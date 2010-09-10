Сообщение nik-petr » 02 окт 2016, 12:11

xoxol77 писал(а): Вообще-то ассортимент из 20 000 товаров, если верить рекламе магазина.

Да неплохой магазин, что там говорить. И сайт онлайн-торговли у них есть.Просто мы уже так привыкли к изобилию товаров, что ищешь в каждом что-то особенное, какие-то товары, которых нет в других магазинах.Я для себя кое-то нашел.