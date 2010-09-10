Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
То, что все болезни от нервов это да и среди них adneksit-i-besplodie.ru и репродуктивная функция страдает.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Ну уж не знаю, связана боль в спине со стрессом или нет - а что вот от сидячей работы болит и шея и спина - это точно. Амелотексом без назначения врача пользоваться я не рискнула,это ведь лекарство. Быструмгель беру в последнее время. Хорошая штука. На работе,конечно, не мажусь, а дома да, и после тренировок ингда бывает боль в мышцах, сразу же втираю, минут через 15 обычно проходит все.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Да мне кажется при серьезных болях такие средства не помогут.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Так при серьезных болях надо именно лечиться тем, что врач назначит, Быструмгель это как скорая помощь симптомы снять
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Мэри, спасибо, буду иметь в виду, а то сейчас столько всяких средств - глаза разбегаются
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