удобный и полезный сервис поиска событий city-move.ru
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 20:05
Re: удобный и полезный сервис поиска событий city-move.ru
18 августа в 20.00 в Городском центральном парке вновь откроется «Музыкальный киносад».
На филармоническом киноэкране фильм - участник программы «Гала-премьеры» Московского международного кинофестиваля 2007 года.
Кинолента «Ветка сирени» это - драматическая любовная история, основанная на фактах жизни русского композитора и виртуозного пианиста Сергея Рахманинова. В главной роли актёр театра и кино, лауреат премии Правительства Российской Федерации – Евгений Цыганов!
Официальная группа.
На филармоническом киноэкране фильм - участник программы «Гала-премьеры» Московского международного кинофестиваля 2007 года.
Кинолента «Ветка сирени» это - драматическая любовная история, основанная на фактах жизни русского композитора и виртуозного пианиста Сергея Рахманинова. В главной роли актёр театра и кино, лауреат премии Правительства Российской Федерации – Евгений Цыганов!
Официальная группа.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 20:05
Re: удобный и полезный сервис поиска событий city-move.ru
Приглашаем всех 17 августа в 12 часов на открытие выставки иллюстраций Тани Кноссен-Полищук "Рыбы, птицы, кошки и другие".
Таня Полищук - ныне Кноссен, живущая теперь в Голландии, не считает творения свои избранными или гениальными. Иначе не рисовала бы всех этих загадочных девочек-женщин с домиками на головах, не выпускала бы на волю диковинных птиц, и не разговаривали бы ее сами-по-себе-летящие-кошки с цветами и рыбами...
Приходите, не пожалеете! Выставка расположена на галереях 2-ого этажа основного здания библиотеки.
Добро пожаловать в группу Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького!
Здесь Вы узнаете о новостях библиотеки и её культурной жизни, сможете обсудить события прошедшие и что-то посоветовать для мероприятий предстоящих, посмотреть фоторепортажи с места разнообразных познавательных событий.
Мы хотим предоставить Вам свободный и полный доступ к информации, знаниям, перспективным идеям и библиотечным проектам!
Очень хочется сделать библиотеку более интересной, привлекательной и открытой именно для Вас! Так что пишите, нам необходимы Ваши советы и рекомендации! Мы, в свою очередь, постараемся ответить на все Ваши вопросы и будем рады помочь Вам!
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» – центральная библиотека Рязанской области, одна из старейших в России. Расположена в нескольких зданиях, в исторической части города.
Наш адрес: ул. Ленина, 52.
Таня Полищук - ныне Кноссен, живущая теперь в Голландии, не считает творения свои избранными или гениальными. Иначе не рисовала бы всех этих загадочных девочек-женщин с домиками на головах, не выпускала бы на волю диковинных птиц, и не разговаривали бы ее сами-по-себе-летящие-кошки с цветами и рыбами...
Приходите, не пожалеете! Выставка расположена на галереях 2-ого этажа основного здания библиотеки.
Добро пожаловать в группу Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького!
Здесь Вы узнаете о новостях библиотеки и её культурной жизни, сможете обсудить события прошедшие и что-то посоветовать для мероприятий предстоящих, посмотреть фоторепортажи с места разнообразных познавательных событий.
Мы хотим предоставить Вам свободный и полный доступ к информации, знаниям, перспективным идеям и библиотечным проектам!
Очень хочется сделать библиотеку более интересной, привлекательной и открытой именно для Вас! Так что пишите, нам необходимы Ваши советы и рекомендации! Мы, в свою очередь, постараемся ответить на все Ваши вопросы и будем рады помочь Вам!
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» – центральная библиотека Рязанской области, одна из старейших в России. Расположена в нескольких зданиях, в исторической части города.
Наш адрес: ул. Ленина, 52.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 20:05
Re: удобный и полезный сервис поиска событий city-move.ru
19 августа
пятница
Парк ЦПКиО
19 августа, в 19:00, в рамках проекта #лекциинатраве в ЦПКиО на лужайке за зелёным театром с лекцией выступит
публицист, историк, преподаватель Института проблем современного искусства, член редакционного совета "Художественного журнала" и Openleft.ru Илья Будрайтскис.
Вот как анонсирует лектор своё выcтупление: "Стремление сбежать, уединиться, проходит через всю историю Нового времени. Поиск убежища становится ключевым мотивом, который служит как оправданию современного рынка и правового государства, так и их критике. В лекции будет предложен разбор нескольких важных сюжетов - от неожиданных интерпретаций "Левиафана" Томаса Гоббса до "Робинзонады" как литературно -экономического жанра - подтверждающих парадоксальность понятия убежища"
19 августа, в 19:00, в рамках проекта #лекциинатраве в ЦПКиО на лужайке за зелёным театром с лекцией выступит
публицист, историк, преподаватель Института проблем современного искусства, член редакционного совета "Художественного журнала" и Openleft.ru Илья Будрайтскис.
Вот как анонсирует лектор своё выcтупление: "Стремление сбежать, уединиться, проходит через всю историю Нового времени. Поиск убежища становится ключевым мотивом, который служит как оправданию современного рынка и правового государства, так и их критике. В лекции будет предложен разбор нескольких важных сюжетов - от неожиданных интерпретаций "Левиафана" Томаса Гоббса до "Робинзонады" как литературно -экономического жанра - подтверждающих парадоксальность понятия убежища"
пятница
Парк ЦПКиО
19 августа, в 19:00, в рамках проекта #лекциинатраве в ЦПКиО на лужайке за зелёным театром с лекцией выступит
публицист, историк, преподаватель Института проблем современного искусства, член редакционного совета "Художественного журнала" и Openleft.ru Илья Будрайтскис.
Вот как анонсирует лектор своё выcтупление: "Стремление сбежать, уединиться, проходит через всю историю Нового времени. Поиск убежища становится ключевым мотивом, который служит как оправданию современного рынка и правового государства, так и их критике. В лекции будет предложен разбор нескольких важных сюжетов - от неожиданных интерпретаций "Левиафана" Томаса Гоббса до "Робинзонады" как литературно -экономического жанра - подтверждающих парадоксальность понятия убежища"
19 августа, в 19:00, в рамках проекта #лекциинатраве в ЦПКиО на лужайке за зелёным театром с лекцией выступит
публицист, историк, преподаватель Института проблем современного искусства, член редакционного совета "Художественного журнала" и Openleft.ru Илья Будрайтскис.
Вот как анонсирует лектор своё выcтупление: "Стремление сбежать, уединиться, проходит через всю историю Нового времени. Поиск убежища становится ключевым мотивом, который служит как оправданию современного рынка и правового государства, так и их критике. В лекции будет предложен разбор нескольких важных сюжетов - от неожиданных интерпретаций "Левиафана" Томаса Гоббса до "Робинзонады" как литературно -экономического жанра - подтверждающих парадоксальность понятия убежища"
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 20:05
Re: удобный и полезный сервис поиска событий city-move.ru
Роспись хной - это, по сути, ритуал. Своего рода медитация, позволяющая погрузиться в себя, создавая при этом удивительную красоту, наполненную к тому же глубоким смыслом.
Мехенди - приносит покой в душу, благополучие в жизнь и конечно поправляет здоровье. Таинственные знаки, защитные руны, мандалы на раскрытие женственности, знаки которые раскроют многогранность каждого!
Мехенди – альтернатива татуировке, древняя техника, своими корнями уходящая назад в далёкое прошлое. На протяжении веков женщины, а иногда и мужчины в более чем 60 странах мира украшали замысловатыми узорами своё тело.
В этом был и сакральный и практический смысл – хна известна своими целебными свойствами.
В азиатских странах и сейчас это действующая традиция. Изысканный узор приковывает взгляд к изящным движениям рук. Волнующий аромат разжигает страсть мужчины.
Рисунки хной на теле безопасны и безболезненны. Держится такой рисунок до трёх недель. Украсить себя несложным орнаментом может любая женщина, это простая и приятная процедура.
30 августа приглашаем Вас в Кафешоп108 на мастер-класс по росписи хной от Алёны Калабаевой.
Программа мк:
* Общая информация о хне и её широком применении;
* Искусство росписи хной в традициях разных народов, практическое и символическое значение мехенди;
* Основные элементы, орнаменты и узоры;
* Проба пера (практикум). Вы самостоятельно попробуете рисовать специальным конусом мехенди на бумаге.
*** БОНУС - вы имеете возможность побыть моделью и получить изящное БИОТАТУ от мастера в подарок!
Стоимость участия: 250 р.
Место проведения: Кафешоп108, ул. Свободы, 35
Начало в 19.00
Ждём Вас! Творить мехенди может каждый!
Мехенди - приносит покой в душу, благополучие в жизнь и конечно поправляет здоровье. Таинственные знаки, защитные руны, мандалы на раскрытие женственности, знаки которые раскроют многогранность каждого!
Мехенди – альтернатива татуировке, древняя техника, своими корнями уходящая назад в далёкое прошлое. На протяжении веков женщины, а иногда и мужчины в более чем 60 странах мира украшали замысловатыми узорами своё тело.
В этом был и сакральный и практический смысл – хна известна своими целебными свойствами.
В азиатских странах и сейчас это действующая традиция. Изысканный узор приковывает взгляд к изящным движениям рук. Волнующий аромат разжигает страсть мужчины.
Рисунки хной на теле безопасны и безболезненны. Держится такой рисунок до трёх недель. Украсить себя несложным орнаментом может любая женщина, это простая и приятная процедура.
30 августа приглашаем Вас в Кафешоп108 на мастер-класс по росписи хной от Алёны Калабаевой.
Программа мк:
* Общая информация о хне и её широком применении;
* Искусство росписи хной в традициях разных народов, практическое и символическое значение мехенди;
* Основные элементы, орнаменты и узоры;
* Проба пера (практикум). Вы самостоятельно попробуете рисовать специальным конусом мехенди на бумаге.
*** БОНУС - вы имеете возможность побыть моделью и получить изящное БИОТАТУ от мастера в подарок!
Стоимость участия: 250 р.
Место проведения: Кафешоп108, ул. Свободы, 35
Начало в 19.00
Ждём Вас! Творить мехенди может каждый!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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