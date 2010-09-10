"Выставка-Продажа Породистых котят"

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

"Выставка-Продажа Породистых котят"

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 25 авг 2016, 14:05

3-4 сентября 2016г. в Рязани пройдет очередная "Выставка-Продажа Породистых котят" Место проведения: ТРЦ МАЛИНА г. Рязань, ул. Соборная, д. 15а с 10:00 до 18:00.
Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"
Телефон для справок 8-910-903-10-83
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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Re: "Выставка-Продажа Породистых котят"

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 29 авг 2016, 12:08

Изображение
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VolkovaMary
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 07:09

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Сообщение VolkovaMary » 21 минуту назад

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