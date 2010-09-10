Сообщение aleynikov.oleg » 17 авг 2016, 08:43

Приглашаем всех 17 августа в 12 часов на открытие выставки иллюстраций Тани Кноссен-Полищук "Рыбы, птицы, кошки и другие".



Таня Полищук - ныне Кноссен, живущая теперь в Голландии, не считает творения свои избранными или гениальными. Иначе не рисовала бы всех этих загадочных девочек-женщин с домиками на головах, не выпускала бы на волю диковинных птиц, и не разговаривали бы ее сами-по-себе-летящие-кошки с цветами и рыбами...



Приходите, не пожалеете! Выставка расположена на галереях 2-ого этажа основного здания библиотеки.



Добро пожаловать в группу Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького!

Здесь Вы узнаете о новостях библиотеки и её культурной жизни, сможете обсудить события прошедшие и что-то посоветовать для мероприятий предстоящих, посмотреть фоторепортажи с места разнообразных познавательных событий.

Мы хотим предоставить Вам свободный и полный доступ к информации, знаниям, перспективным идеям и библиотечным проектам!

Очень хочется сделать библиотеку более интересной, привлекательной и открытой именно для Вас! Так что пишите, нам необходимы Ваши советы и рекомендации! Мы, в свою очередь, постараемся ответить на все Ваши вопросы и будем рады помочь Вам!



ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» – центральная библиотека Рязанской области, одна из старейших в России. Расположена в нескольких зданиях, в исторической части города.



Наш адрес: ул. Ленина, 52.