Сообщение Колхозник » 07 авг 2016, 21:59

Мне кажется, что на конкретную марку эпоксидной затирки не стоит обращать внимание. По факту различия в эпоксидной затирке может быть только в крупности наполнителя и во времени схватывания. Эти параметры влияют в основном на технику выполнения работы. И грамотно затереть эпоксид это не совсем простая задача даже для профессионального мастера. Обычно когда затирают жопоруки - у них остаются разводы на плитке и шов получается щербатый. Литокол, вроде, самый крупнозернистый из эпоксидных затирок. Но даже его можно затереть абсолютно гладко без особых ковыряний и героического вдыхания моющих средств. Я когда затирал первый раз - у меня ушло 100 мл ядовито-вонючего очистителя, положенного по технологии, и я подумал, что я буду делать с оставшимися 900 мл.



Судя по цене - цементная затирка Вебер это обычная затирка. Цементная Мапей стоит в 1,5-2 раза дороже. Народ говорит, что она реально отличается в плане лучшей прочности от всех прочих. "Никто не жаловался" - даже меловой церезит без обработки может простоять 5-10 лет. И только потом начнёт плесневеть, темнеть, вымываться и выпадать из швов. Обычно за это время люди меняют место жительства, забывают кто им надул в уши про замечательную затирку, а уж жаловаться вряд ли будут ибо в ответ услышат: "а чо вы хотели, надо каждую неделю чистить швы зубной щёткой и раз в год/два года обрабатывать гидрофобизатором".



В выборе затирки есть ещё один важный параметр - нужно обращать внимание есть ли силиконовый герметик под цвет затирки. Силиконовым герметиком уплотняют швы скрытых люков, которые обязательно будут если ремонт не типичное бюджетное рыгалово и присиралово. И ещё по официальной технологии им якобы надо проходить углы, хотя по-факту очень редко кто так делает, да и не всегда оно на самом деле надо.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)