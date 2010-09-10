Женская обувь угги
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Re: Женская обувь угги
Не грузится сайт(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 дек 2016, 17:56
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Re: Женская обувь угги
Просто надо искать сайты интернет магазины по запросам "женские босоножки" ! Желательно в Яндексе искать! Например этот сайт, http://egle.ua/zhinkam/bosonizhki выбор обуви большой и купить можно! Кстати фото товара вроде бы реальные, так, что можно доверять!
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