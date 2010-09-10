Сообщение Maulisa » 24 июл 2019, 12:34

Я сейчас решила глицин пропить для профилактики - пока ничего не беспокоит. Тем более увидела в аптеке препарат глицин+витамины группы В. Еще недавно прочитала о пользе липоевой кислоты, вот только не знаю в какие витаминно-минеральные комплексы она входит. Я так думаю, что надо заниматься профилактикой, не запускать болячки.

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