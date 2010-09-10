Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2084
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение OlgaYa » 06 ноя 2012, 13:18

http://www.ryazanpizza.ru Пробуйте!
Вышла за муж. Живу в Питере))
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Fermer
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2012, 12:10

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение Fermer » 13 ноя 2012, 15:34

Много перепробовал разных пиццерий Рязани и сейчас заказываю только из "Посадоффест" как то так примерно называется, находится в ТЦ Круиз на территории кинотеатра Люксор.
По цене там конечно дорого, но в который раз убеждаюсь что по качеству им равных нет...
За все время у меня с ними был лишь инцидент:заказывал "стандартную" пиццу а привезли малую... по телефону так и не смог доказать .. т.к. не открыл коробку сразу и не определил (
Как много человеку надо, когда у него все есть...
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OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2084
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение OlgaYa » 13 ноя 2012, 16:29

Про то, что равных нет, это не принимается, т.к не всех пиццерий пиццы ели, да и не всех видов. :D
Вышла за муж. Живу в Питере))
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Fermer
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2012, 12:10

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение Fermer » 13 ноя 2012, 17:05

OlgaYa писал(а):Про то, что равных нет, это не принимается, т.к не всех пиццерий пиццы ели, да и не всех видов. :D

Ну это можно просто принять, а можно попытаться перепробовать все :shock: :)
Я на такое не пошел бы... мне кажется от некоторых "пиццерий" пиццой можно и отравится :(
"Равных нет" это я больше по качеству начинки и т.д. написал :)
Вот еще "Томато" щас как бы по цене хороша, но с "Посадоффест" в сравнение не идет :)
P.S. Это не реклама ...
Как много человеку надо, когда у него все есть...
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение ZZ » 13 ноя 2012, 17:52

А мне пицца в Посадоффест не понравилась. Не знаю, уж чем она вас так поразила. В Жар-пицце мне больше понравилась.
Отвратная пицца в Sbarro, те точки что в М5 Молл и Ашане.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Fermer
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2012, 12:10

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение Fermer » 13 ноя 2012, 17:57

ZZ писал(а):А мне пицца в Посадоффест не понравилась. Не знаю, уж чем она вас так поразила. В Жар-пицце мне больше понравилась.
Отвратная пицца в Sbarro, те точки что в М5 Молл и Ашане.

А вы там пиццу "Ракольто" попробуйте... советую!!! :)
На счет Sbarro, согласен с вами на все 100% !
Как много человеку надо, когда у него все есть...
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FantoM
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 24 май 2006, 16:05

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение FantoM » 13 ноя 2012, 22:54

OlgaYa писал(а):Кстати, раз тема ОЖИЛА... где сейчас лучше заказывать пиццу? :roll:

Массимо вроде как стабильно неплохо (Римио и какая-то с курицей и ананасами), но доставка, конечно, полный АУТ!)))))))))) то через 30 минут привезут, по через 2,5 часа) при учете того, что заказываем на адрес, который на одной с ними улице) В итоге, частенько к ним сами забегаем-заезжаем)
Но как-то не комильфо для пиццерии с доставкой данный факт)
За доставку 3-, а вот по качеству твердая 4) даже иногда с плюсом)

у них там были прикольные пиццо-шаурма летом, кстати) выходит дешевле и вкуснее)
кулёк такой из теста и начинка внутри) название не помню, увы)
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение бабайка » 14 ноя 2012, 00:44

Очень не рекомендую пиццу от Альфорно. На вкус не пробовала. Просто была там по поводу свадьбы. Пока молодежь после всех поездок стояла в очереди к единственному унитазу, на банкетном столе были замечены и сброшены на пол два таракана. Хотя... может кто экзотику любит?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение ENGI » 14 ноя 2012, 22:02

бабайка писал(а):...были замечены и сброшены на пол два таракана.

Думаешь, они не умеют их готовить?
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Контактная информация пользователя Nick

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение Nick » 16 ноя 2012, 15:26

На мой вкус хорошая пицца в Ла Плазе (там в печи готовят) и в Посадоффесте. Специально задавался целью попробовать максимальное количество блюд в разных местах. Эти два места меня устроили более чем.
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:30

Nick писал(а):На мой вкус хорошая пицца в Ла Плазе (там в печи готовят)

Мне тоже там нравится пицца, а еще неплохая в Дон Педро... тесто вкусное и начинки не жалеют)
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 23:10

Re: Пицца! Где заказать, а где не стоит.

Сообщение Lana4512 » Вчера, 23:30

Спасибо за отзывы) Сама порой пользуюсь доставкой, лучше сразу знать где заказывать
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