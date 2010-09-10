Сообщение Торпеда » 22 сен 2016, 21:07

да ну - вот и не все. моя б спина болела намного меньше, если бы я меньше работала. но так как это просто невозможно, то за все отвечает моя спина)) Правда, я ее иногда балую, массажик делаю в салоне, но это не так часто как хотелось бы, а вообще при ощущении дискомфорта на ночь разогреващим никофлексом мажусь, тогда на утро просыпаешься уже как новенькая. Можно дальше издеваться над здоровьем....