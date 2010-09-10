"Выставка-Продажа Породистых котят"
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
"Выставка-Продажа Породистых котят"
3-4 сентября 2016г. в Рязани пройдет очередная "Выставка-Продажа Породистых котят" Место проведения: ТРЦ МАЛИНА г. Рязань, ул. Соборная, д. 15а с 10:00 до 18:00.
Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"
Телефон для справок 8-910-903-10-83
Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"
Телефон для справок 8-910-903-10-83
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 мар 2017, 07:09
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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