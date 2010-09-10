Сообщение Мэри » 26 июн 2018, 20:49

Ну уж не знаю, связана боль в спине со стрессом или нет - а что вот от сидячей работы болит и шея и спина - это точно. Амелотексом без назначения врача пользоваться я не рискнула,это ведь лекарство. Быструмгель беру в последнее время. Хорошая штука. На работе,конечно, не мажусь, а дома да, и после тренировок ингда бывает боль в мышцах, сразу же втираю, минут через 15 обычно проходит все.