4G в Мурмино (Рязанская обл.)
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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4G в Мурмино (Рязанская обл.)
Здравствуйте.
По работе минимум на год-полтора собираюсь переезжать в поселок Мурмино.
Сейчас живу в подмосковье, привык к быстрому кабельному интернету – по работе периодически нужен и для развлечений (фильмы посмотреть).
Если судить по картам покрытия – 4G в Мурмино есть только у МТС и Мегафона. У Билайна, Теле2, Йоты только 3G.
Если кто-нибудь пользовался 4G в Мурмино (или где-то рядом) – подскажите пожалуйста – по качеству связи какого оператора (МТС или Мегафон) лучше выбрать?
Если качество соединения, скорость важна – лучше наверное USB модем взять? Wi-Fi не сильно необходим, но тоже бывает нужен.
Заранее благодарю. С уважением, Павел.
По работе минимум на год-полтора собираюсь переезжать в поселок Мурмино.
Сейчас живу в подмосковье, привык к быстрому кабельному интернету – по работе периодически нужен и для развлечений (фильмы посмотреть).
Если судить по картам покрытия – 4G в Мурмино есть только у МТС и Мегафона. У Билайна, Теле2, Йоты только 3G.
Если кто-нибудь пользовался 4G в Мурмино (или где-то рядом) – подскажите пожалуйста – по качеству связи какого оператора (МТС или Мегафон) лучше выбрать?
Если качество соединения, скорость важна – лучше наверное USB модем взять? Wi-Fi не сильно необходим, но тоже бывает нужен.
Заранее благодарю. С уважением, Павел.
Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)
Ребят, кто-нибудь в курсе?
Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)
Ты собираешься переехать надолго и даже не приедешь потестить на месте жительства? Из любого подмосковья ехать максимум 3-4 часа. Станиславский бы сказал: "!"
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)
"потестить на месте жительства" - это купить разные модемы 2-х разных операторов? Не одну тысячу на ветер выкинуть. Вы это предлагаете?
Re: 4G в Мурмино (Рязанская обл.)
у нас каких только операторов не было! Сначала мы отказались от обычных модемов, так как пользуемся втроем в квартире - невыгодно. Так как наш дом находится не в отдалении от основной массы многоэтажек, где царит РОССТЕЛЕКОМ, то пришлось соглашаться на облтелеком. Тарифы от 500 руб. Качество связи в первые 2 месяца было ужасное, сидели без доступа в интернет днями и иногда неделями периодически преимущественно ночью. Сейчас вроде ситуация улучшилась, но доверия 100 % нет.
Если выбирать между МТС и МЕГАФОН, то лучше МЕГАФОН по качеству и цене. Только надо сразу после активации отключить функцию подписки на платные услуги, так как МЕГАФОН имеет такую тенденцию подключать абонентов без их согласия на разные платные услуги, а потом сдирать деньги за них.
Если выбирать между МТС и МЕГАФОН, то лучше МЕГАФОН по качеству и цене. Только надо сразу после активации отключить функцию подписки на платные услуги, так как МЕГАФОН имеет такую тенденцию подключать абонентов без их согласия на разные платные услуги, а потом сдирать деньги за них.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вчера, 05:18
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Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
6 сообщений • Страница 1 из 1
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