Пицца! Где заказать, а где не стоит.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
http://www.ryazanpizza.ru Пробуйте!
Вышла за муж. Живу в Питере))
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
Много перепробовал разных пиццерий Рязани и сейчас заказываю только из "Посадоффест" как то так примерно называется, находится в ТЦ Круиз на территории кинотеатра Люксор.
По цене там конечно дорого, но в который раз убеждаюсь что по качеству им равных нет...
За все время у меня с ними был лишь инцидент:заказывал "стандартную" пиццу а привезли малую... по телефону так и не смог доказать .. т.к. не открыл коробку сразу и не определил (
По цене там конечно дорого, но в который раз убеждаюсь что по качеству им равных нет...
За все время у меня с ними был лишь инцидент:заказывал "стандартную" пиццу а привезли малую... по телефону так и не смог доказать .. т.к. не открыл коробку сразу и не определил (
Как много человеку надо, когда у него все есть...
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
Про то, что равных нет, это не принимается, т.к не всех пиццерий пиццы ели, да и не всех видов.
Вышла за муж. Живу в Питере))
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
OlgaYa писал(а):Про то, что равных нет, это не принимается, т.к не всех пиццерий пиццы ели, да и не всех видов.
Ну это можно просто принять, а можно попытаться перепробовать все
Я на такое не пошел бы... мне кажется от некоторых "пиццерий" пиццой можно и отравится
"Равных нет" это я больше по качеству начинки и т.д. написал
Вот еще "Томато" щас как бы по цене хороша, но с "Посадоффест" в сравнение не идет
P.S. Это не реклама ...
Как много человеку надо, когда у него все есть...
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
А мне пицца в Посадоффест не понравилась. Не знаю, уж чем она вас так поразила. В Жар-пицце мне больше понравилась.
Отвратная пицца в Sbarro, те точки что в М5 Молл и Ашане.
Отвратная пицца в Sbarro, те точки что в М5 Молл и Ашане.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
ZZ писал(а):А мне пицца в Посадоффест не понравилась. Не знаю, уж чем она вас так поразила. В Жар-пицце мне больше понравилась.
Отвратная пицца в Sbarro, те точки что в М5 Молл и Ашане.
А вы там пиццу "Ракольто" попробуйте... советую!!!
На счет Sbarro, согласен с вами на все 100% !
Как много человеку надо, когда у него все есть...
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
OlgaYa писал(а):Кстати, раз тема ОЖИЛА... где сейчас лучше заказывать пиццу?
Массимо вроде как стабильно неплохо (Римио и какая-то с курицей и ананасами), но доставка, конечно, полный АУТ!)))))))))) то через 30 минут привезут, по через 2,5 часа) при учете того, что заказываем на адрес, который на одной с ними улице) В итоге, частенько к ним сами забегаем-заезжаем)
Но как-то не комильфо для пиццерии с доставкой данный факт)
За доставку 3-, а вот по качеству твердая 4) даже иногда с плюсом)
у них там были прикольные пиццо-шаурма летом, кстати) выходит дешевле и вкуснее)
кулёк такой из теста и начинка внутри) название не помню, увы)
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
Очень не рекомендую пиццу от Альфорно. На вкус не пробовала. Просто была там по поводу свадьбы. Пока молодежь после всех поездок стояла в очереди к единственному унитазу, на банкетном столе были замечены и сброшены на пол два таракана. Хотя... может кто экзотику любит?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
бабайка писал(а):...были замечены и сброшены на пол два таракана.
Думаешь, они не умеют их готовить?
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
На мой вкус хорошая пицца в Ла Плазе (там в печи готовят) и в Посадоффесте. Специально задавался целью попробовать максимальное количество блюд в разных местах. Эти два места меня устроили более чем.
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
Nick писал(а):На мой вкус хорошая пицца в Ла Плазе (там в печи готовят)
Мне тоже там нравится пицца, а еще неплохая в Дон Педро... тесто вкусное и начинки не жалеют)
Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.
Спасибо за отзывы) Сама порой пользуюсь доставкой, лучше сразу знать где заказывать
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