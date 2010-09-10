Сообщение Fermer » 13 ноя 2012, 15:34

Много перепробовал разных пиццерий Рязани и сейчас заказываю только из "Посадоффест" как то так примерно называется, находится в ТЦ Круиз на территории кинотеатра Люксор.

По цене там конечно дорого, но в который раз убеждаюсь что по качеству им равных нет...

За все время у меня с ними был лишь инцидент:заказывал "стандартную" пиццу а привезли малую... по телефону так и не смог доказать .. т.к. не открыл коробку сразу и не определил (

Как много человеку надо, когда у него все есть...