Сообщение Максим Че » 02 авг 2016, 15:58

Кто-нибудь знает, во сколько можно уехать из посёлка Искра Рязанского района в Рязань? Из Рязани время маршрутов указывается. А оттуда - нет. Заранее спасибо за ответы. Очень нужно.))