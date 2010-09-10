Пос. Искра

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Максим Че
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:43

Пос. Искра

Сообщение Максим Че » 02 авг 2016, 15:58

Кто-нибудь знает, во сколько можно уехать из посёлка Искра Рязанского района в Рязань? Из Рязани время маршрутов указывается. А оттуда - нет. Заранее спасибо за ответы. Очень нужно.))
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tarianz
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2011, 11:29
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Re: Пос. Искра

Сообщение tarianz » 17 сен 2016, 08:17

У шафера спросить.
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RobertTup
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:55

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Сообщение RobertTup » 25 минут назад

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