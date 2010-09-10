Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
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Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
С июля на улицах Рязани началась организованная торговля арбузами и дынями. Официальное разрешение на торговлю получили 25 палаток, которые расположены во всех районах города. Южные плоды продают также во многих магазинах, в крупных сетевиках - «Глобус», «Ашан», «Европа», «Лента» и других. Самые нетерпеливые поспешили за дарами юга, и многие из них разочаровались. Ранние арбузы ни сладостью, ни ценой не радуют. А если копнуть еще глубже и изучить состав ягоды на нитраты? На этот вопрос ответили специалисты Союза потребителей «Росконтроль». Арбузы для проверки на нитраты закупили в супермаркетах «Ашане», «Перекрестке», «Пятерочке», «Магните», на одном из официальных бахчевых базаров, а также на нелегальном придорожном развале. Все плоды отправились в лабораторию. Результаты испытаний приятно удивили! Ни в одном из арбузов, даже в купленном на трассе, нитратов выше нормы не обнаружили.
Проверить всех поставщиков арбузов на порядочность невозможно, а значит, не стоит терять бдительность при покупке бахчевых. Эксперты называют несколько признаков, по которым можно невооруженным взглядом выявить, что с ягодой не все в порядке. Покупателя должны насторожить желтые волокна, которые идут от сердцевины к корочке. Такой арбуз вряд ли принесет пользу - в качественном плоде волокна должны быть белыми. Также лучше отказаться от арбуза со слишком гладкой, почти глянцевой, поверхностью среза. Он должен быть неровным, сахаристым, с крупинками. Если мякоть арбуза имеет фиолетовый оттенок, такой плод тоже нежелательно употреблять в пищу. Довольно популярны среди рязанцев домашние нитратомеры. Однако специалисты не рекомендуют доверять показателям прибора. Таким кустарным способом можно измерить количество солей, к коим относятся нитраты. Но помимо них в продуктах содержатся фосфаты, сульфаты, хлориды... Учитывая, что прибор реагирует на любую соль, корректнее называть его «солемером».
Подробнее: http://www.ryazan.kp.ru/daily/26567/3582855/
Проверить всех поставщиков арбузов на порядочность невозможно, а значит, не стоит терять бдительность при покупке бахчевых. Эксперты называют несколько признаков, по которым можно невооруженным взглядом выявить, что с ягодой не все в порядке. Покупателя должны насторожить желтые волокна, которые идут от сердцевины к корочке. Такой арбуз вряд ли принесет пользу - в качественном плоде волокна должны быть белыми. Также лучше отказаться от арбуза со слишком гладкой, почти глянцевой, поверхностью среза. Он должен быть неровным, сахаристым, с крупинками. Если мякоть арбуза имеет фиолетовый оттенок, такой плод тоже нежелательно употреблять в пищу. Довольно популярны среди рязанцев домашние нитратомеры. Однако специалисты не рекомендуют доверять показателям прибора. Таким кустарным способом можно измерить количество солей, к коим относятся нитраты. Но помимо них в продуктах содержатся фосфаты, сульфаты, хлориды... Учитывая, что прибор реагирует на любую соль, корректнее называть его «солемером».
Подробнее: http://www.ryazan.kp.ru/daily/26567/3582855/
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
Сейчас аккуратнее нужно быть, очень легко можно слечь, покушав вот такой вот арбуз.
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
Сейчас уже не страшно)
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
Нас ( очень мелких предпринимателей) опять радует правительство http://bigbird.ru/blog/2015/11/onlayn-k ... dut-biznes
Вчера на 5 базе обсуждали очередной дебилизм(после ЕГАИСа).
Азербайджанцы были очень недовольны пунктом ;"торговля на розничных рынках, ярмарках, за исключением магазинов, павильонов, то есть мест, обеспечивающих сохранность товаров;"
Как теперь перекупщики будут мешки с картошкой,луком,капустой и т.д. продавать?
Вчера на 5 базе обсуждали очередной дебилизм(после ЕГАИСа).
Азербайджанцы были очень недовольны пунктом ;"торговля на розничных рынках, ярмарках, за исключением магазинов, павильонов, то есть мест, обеспечивающих сохранность товаров;"
Как теперь перекупщики будут мешки с картошкой,луком,капустой и т.д. продавать?
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
А ты сходи, проголосуй за них...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
UNCLE1911 писал(а):А ты сходи, проголосуй за них...
Все они одним дёгтем мазаны.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
listen10 писал(а):Нас ( очень мелких предпринимателей) опять радует правительство http://bigbird.ru/blog/2015/11/onlayn-k ... dut-biznes
Вчера на 5 базе обсуждали очередной дебилизм(после ЕГАИСа).
Азербайджанцы были очень недовольны пунктом ;"торговля на розничных рынках, ярмарках, за исключением магазинов, павильонов, то есть мест, обеспечивающих сохранность товаров;"
Как теперь перекупщики будут мешки с картошкой,луком,капустой и т.д. продавать?
Некоторое время назад слышала от этих самых азербайджацев панегирики Путину за то,что он "хочет сделать Россию великой"...так что пусть оплачивают это величие. А вообще-чего...я знала,что нас ЕНВДшников в покое не оставят. и так долго без поводка ходили.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Нас ( очень мелких предпринимателей) опять радует правительство http://bigbird.ru/blog/2015/11/onlayn-k ... dut-biznes
Вчера на 5 базе обсуждали очередной дебилизм(после ЕГАИСа).
Азербайджанцы были очень недовольны пунктом ;"торговля на розничных рынках, ярмарках, за исключением магазинов, павильонов, то есть мест, обеспечивающих сохранность товаров;"
Как теперь перекупщики будут мешки с картошкой,луком,капустой и т.д. продавать?
Некоторое время назад слышала от этих самых азербайджацев панегирики Путину за то,что он "хочет сделать Россию великой"...так что пусть оплачивают это величие. А вообще-чего...я знала,что нас ЕНВДшников в покое не оставят, и так долго без поводка ходили.
Я, к примеру,с 1 июля 2018 года закрываю гастроном и бакалею,доходы от которых сегодня покрывают только зарплату продавцов и электричество,основными потребителями коего и являются,и не только потому что накладны нововведения. Фасованный товар со штрих кодом ввести в 1С не проблема,а вот как быть с вручную расфасованным творогом,сметаной,кондитеркой,весовым сыром и колбасой? Для этого нужно отдельное помещение для приёмки товара и человек программист-фасовщик,ну и наверное какие-то весы с распознаванием кода номенклатуры.
Если бы правительство выступило с речью ... "мы вас кинули в 91,98,2008...,но извините,у нас опять кончились деньги,и будьте добры с торговой площади по "копеечке" скиньтесь - то нет проблем. Вот только все эти экономические подъезды правительства на сраной козе больше напоминают изречение - "нам не надо,чтобы вам было удобней,нам надо чтобы вы заебались.."
Зато мой напарник по бане - владелец кассо-обслуживающего центра,радостно потирает руки. Число обслуживаемых касс вырастет на порядок. Всё как всегда - всегда выгодней сидеть на обслуживании и контроле бизнеса,чем им заниматься.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
listen10 писал(а):Зато мой напарник по бане - владелец кассо-обслуживающего центра,радостно потирает руки.
а вот за это будем посмотреть...в свое время- в 1994 году, когда был принят закон о ККМ всюду, где можно, его очень быстро подкорректировали..так что торопиться не надо...
а потом, это что же...как мне купить 200 грамм колбасы у того же "Кортлава"?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
listen10 писал(а):Если бы правительство выступило с речью ..
да оно тебе каждый раз это говорит- это ты, дурак, слышишь не то..
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Если бы правительство выступило с речью ..
да оно тебе каждый раз это говорит- это ты, дурак, слышишь не то..
Я закрываю два отдела,увольняю четырех человек,теряю привлекательность магазина,но на личные оскорбления не скатываюсь,а тут за 200 гр колбасы,дураком назвали.... Что-то изменилось
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
listen10 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Если бы правительство выступило с речью ..
да оно тебе каждый раз это говорит- это ты, дурак, слышишь не то..
Я закрываю два отдела,увольняю четырех человек,теряю привлекательность магазина,но на личные оскорбления не скатываюсь,а тут за 200 гр колбасы,дураком назвали.... Что-то изменилось
да ты еще и жлоб, к тому же...подумаешь, четырех людей пинком под зад- неужели ты не желаешь, чтобы один наш форумчанин экономил государству не 20 лямов в месяц, как он хвастался, а на порядок более? ну ниче святого не осталось...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
ФрекенСнорк писал(а):...я знала,что нас ЕНВДшников в покое не оставят.
А доходы от ЛПХ вообще налогами не облагаются. Фрекен, придётся Вам капусту выращивать, ох придётся
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
АЛСНщик писал(а):ФрекенСнорк писал(а):...я знала,что нас ЕНВДшников в покое не оставят.
А доходы от ЛПХ вообще налогами не облагаются. Фрекен, придётся Вам капусту выращивать, ох придётся
ну да, а торговать ею кто будет? так что торговать буду я, а уж кому выращивать- найдем...воспитаем в своем коллективе...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):да оно тебе каждый раз это говорит- это ты, дурак, слышишь не то..
Я закрываю два отдела,увольняю четырех человек,теряю привлекательность магазина,но на личные оскорбления не скатываюсь,а тут за 200 гр колбасы,дураком назвали.... Что-то изменилось
да ты еще и жлоб, к тому же
Мадам,видимо вы считаете,что если мы однажды вместе выпивали,то это даёт вам право "по-дружески" хамить.
Всё-таки красиво написал О.Генри... " И тогда же было решено, что женщина навеки пребудет для другой женщины прозрачной, как стекло, - хотя его предстояло еще изобрести, - и компенсирует себя тем, что составит тайну для мужчины.",это я к мнению моей жены о вас,мадам.
Предлагаю пикировку закончить,разумеется последнее слово за вами,на которое и любые другие ваши комментарии,от меня ответа не будет.
П.С. И да,трезвость - это не ваше,видимо гложут воспоминания о Бехеровке,отсюда и стервозность.
Обидеть не хотел,миру-мир и ни мур-мур.
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
Ты немного переборщил. Она писала в надежде на то, что ты воспримешь в номальном юмористическом ключе. ИМХО, ФС не хамит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
UNCLE1911 писал(а):Ты немного переборщил. Она писала в надежде на то, что ты воспримешь в нормальном юмористическом ключе. ИМХО, ФС не хамит.
Я таких слов даже с другом себе не позволяю один на один,а уж на форуме,да перед незнакомыми людьми... не наш метод.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Арбузы на рязанских развалах: без нитратов и без документов
listen10 писал(а):UNCLE1911 писал(а):Ты немного переборщил. Она писала в надежде на то, что ты воспримешь в нормальном юмористическом ключе. ИМХО, ФС не хамит.
Я таких слов даже с другом себе не позволяю один на один,а уж на форуме,да перед незнакомыми людьми... не наш метод.
прощай навсегда.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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