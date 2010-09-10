Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 25 авг 2016, 14:05

3-4 сентября 2016г. в Рязани пройдет очередная "Выставка-Продажа Породистых котят" Место проведения: ТРЦ МАЛИНА г. Рязань, ул. Соборная, д. 15а с 10:00 до 18:00.

Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"

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