Сообщение AndyPanda » 19 авг 2016, 02:12

Поделюсь личным впечатлением от посещения ГД не так давно.Если коротко, речь шла о помощи в реабилитации ополченцу получившему осколочное ранение в позвоночник и стремящемуся встать на ноги. Причем, дело даже не в деньгах, а элементарных бюрократических проволочках и препонах, когда госпиталь не может обеспечить нормальной реабилитации и не желает отдавать пациента другому медицинскому учреждению. А в другом свои заморочки - очередь. В итоге больше года человек прикован к постели, хотя должен был встать на ноги через 6 месяцев после операции.Пришлось прибегать к инструментам госдемократии. А именно, записываться на прием к депутату. К какому? А какой примет.Принял Сергей Миронов из "Справедливой России", выслушал и пообещал помочь.И действительно, вскоре на госпиталь и больного вышли его представители и постарались содействовать в решении вопроса. Однако медицинская бюрократия оказалась готова и к подобному развитию событий. Попытались отбрехаться формальными отписками, но все же зашевелились. Сейчас ждем окончательного решения.Вывод.Обратиться в ГД можно, если ситуация прозрачна и главное, сам депутат реально работает, то есть встречается с избирателями. Но не панадол, совсем не панадол. Скорее это может сработать как понукание тупой казенной машины.На выходе из общественной приемной сфоткал вывешенный там отчет по приему граждан. Цифры, надо понимать, официальные и говорят красноречиво.