Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Да мне кажется при серьезных болях такие средства не помогут.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Так при серьезных болях надо именно лечиться тем, что врач назначит, Быструмгель это как скорая помощь симптомы снять
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Мэри, спасибо, буду иметь в виду, а то сейчас столько всяких средств - глаза разбегаются
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Именно боль в спине и стресс навряд ли взаимосвязаны.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Со стрессом связано многое и боль в спине и истощение и резкое похудение. Поэтому если и нужно от чего-то избавляться, так это постоянные стрессы. Иначе здоровье может быть серьезно повреждено. И вот на самом деле я спасаюсь средством Стрессовит. Может и вам поможет. Я стала спокойнее, не такой раздражительной и злой. И в итоге все болезни прошли, и истощение ушло.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Все болезни от нервов. А сдают нервы, значит стресс, так и депрессии не далеко. Тенотен хорошо справляется с нервными расстройствами, попробуйте.
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