка на мосту, явно собирается свести счеты с жизнью. Подходит бомж.

- Девушка, раз вам уже все равно, можно, я вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины!

- КАзел! Ты вААбще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый! Нет, нет и нет! Уйди!!!

- Конечно, конечно. Уже ухожу. Мы вас с друзьяти тогда внизу подождём,

если вы здесь сейчас со мной не хотите.

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На лекции в медицинском институте.

Профессор:

- ...также в семени мужчины содержится большое колличество глюкозы...

Студенка:

- Профессор, вы имеете ввиду такую же глюкозу, как в сахаре?

Профессор:

- Совершенно верно!

Студентка:

- Тогда почему она не сладкая?

Все заржали, герла покраснела, а препод невозмутимо сказал:

- Потому, дорогуша, что вкусовые рецепторы, отвечающие за сладкий

вкус, находятся на кончике языка, а не на гландах.....!

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Вовочка обращается к учительнице:

- Марь Иванна, я слишком умный, чтобы сидеть в первом классе. У меня

сестра учится уже в третьем, но я умнее ее. Так что я тоже хочу в третий

класс!

- Ну, что ж, пойдем к директору, если он согласится, то переведет тебя в

третий класс.

Учительница оставляет Вовочку рядом с кабинетом директора, сама заходит

туда и объясняет директору ситуацию. Тот отвечает:

- Ну пусть заходит, я сейчас задам ему несколько вопросов, на которые он

наверняка не ответит, так что придется ему остаться в первом классе.

Учительница зовет Вовочку, они с директором предлагают ему «экзамен», и

тот соглашается. Начинает директор:

- Скажи-ка, Вовочка, сколько будет 3х3?

- 9.

- А сколько будет 6х6?

- 36.

Директор целый час задает ему вопросы, с которыми справился бы лишь

третьеклассник-отличник, и Вовочка каждый раз отвечает без запинки.

Видя, что школьник и впрямь не по годам развит, директор сдается и

соглашается перевести его в третий класс. Однако тут вмешивается

учительница:

- Могу и я задать несколько вопросов?

Директор и Вовочка соглашаются.

Учительница начинает:

- Чего у коровы четыре я у меня две?

- Ноги.

- Что есть у тебя в брюках, но нет у меня?

Директор нервно поправляет очки и собирается вмешаться, но Вовочка тут

же отвечает:

- Карманы.

- Что у женщины и в середине и позади, а у мужчины только позади?

(У директора аж дыхание перехватывает)

- Буква Н.

- Где у женщин самые курчавые волосы?

(У директора на лице гримаса ужаса)

- В Африке, Марь Иванна.

- А что такое: мягкое, но женские руки делают его твердым?

(Директор бешено вращает глазами)

- Лак для ногтей.

- Что находится у женщин посреди ног?

(Директор не верит своим ушам)

- Колени.

- Что у замужней женщины шире, чем у незамужней?

- Кровать.

- Что начинается на «за» и у всех у нас находится сзади?

(Директор начинает покрываться холодным потом)

- Затылок, Марь Иванна.

- А что начинается на П, кончается на А, и это дают другим людям, чтобы

они наслаждались?

(Директор закрывает лицо руками)

- Когда еще не было CD-дисков, это была пластинка.

Директор, не в силах больше это выдержать, прерывает учительницу:

- Все, довольно! Я перевожу его сразу в 6-ой класс. Я ведь сам только

что про себя неправильно ответил на все эти вопросы!!!