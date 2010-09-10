Новый магазин в Песочне

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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Новый магазин в Песочне

Сообщение nik-petr » 23 авг 2016, 22:48

В Д-Песочне на окраине за дубовой рощей строится новый магазин Европа. Посмотрел, а там уже вроде как товары раскладывают на полках.
Никто не в курсе, когда будет открытие магазина?
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Новый магазин в Песочне

Сообщение nik-petr » 24 сен 2016, 16:56

Открыли.
Набор товаров как у всех,
единственное, молочный ряд с более расширенным ассортиментом.
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Новый магазин в Песочне

Сообщение xoxol77 » 01 окт 2016, 21:53

nik-petr писал(а):Открыли.
Набор товаров как у всех,
единственное, молочный ряд с более расширенным ассортиментом.

Вообще-то ассортимент из 20 000 товаров, если верить рекламе магазина.
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Новый магазин в Песочне

Сообщение nik-petr » 02 окт 2016, 12:11

xoxol77 писал(а):Вообще-то ассортимент из 20 000 товаров, если верить рекламе магазина.

Да неплохой магазин, что там говорить. И сайт онлайн-торговли у них есть.
Просто мы уже так привыкли к изобилию товаров, что ищешь в каждом что-то особенное, какие-то товары, которых нет в других магазинах.
Я для себя кое-то нашел.
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Fcc
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 13:45

Re: Новый магазин в Песочне

Сообщение Fcc » 08 ноя 2016, 15:52

Дорогой магазин. Набор товаров стандартный.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Контактная информация пользователя Nick

Re: Новый магазин в Песочне

Сообщение Nick » 12 ноя 2016, 10:09

Fcc писал(а):Дорогой магазин. Набор товаров стандартный.

Я бы не был столь категоричен. Отдельные товары дешевле чем в Пятерочке, а с учетом скидочной карты вполне себе адекватные цены. Ну если с Магнитом не сравнивать, но в Магните ассортимент совсем другой.
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vaginkax
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вчера, 23:14

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