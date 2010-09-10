Новый магазин в Песочне
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Новый магазин в Песочне
В Д-Песочне на окраине за дубовой рощей строится новый магазин Европа. Посмотрел, а там уже вроде как товары раскладывают на полках.
Никто не в курсе, когда будет открытие магазина?
Никто не в курсе, когда будет открытие магазина?
Re: Новый магазин в Песочне
Открыли.
Набор товаров как у всех,
единственное, молочный ряд с более расширенным ассортиментом.
Набор товаров как у всех,
единственное, молочный ряд с более расширенным ассортиментом.
Re: Новый магазин в Песочне
nik-petr писал(а):Открыли.
Набор товаров как у всех,
единственное, молочный ряд с более расширенным ассортиментом.
Вообще-то ассортимент из 20 000 товаров, если верить рекламе магазина.
Re: Новый магазин в Песочне
xoxol77 писал(а):Вообще-то ассортимент из 20 000 товаров, если верить рекламе магазина.
Да неплохой магазин, что там говорить. И сайт онлайн-торговли у них есть.
Просто мы уже так привыкли к изобилию товаров, что ищешь в каждом что-то особенное, какие-то товары, которых нет в других магазинах.
Я для себя кое-то нашел.
Re: Новый магазин в Песочне
Дорогой магазин. Набор товаров стандартный.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Новый магазин в Песочне
Fcc писал(а):Дорогой магазин. Набор товаров стандартный.
Я бы не был столь категоричен. Отдельные товары дешевле чем в Пятерочке, а с учетом скидочной карты вполне себе адекватные цены. Ну если с Магнитом не сравнивать, но в Магните ассортимент совсем другой.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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