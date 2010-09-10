Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение ivanes » 23 авг 2016, 17:03

Хирург поликлиники направил к хирургу сосуднику в другую поликлинику. Тот попросил сделать Томографию позвоночника. Он сделал УЗИ сосудов ног,проконсультировался с томограммой и выписал АРКОКСИА.
Сосуды пока потерпят,о позвоночник будем лечить. Помогает препарат.
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igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:26

Все болезни от нервов!
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Торпеда » 22 сен 2016, 21:07

да ну - вот и не все. моя б спина болела намного меньше, если бы я меньше работала. но так как это просто невозможно, то за все отвечает моя спина)) Правда, я ее иногда балую, массажик делаю в салоне, но это не так часто как хотелось бы, а вообще при ощущении дискомфорта на ночь разогреващим никофлексом мажусь, тогда на утро просыпаешься уже как новенькая. Можно дальше издеваться над здоровьем....
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zvezdata
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 16:34

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение zvezdata » 25 окт 2016, 14:00

Мне тоже это всё знакомо. Мне кажется таким страдают многие сейчас. Спасаюсь гелем Ревмалгон-911, а если муж дома, то предварительно делает массаж, а потом втирает гель. Гель успокаивающий, согревающий и противовоспалительный. Потом полчасика отдохнула в постели и уже за ужин берусь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение ivanes » 25 окт 2016, 16:35

Не только боль в спине. Инфаркт миокарда,инсульт -причина стресс и нервы. Такое написано на плакатах Росздрава.
Многие болезни от нервов и стресса,но есть плохие от удовольствия.
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Fier

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Fier » 17 ноя 2016, 18:36

Да все в нашем организме взаимосвязано, если постонно находится в стрессовых ситуациях, где-то да отразится не болячке.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение ivanes » 18 ноя 2016, 17:03

Самая приятная болезнь- чесотка. Чешешь,чешешь,но все чесать хочется.
Самая плохая- геморрой. Ни стоят,ни сидеть.Больно.
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pasha2021
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 23:14

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение pasha2021 » 07 дек 2016, 23:24

А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:00

в наше время наверное стресс с любыми болями связан(
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение ivanes » 06 янв 2017, 10:25

Есть болезни от нервов и стрессов,а есть от удовольствия.
Нервы и стрессы лечат в одной клинике,а от "удовольствия" в другой.
Первое за деньги,второе -бесплатно.
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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение MILAh » 01 фев 2018, 00:03

Не думаю что боль связана со стрессо. Если бы еще головна боль, можно было бы как то понять.. А так. Ввозможно у вас с почками что то не то. Может быть перегрузка организма была и активизировались камни в почках. Почитайте медицинский сай https://1opochkah.ru/ И да.. Там можно задать вопрос врачу, почему болит спина. Отвечают онлайн, быстро. Попробуйте.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Vitaminka » 27 мар 2018, 13:28

Не знаю, как со стрессом, но с сидячей работой боли в спине точно связаны, убедилась на себе. У меня то шея, то поясница болят. Так что если для вас работа- стресс, то можно считать, что и от стресса спина болит)))Спасаюсь гелем амелотекс, у меня он даже на работе «живет».
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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Iva » Сегодня, 21:27

Я видела его рекламу по ТВ, но решила, что хорошие лекарства не рекламируют, и не купила в аптеке, хотя фармацевт тоже советовала. А то, что купила, не помогает. Может, и мне все-таки амелотекс купить? Вам хорошо помогает?
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Vitaminka » Сегодня, 21:40

Хорошо и быстро- на несколько часов боли проходят, до конца дня спокойно дорабатываю. Знаю это гель уже не первый год, так что мне и реклама не нужна. А еще стали дружно себе отделом делать “ физкультминутки ”, как в школе- чтобы размять свои спины.
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