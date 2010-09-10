Сообщение dendi » 30 мар 2019, 15:00

Со стрессом связано многое и боль в спине и истощение и резкое похудение. Поэтому если и нужно от чего-то избавляться, так это постоянные стрессы. Иначе здоровье может быть серьезно повреждено. И вот на самом деле я спасаюсь средством Стрессовит. Может и вам поможет. Я стала спокойнее, не такой раздражительной и злой. И в итоге все болезни прошли, и истощение ушло.