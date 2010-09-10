Пос. Искра
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Пос. Искра
Кто-нибудь знает, во сколько можно уехать из посёлка Искра Рязанского района в Рязань? Из Рязани время маршрутов указывается. А оттуда - нет. Заранее спасибо за ответы. Очень нужно.))
Re: Пос. Искра
У шафера спросить.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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