Затирка для плитки
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Затирка для плитки
Добрый вечер. Обращаюсь к местным гуру за советом о затирке. Вроде как все просто, пошел, купил в супермаркете...но мне один раз уже насоветовали консультанты штукатурку, которая не прошло и года, осыпалась. Поэтому теперь перед покупкой ищу информацию о "продукте". Теперь по делу: нужна затирка для мозаики в ванную комнату, но цвет вырви глаз - супруга выбирала. Сориентируете?
Re: Затирка для плитки
Затирку бери эпоксидную. Из швов не вывалится. Только затирать надо уметь. А так у нас в городе 95% рынка за "меловой" затиркой Ceresit, народу нравится. Было какое-то время возили полумеловую Мапей, она вроде как покрепче чем обычная меловая, но народ никак не хотел покупать, оттого больше не возят. Вообще найми профессионала - пусть он затрет и обработает швы. Обработка швов строго необходима в случае меловой затирки. Там на самом деле не так всё просто как кажется обывателю.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 17:39
Re: Затирка для плитки
Гляньте в Вебер Ветоните - у них и палитра довольно обширная и качество на высоте. Я сколько раз брал - никто из клиентов не жаловался. Вы из какой области? Возможно могу свои услуги предложить?
Re: Затирка для плитки
Pavel_Grad писал(а):Гляньте в Вебер Ветоните - у них и палитра довольно обширная и качество на высоте. Я сколько раз брал - никто из клиентов не жаловался. Вы из какой области? Возможно могу свои услуги предложить?
Спасибо, я своими силами - отдыхаю от основной работы так. Вебер уже брал клей, действительно, нареканий нет. Вероятно на нем и остановлюсь.
Re: Затирка для плитки
Колхозник писал(а):Затирку бери эпоксидную. Из швов не вывалится. Только затирать надо уметь. А так у нас в городе 95% рынка за "меловой" затиркой Ceresit, народу нравится. Было какое-то время возили полумеловую Мапей, она вроде как покрепче чем обычная меловая, но народ никак не хотел покупать, оттого больше не возят. Вообще найми профессионала - пусть он затрет и обработает швы. Обработка швов строго необходима в случае меловой затирки. Там на самом деле не так всё просто как кажется обывателю.
Спасибо, читаю про эпоксидные. Вроде стоящая штука, хоть и возни обещает больше. Мне выше человек веберовскую советует брать, а я смотрю, что у них тоже есть на эпоксидной основе. Не работали с нею, не подскажете - норм затирка?
Re: Затирка для плитки
Мне кажется, что на конкретную марку эпоксидной затирки не стоит обращать внимание. По факту различия в эпоксидной затирке может быть только в крупности наполнителя и во времени схватывания. Эти параметры влияют в основном на технику выполнения работы. И грамотно затереть эпоксид это не совсем простая задача даже для профессионального мастера. Обычно когда затирают жопоруки - у них остаются разводы на плитке и шов получается щербатый. Литокол, вроде, самый крупнозернистый из эпоксидных затирок. Но даже его можно затереть абсолютно гладко без особых ковыряний и героического вдыхания моющих средств. Я когда затирал первый раз - у меня ушло 100 мл ядовито-вонючего очистителя, положенного по технологии, и я подумал, что я буду делать с оставшимися 900 мл.
Судя по цене - цементная затирка Вебер это обычная затирка. Цементная Мапей стоит в 1,5-2 раза дороже. Народ говорит, что она реально отличается в плане лучшей прочности от всех прочих. "Никто не жаловался" - даже меловой церезит без обработки может простоять 5-10 лет. И только потом начнёт плесневеть, темнеть, вымываться и выпадать из швов. Обычно за это время люди меняют место жительства, забывают кто им надул в уши про замечательную затирку, а уж жаловаться вряд ли будут ибо в ответ услышат: "а чо вы хотели, надо каждую неделю чистить швы зубной щёткой и раз в год/два года обрабатывать гидрофобизатором".
В выборе затирки есть ещё один важный параметр - нужно обращать внимание есть ли силиконовый герметик под цвет затирки. Силиконовым герметиком уплотняют швы скрытых люков, которые обязательно будут если ремонт не типичное бюджетное рыгалово и присиралово. И ещё по официальной технологии им якобы надо проходить углы, хотя по-факту очень редко кто так делает, да и не всегда оно на самом деле надо.
Судя по цене - цементная затирка Вебер это обычная затирка. Цементная Мапей стоит в 1,5-2 раза дороже. Народ говорит, что она реально отличается в плане лучшей прочности от всех прочих. "Никто не жаловался" - даже меловой церезит без обработки может простоять 5-10 лет. И только потом начнёт плесневеть, темнеть, вымываться и выпадать из швов. Обычно за это время люди меняют место жительства, забывают кто им надул в уши про замечательную затирку, а уж жаловаться вряд ли будут ибо в ответ услышат: "а чо вы хотели, надо каждую неделю чистить швы зубной щёткой и раз в год/два года обрабатывать гидрофобизатором".
В выборе затирки есть ещё один важный параметр - нужно обращать внимание есть ли силиконовый герметик под цвет затирки. Силиконовым герметиком уплотняют швы скрытых люков, которые обязательно будут если ремонт не типичное бюджетное рыгалово и присиралово. И ещё по официальной технологии им якобы надо проходить углы, хотя по-факту очень редко кто так делает, да и не всегда оно на самом деле надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 17:39
Re: Затирка для плитки
Tolloose писал(а):Pavel_Grad писал(а):Гляньте в Вебер Ветоните - у них и палитра довольно обширная и качество на высоте. Я сколько раз брал - никто из клиентов не жаловался. Вы из какой области? Возможно могу свои услуги предложить?
Спасибо, я своими силами - отдыхаю от основной работы так. Вебер уже брал клей, действительно, нареканий нет. Вероятно на нем и остановлюсь.
Удачи. Отпишитесь по факту, если не сложно. С фото было бы вообще отлично. А то, как правило, придут за рекомендаций и пропадают...
Re: Затирка для плитки
Pavel_Grad писал(а):
Удачи. Отпишитесь по факту, если не сложно. С фото было бы вообще отлично. А то, как правило, придут за рекомендаций и пропадают...
Если не забуду. Еще раз спасибо за помощь в выборе.
Re: Затирка для плитки
Затирку для плитки я заказал вот тут https://zatirki.com/catalog/zatirki.html и доволен остался результатом. Думаю что каждый из вас тоже найдет из чего у них выбрать, так что смело вперед. Кстати и цены на сайте доступные.
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