4G в Мурмино (Рязанская обл.)

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Pavel_123
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 16:03

4G в Мурмино (Рязанская обл.)

Сообщение Pavel_123 » 24 авг 2016, 16:07

Здравствуйте.
По работе минимум на год-полтора собираюсь переезжать в поселок Мурмино.
Сейчас живу в подмосковье, привык к быстрому кабельному интернету – по работе периодически нужен и для развлечений (фильмы посмотреть).
Если судить по картам покрытия – 4G в Мурмино есть только у МТС и Мегафона. У Билайна, Теле2, Йоты только 3G.
Если кто-нибудь пользовался 4G в Мурмино (или где-то рядом) – подскажите пожалуйста – по качеству связи какого оператора (МТС или Мегафон) лучше выбрать?
Если качество соединения, скорость важна – лучше наверное USB модем взять? Wi-Fi не сильно необходим, но тоже бывает нужен.
Заранее благодарю. С уважением, Павел.
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Pavel_123
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 16:03

Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)

Сообщение Pavel_123 » 24 авг 2016, 22:33

Ребят, кто-нибудь в курсе?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11152
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)

Сообщение UNCLE1911 » 24 авг 2016, 22:40

Ты собираешься переехать надолго и даже не приедешь потестить на месте жительства? Из любого подмосковья ехать максимум 3-4 часа. Станиславский бы сказал: "!"
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Pavel_123
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 16:03

Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)

Сообщение Pavel_123 » 24 авг 2016, 22:59

"потестить на месте жительства" - это купить разные модемы 2-х разных операторов? Не одну тысячу на ветер выкинуть. Вы это предлагаете?
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Kameta
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 17:55

Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)

Сообщение Kameta » 01 сен 2016, 20:09

у нас каких только операторов не было! Сначала мы отказались от обычных модемов, так как пользуемся втроем в квартире - невыгодно. Так как наш дом находится не в отдалении от основной массы многоэтажек, где царит РОССТЕЛЕКОМ, то пришлось соглашаться на облтелеком. Тарифы от 500 руб. Качество связи в первые 2 месяца было ужасное, сидели без доступа в интернет днями и иногда неделями периодически преимущественно ночью. Сейчас вроде ситуация улучшилась, но доверия 100 % нет.
Если выбирать между МТС и МЕГАФОН, то лучше МЕГАФОН по качеству и цене. Только надо сразу после активации отключить функцию подписки на платные услуги, так как МЕГАФОН имеет такую тенденцию подключать абонентов без их согласия на разные платные услуги, а потом сдирать деньги за них.
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AfinaAnita
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вчера, 05:18

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