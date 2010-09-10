Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение LitvinA » 13 июн 2018, 22:56

То, что все болезни от нервов это да и среди них adneksit-i-besplodie.ru и репродуктивная функция страдает.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Мэри » Вчера, 20:49

Ну уж не знаю, связана боль в спине со стрессом или нет - а что вот от сидячей работы болит и шея и спина - это точно. Амелотексом без назначения врача пользоваться я не рискнула,это ведь лекарство. Быструмгель беру в последнее время. Хорошая штука. На работе,конечно, не мажусь, а дома да, и после тренировок ингда бывает боль в мышцах, сразу же втираю, минут через 15 обычно проходит все.
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Петька » Сегодня, 18:37

Да мне кажется при серьезных болях такие средства не помогут.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Мэри » Сегодня, 18:39

Так при серьезных болях надо именно лечиться тем, что врач назначит, Быструмгель это как скорая помощь симптомы снять
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