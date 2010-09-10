Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Петька » 27 июн 2018, 18:37

Да мне кажется при серьезных болях такие средства не помогут.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Мэри » 27 июн 2018, 18:39

Так при серьезных болях надо именно лечиться тем, что врач назначит, Быструмгель это как скорая помощь симптомы снять
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Петька » 29 июн 2018, 11:03

Мэри, спасибо, буду иметь в виду, а то сейчас столько всяких средств - глаза разбегаются
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение LitvinA » 06 ноя 2018, 20:29

Именно боль в спине и стресс навряд ли взаимосвязаны.
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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение dendi » 30 мар 2019, 15:00

Со стрессом связано многое и боль в спине и истощение и резкое похудение. Поэтому если и нужно от чего-то избавляться, так это постоянные стрессы. Иначе здоровье может быть серьезно повреждено. И вот на самом деле я спасаюсь средством Стрессовит. Может и вам поможет. Я стала спокойнее, не такой раздражительной и злой. И в итоге все болезни прошли, и истощение ушло.
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение nekit1984 » 19 июн 2019, 18:49

Все болезни от нервов. А сдают нервы, значит стресс, так и депрессии не далеко. Тенотен хорошо справляется с нервными расстройствами, попробуйте.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 июл 2019, 09:47

Я всё-равно понять не могу как нервы могу как нервы могу влиять на боль в спине? Нужно почитать про этот факт. У меня есть боли, но это никак уж не связано со стрессом.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Максюта1 » 03 июл 2019, 21:29

может быть все что угодно
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tvptvp
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:29

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение tvptvp » 08 июл 2019, 13:21

От длительных стрессов может образоваться любая болезнь, и чтобы этого не произошло необходимо вовремя обратится к профессиональному специалисту https://psychoanalyst.in.ua/
в области психологии!
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение РусланР » 22 июл 2019, 13:11

Я за этот факт также слышал. Но у меня проблемы со спиной достаточно давно, но мои специалисты даже намёка на это не указали. В следующий раз буду у своего врача спрошу.
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Николай86
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 13:16

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Николай86 » 22 июл 2019, 14:29

Лично мне мой доктор говорил, что от нервов всё зависит, так как нервные окончание подают какие-то импульсы и т.д
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Maulisa » 24 июл 2019, 12:34

Я сейчас решила глицин пропить для профилактики - пока ничего не беспокоит. Тем более увидела в аптеке препарат глицин+витамины группы В. Еще недавно прочитала о пользе липоевой кислоты, вот только не знаю в какие витаминно-минеральные комплексы она входит. Я так думаю, что надо заниматься профилактикой, не запускать болячки.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?

Сообщение Aota » 31 минуту назад

Болит спина, идите к травматологу или невропатологу. Там и решится вопрос, что у вас. Или принимать препараты и спину лечить, или тенотен от нервов попить.
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