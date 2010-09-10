Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Да мне кажется при серьезных болях такие средства не помогут.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Так при серьезных болях надо именно лечиться тем, что врач назначит, Быструмгель это как скорая помощь симптомы снять
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Мэри, спасибо, буду иметь в виду, а то сейчас столько всяких средств - глаза разбегаются
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Именно боль в спине и стресс навряд ли взаимосвязаны.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Со стрессом связано многое и боль в спине и истощение и резкое похудение. Поэтому если и нужно от чего-то избавляться, так это постоянные стрессы. Иначе здоровье может быть серьезно повреждено. И вот на самом деле я спасаюсь средством Стрессовит. Может и вам поможет. Я стала спокойнее, не такой раздражительной и злой. И в итоге все болезни прошли, и истощение ушло.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Все болезни от нервов. А сдают нервы, значит стресс, так и депрессии не далеко. Тенотен хорошо справляется с нервными расстройствами, попробуйте.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я всё-равно понять не могу как нервы могу как нервы могу влиять на боль в спине? Нужно почитать про этот факт. У меня есть боли, но это никак уж не связано со стрессом.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
может быть все что угодно
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я за этот факт также слышал. Но у меня проблемы со спиной достаточно давно, но мои специалисты даже намёка на это не указали. В следующий раз буду у своего врача спрошу.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я сейчас решила глицин пропить для профилактики - пока ничего не беспокоит. Тем более увидела в аптеке препарат глицин+витамины группы В. Еще недавно прочитала о пользе липоевой кислоты, вот только не знаю в какие витаминно-минеральные комплексы она входит. Я так думаю, что надо заниматься профилактикой, не запускать болячки.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Болит спина, идите к травматологу или невропатологу. Там и решится вопрос, что у вас. Или принимать препараты и спину лечить, или тенотен от нервов попить.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Не думаю что это связано, по крайней мере у меня
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей