Сообщение listen10 » 09 сен 2016, 15:21

ФрекенСнорк писал(а): listen10 писал(а): Нас ( очень мелких предпринимателей) опять радует правительство

Вчера на 5 базе обсуждали очередной дебилизм(после ЕГАИСа).

Азербайджанцы были очень недовольны пунктом ;"торговля на розничных рынках, ярмарках, за исключением магазинов, павильонов, то есть мест, обеспечивающих сохранность товаров;"

Как теперь перекупщики будут мешки с картошкой,луком,капустой и т.д. продавать? Нас ( очень мелких предпринимателей) опять радует правительство http://bigbird.ru/blog/2015/11/onlayn-k ... dut-biznes Вчера на 5 базе обсуждали очередной дебилизм(после ЕГАИСа).Азербайджанцы были очень недовольны пунктом ;"торговля на розничных рынках, ярмарках, за исключением магазинов, павильонов, то есть мест, обеспечивающих сохранность товаров;"Как теперь перекупщики будут мешки с картошкой,луком,капустой и т.д. продавать?

Некоторое время назад слышала от этих самых азербайджацев панегирики Путину за то,что он "хочет сделать Россию великой"...так что пусть оплачивают это величие. А вообще-чего...я знала,что нас ЕНВДшников в покое не оставят, и так долго без поводка ходили. Некоторое время назад слышала от этих самых азербайджацев панегирики Путину за то,что он "хочет сделать Россию великой"...так что пусть оплачивают это величие. А вообще-чего...я знала,что нас ЕНВДшников в покое не оставят, и так долго без поводка ходили.

Я, к примеру,с 1 июля 2018 года закрываю гастроном и бакалею,доходы от которых сегодня покрывают только зарплату продавцов и электричество,основными потребителями коего и являются,и не только потому что накладны нововведения. Фасованный товар со штрих кодом ввести в 1С не проблема,а вот как быть с вручную расфасованным творогом,сметаной,кондитеркой,весовым сыром и колбасой? Для этого нужно отдельное помещение для приёмки товара и человек программист-фасовщик,ну и наверное какие-то весы с распознаванием кода номенклатуры.Если бы правительство выступило с речью ... "мы вас кинули в 91,98,2008...,но извините,у нас опять кончились деньги,и будьте добры с торговой площади по "копеечке" скиньтесь - то нет проблем. Вот только все эти экономические подъезды правительства на сраной козе больше напоминают изречение - "нам не надо,чтобы вам было удобней,нам надо чтобы вы заебались.."Зато мой напарник по бане - владелец кассо-обслуживающего центра,радостно потирает руки. Число обслуживаемых касс вырастет на порядок. Всё как всегда - всегда выгодней сидеть на обслуживании и контроле бизнеса,чем им заниматься.