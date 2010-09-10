Обсуждение застройщиков Рязани
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Информация достоверная, всё так и есть!!!!
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
ввсем привет. подскажите какой жк подходит по описанию, с окон видно стадион, 11 этажей...не бюджетный, с закрытой территорией...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Едрить-мадрить, как круто что я у Притока не купил квартиру! А ведь были такие мысли, как раз в том месте смотрели, другой дом только. Лайф все подробно расписал. Рязанские СМИ не могут )) или боятся или задницу поднять не могут, чтобы нормально расследовать.
https://life.ru/t/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0 ... om_vzryvie
https://life.ru/t/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0 ... om_vzryvie
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Fas Binder писал(а):боятся или задницу поднять не могут, чтобы нормально расследовать.
Ну, про "оторвать задницу" - вы правы, рязанским СМИ это свойственно. Они часто публикуют новости такого содержания, что вопросов остаётся больше, чем ответов. Например (утрируя) "В Рязани построят новую дорогу!". При этом, где именно в Рязани, какую дорогу, на какие деньги - ответов в новости нет. Это ж надо собраться с силами, позвонить в соответствующие структуры, расспросить, текст написать. А тут просто пресс релиз с сайта горадминистрации перепечатали - новость готова.
А про "нормально расследовать" - нормально расследовать за сутки (да в выходные) невозможно вообще ничего. А вот наплодить сенсаций, наполовину выдуманных - вполне вполне.
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Antipov писал(а):Fas Binder писал(а):боятся или задницу поднять не могут, чтобы нормально расследовать.
Ну, про "оторвать задницу" - вы правы, рязанским СМИ это свойственно. Они часто публикуют новости такого
Меня вот покоробил первый репортаж по ВГРТК "ОКА", где ведущая общалась по телефону с корреспондентом из Рязань. Голос девушки был такой восторженный, словно она новый год встречает. Ну да, в городе, где из локальных информ-поводов только ДТП, да похождении алкоголиков, это прям глоток воздуха.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Вот - статья хоть и в дурацком стиле комсомолки, но по сути правильная.
http://ya62.ru/articles/publishing/prod ... es-klassa/
Я тоже смотрел-смотрел на маленькие студии, думал, ну куплю ребенку на студенческие годы )))
А потом посчитал цену квадрата - мать моя женщина, это ж ...ть можно! Фуфло это все. Нормальную квартиру за 900 тыщ не купишь, конечно, но лучше я взаймы возьму тыщ 300 и куплю нормальную однушку. по крайней мере, ее всегда можно будет продать за нормальные деньги.
http://ya62.ru/articles/publishing/prod ... es-klassa/
Я тоже смотрел-смотрел на маленькие студии, думал, ну куплю ребенку на студенческие годы )))
А потом посчитал цену квадрата - мать моя женщина, это ж ...ть можно! Фуфло это все. Нормальную квартиру за 900 тыщ не купишь, конечно, но лучше я взаймы возьму тыщ 300 и куплю нормальную однушку. по крайней мере, ее всегда можно будет продать за нормальные деньги.
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
ну статья так себе прямо скажем. смешались в кучу кони, люди. в статье говорят про 20 м2 вроде как жилых и делят их на стоимость. а ничего что застройщики считают всю площадь? даже балкон идет по обычной расценке. в итоге берем жк юность и получаем что в студии (общая 25,5 м2) цена м2 - 40 т.р., а в однушке "смарт" (47,9 м2) 39,5 т.р. Разница конечно огромна. просто брать цену студии в одном месте (например в Солотченском ш. и сравнивать с квартирой в другом (например Семчино) мягко скажем далеко от аналитики. про паркинги тоже написано классно, только не сказано что они платные - в среднем от 500 т.р. за место и 800 т.р. за бокс.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Я смотрел Вертикаль, там получалось что-то типа 50 000 за метр. я и прифигел.
А паркинги - да )) Это туфта, конечно.
А паркинги - да )) Это туфта, конечно.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Fas Binder писал(а):А паркинги - да )) Это туфта, конечно.
Почему туфта? Потому что можно поставить машину бесплатно на газон и тратиться на машиноместо? Ну так это не на всегда. Когда-нибудь власти займутся наведением порядка во дворах, начнут зверски штрафовать каждого стояльца на газоне и в прочих неположенных местах, за машиноместами по 500 000 - очередь выстроится.
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Antipov писал(а):Fas Binder писал(а):А паркинги - да )) Это туфта, конечно.
Почему туфта? Потому что можно поставить машину бесплатно на газон и тратиться на машиноместо? Ну так это не на всегда. Когда-нибудь власти займутся наведением порядка во дворах, начнут зверски штрафовать каждого стояльца на газоне и в прочих неположенных местах.....
Верховный суд РФ разрешил парковку на газонах и детских площадках:
https://rg.ru/2016/06/07/verhovnyj-sud-raziasnil-chto-avtovladelec-otvechaet-tolko-po-koap.html
Вернее парковаться вроде как нельзя, но наказания за это не предусмотрено.
Счастье, что пока не все об этом знают.
Amat victoria curam!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 22:30
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Зашёл на сайт "Единства". Сайт обновили, поиск стал легче, но картинки домов не соответствуют реальным постройкам, метражи квартир в сданных секциях указаны без учёта корректировок при сдаче дома. Люди не связывайтесь с этой компанией, так как это просто раскрученный бренд. Ставят из себя невозможную фирму, а на самом деле......
Текст договора (единый для всех). Я проанализировал текст и обнаружил 3 серьезных расхождения с Федеральным законом №214 ("Об участии в долевом строительстве..."). Самое главное - компания не предполагает для себя никаких санкций за нарушение сроков строительства, а федеральный закон их предусматривает. Во-вторых, компания оставляет за собой право перенести сроки сдачи объекта на 6 месяцев (закон наказывает за каждый день просрочки на 1/300). В-третьих, участник долевого строительства, согласно договору, не может его расторгнуть пли любых нарушениях со стороны "Единства". Если вы все-таки заключили такой кабальный договор, помните, что вся эта "филькина грамота" не имеет никакой силы, а в случае нарушений сроков и проч. можете ссылаться на Федеральный закон №214.
Текст договора (единый для всех). Я проанализировал текст и обнаружил 3 серьезных расхождения с Федеральным законом №214 ("Об участии в долевом строительстве..."). Самое главное - компания не предполагает для себя никаких санкций за нарушение сроков строительства, а федеральный закон их предусматривает. Во-вторых, компания оставляет за собой право перенести сроки сдачи объекта на 6 месяцев (закон наказывает за каждый день просрочки на 1/300). В-третьих, участник долевого строительства, согласно договору, не может его расторгнуть пли любых нарушениях со стороны "Единства". Если вы все-таки заключили такой кабальный договор, помните, что вся эта "филькина грамота" не имеет никакой силы, а в случае нарушений сроков и проч. можете ссылаться на Федеральный закон №214.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: Обсуждение застройщиков Рязани
Прикольно, блин. В лифте реклама от "капитала" - платим ипотеку за вас.
звоню в капитал, спрашиваю, что как.
отвечают - сам не знаем, маркетологи нам еще не сказали )))))))
Звоните после 13-го января ))))))
что они, рекламу придумали, а акцию к этой рекламе - еще не придумали? ))) классно ))))))))
главное, брякнуть ченьть, а там разгребем )))))))
звоню в капитал, спрашиваю, что как.
отвечают - сам не знаем, маркетологи нам еще не сказали )))))))
Звоните после 13-го января ))))))
что они, рекламу придумали, а акцию к этой рекламе - еще не придумали? ))) классно ))))))))
главное, брякнуть ченьть, а там разгребем )))))))
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