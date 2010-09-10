Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
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Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Да мне кажется при серьезных болях такие средства не помогут.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Так при серьезных болях надо именно лечиться тем, что врач назначит, Быструмгель это как скорая помощь симптомы снять
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Мэри, спасибо, буду иметь в виду, а то сейчас столько всяких средств - глаза разбегаются
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Именно боль в спине и стресс навряд ли взаимосвязаны.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Со стрессом связано многое и боль в спине и истощение и резкое похудение. Поэтому если и нужно от чего-то избавляться, так это постоянные стрессы. Иначе здоровье может быть серьезно повреждено. И вот на самом деле я спасаюсь средством Стрессовит. Может и вам поможет. Я стала спокойнее, не такой раздражительной и злой. И в итоге все болезни прошли, и истощение ушло.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Все болезни от нервов. А сдают нервы, значит стресс, так и депрессии не далеко. Тенотен хорошо справляется с нервными расстройствами, попробуйте.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я всё-равно понять не могу как нервы могу как нервы могу влиять на боль в спине? Нужно почитать про этот факт. У меня есть боли, но это никак уж не связано со стрессом.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
может быть все что угодно
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я за этот факт также слышал. Но у меня проблемы со спиной достаточно давно, но мои специалисты даже намёка на это не указали. В следующий раз буду у своего врача спрошу.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Я сейчас решила глицин пропить для профилактики - пока ничего не беспокоит. Тем более увидела в аптеке препарат глицин+витамины группы В. Еще недавно прочитала о пользе липоевой кислоты, вот только не знаю в какие витаминно-минеральные комплексы она входит. Я так думаю, что надо заниматься профилактикой, не запускать болячки.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Болит спина, идите к травматологу или невропатологу. Там и решится вопрос, что у вас. Или принимать препараты и спину лечить, или тенотен от нервов попить.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Не думаю что это связано, по крайней мере у меня
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Тенотен хороший препарат от стресса и панических атак. Раз в год принимаю по одному курса. Результат мне нравится.
Re: Стрессы
Последнее время мы только и слышим: стресс, стресс, стресс... Он преследует нас, лишает спокойствия и здоровья, являясь толчковым механизмом для развития многочисленных заболеваний.
Но что же это все-таки такое: стресс? Он внутри нас или снаружи? Как действует? Почему в одном случае из него можно выйти, в другом - нет? Почему разные люди справляются с ним по-разному? И почему многие не могут справится совсем?
О бо всем это можете вот тут почитать, хорошая статья, мне понравилась https://zen.yandex.ru/media/id/5e6bc3638c85f20d299de85a/stress-prichiny-simptomy-fazy-5ea06f2e924f044a8de4e2ff.
Но что же это все-таки такое: стресс? Он внутри нас или снаружи? Как действует? Почему в одном случае из него можно выйти, в другом - нет? Почему разные люди справляются с ним по-разному? И почему многие не могут справится совсем?
О бо всем это можете вот тут почитать, хорошая статья, мне понравилась https://zen.yandex.ru/media/id/5e6bc3638c85f20d299de85a/stress-prichiny-simptomy-fazy-5ea06f2e924f044a8de4e2ff.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
Конечно всё в нашем организме связано, но всё же боли в спине или конечностях имеют совсем другую причину.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
DenisKot писал(а):Конечно всё в нашем организме связано, но всё же боли в спине или конечностях имеют совсем другую причину.
Конечно, всё взаимосвязано, и лучше пройти полное обследование организма.
У меня рука сильно болела, думала это с проблемами со спиной связано, но нет, давняя травма дала о себе знать. Пришлось носить специальный аппарат, тут catalog/tutory-na-verkhnie-konechnosti/ заказывала. И заодно корсет для спины выбрала. Теперь таких сильных болей уже нет.
Re: Боль в спине и стресс взаимосвязаны?
DenisKot писал(а):Конечно всё в нашем организме связано, но всё же боли в спине или конечностях имеют совсем другую причину.
Тоже так считаю. Хоть и говорят, что все болезни от нервов, но прямая связь между нервами и болями в спине вряд ли есть.
Хотя...если говорить о нервах как о проводниках болевых сигналов, то это другое дело совсем.
Обычно мы имеем в виду, что понервничали.
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