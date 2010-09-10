Сообщение m140967@bk.ru » 16 ноя 2016, 23:55

Зашёл на сайт "Единства". Сайт обновили, поиск стал легче, но картинки домов не соответствуют реальным постройкам, метражи квартир в сданных секциях указаны без учёта корректировок при сдаче дома. Люди не связывайтесь с этой компанией, так как это просто раскрученный бренд. Ставят из себя невозможную фирму, а на самом деле......

Текст договора (единый для всех). Я проанализировал текст и обнаружил 3 серьезных расхождения с Федеральным законом №214 ("Об участии в долевом строительстве..."). Самое главное - компания не предполагает для себя никаких санкций за нарушение сроков строительства, а федеральный закон их предусматривает. Во-вторых, компания оставляет за собой право перенести сроки сдачи объекта на 6 месяцев (закон наказывает за каждый день просрочки на 1/300). В-третьих, участник долевого строительства, согласно договору, не может его расторгнуть пли любых нарушениях со стороны "Единства". Если вы все-таки заключили такой кабальный договор, помните, что вся эта "филькина грамота" не имеет никакой силы, а в случае нарушений сроков и проч. можете ссылаться на Федеральный закон №214.