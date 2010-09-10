Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Хирург поликлиники направил к хирургу сосуднику в другую поликлинику. Тот попросил сделать Томографию позвоночника. Он сделал УЗИ сосудов ног,проконсультировался с томограммой и выписал АРКОКСИА.
Сосуды пока потерпят,о позвоночник будем лечить. Помогает препарат.
Сосуды пока потерпят,о позвоночник будем лечить. Помогает препарат.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Все болезни от нервов!
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
да ну - вот и не все. моя б спина болела намного меньше, если бы я меньше работала. но так как это просто невозможно, то за все отвечает моя спина)) Правда, я ее иногда балую, массажик делаю в салоне, но это не так часто как хотелось бы, а вообще при ощущении дискомфорта на ночь разогреващим никофлексом мажусь, тогда на утро просыпаешься уже как новенькая. Можно дальше издеваться над здоровьем....
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Мне тоже это всё знакомо. Мне кажется таким страдают многие сейчас. Спасаюсь гелем Ревмалгон-911, а если муж дома, то предварительно делает массаж, а потом втирает гель. Гель успокаивающий, согревающий и противовоспалительный. Потом полчасика отдохнула в постели и уже за ужин берусь.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Не только боль в спине. Инфаркт миокарда,инсульт -причина стресс и нервы. Такое написано на плакатах Росздрава.
Многие болезни от нервов и стресса,но есть плохие от удовольствия.
Многие болезни от нервов и стресса,но есть плохие от удовольствия.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Да все в нашем организме взаимосвязано, если постонно находится в стрессовых ситуациях, где-то да отразится не болячке.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Самая приятная болезнь- чесотка. Чешешь,чешешь,но все чесать хочется.
Самая плохая- геморрой. Ни стоят,ни сидеть.Больно.
Самая плохая- геморрой. Ни стоят,ни сидеть.Больно.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
в наше время наверное стресс с любыми болями связан(
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Есть болезни от нервов и стрессов,а есть от удовольствия.
Нервы и стрессы лечат в одной клинике,а от "удовольствия" в другой.
Первое за деньги,второе -бесплатно.
Нервы и стрессы лечат в одной клинике,а от "удовольствия" в другой.
Первое за деньги,второе -бесплатно.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Не думаю что боль связана со стрессо. Если бы еще головна боль, можно было бы как то понять.. А так. Ввозможно у вас с почками что то не то. Может быть перегрузка организма была и активизировались камни в почках. Почитайте медицинский сай https://1opochkah.ru/ И да.. Там можно задать вопрос врачу, почему болит спина. Отвечают онлайн, быстро. Попробуйте.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Не знаю, как со стрессом, но с сидячей работой боли в спине точно связаны, убедилась на себе. У меня то шея, то поясница болят. Так что если для вас работа- стресс, то можно считать, что и от стресса спина болит)))Спасаюсь гелем амелотекс, у меня он даже на работе «живет».
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я видела его рекламу по ТВ, но решила, что хорошие лекарства не рекламируют, и не купила в аптеке, хотя фармацевт тоже советовала. А то, что купила, не помогает. Может, и мне все-таки амелотекс купить? Вам хорошо помогает?
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Хорошо и быстро- на несколько часов боли проходят, до конца дня спокойно дорабатываю. Знаю это гель уже не первый год, так что мне и реклама не нужна. А еще стали дружно себе отделом делать “ физкультминутки ”, как в школе- чтобы размять свои спины.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
У меня аппарат Скэнар, это супер вещь!!! Снимает боль за 15-20 минут. При чем даже такую, когда "вступило" и пошевелиться больно. К доктору тоже надо бы вам сходить, чтобы исключить грыжу или что-то серьезное. А тат берете скэнар и делаете сами себе физиотерапию. Мой скэнар стоит 12900 р., но кажется есть и дешевле. Лучше один раз купить, и не беспокоиться. А ещё я им массаж лица делаю от морщин, как эффект - у меня в 30 лет их нет )
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Vitaminka писал(а):Хорошо и быстро- на несколько часов боли проходят, до конца дня спокойно дорабатываю. Знаю это гель уже не первый год, так что мне и реклама не нужна. А еще стали дружно себе отделом делать “ физкультминутки ”, как в школе- чтобы размять свои спины.
А на одежде не остаются следы? Жалко будет хорошие вещи- дома-то, понятно, можно и старую футболку одеть, когда мажешь спину или шею, а на работу в старом не придешь, у нас строго с дресс- кодом.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Не переживайте, амелотекс быстро впитывается, и следов не оставляет. Мы тоже на работу ходим в строгих костюмах, поэтому и мазями разными на работе не могу пользоваться. Так что этот гель- палочка- выручалочка и дома, и на работе.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
На этот вопрос точно вам может ответить лишь специалист. Но в какой-то мере я соглашусь, что многие болезни у нас именно из-за стрессов. Если проблема вас очень беспокоить, то вам прямая дорога в клинику позвоночника, потому что откладывать такие проблемы нельзя. Там используется современная технология MBST, а она творит чудеса.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
может и взаимосвязаны, в полне возможно, что нет. в любом случае нужна консультация доктора, по возможности узи или другой вид диагностики. тогда вам врач registr-eco.ru точно скажет, стресс это или, например, киста, спайки, последствие прошлого ушиба и т.д.
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