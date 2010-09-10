Какие масла предпочитаем?
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Какие масла предпочитаем?
Stanok25 писал(а):Ну, это я так, на глаз, и чтобы народ напугать. Но сам понимаешь, расход большой.
если бочка нужна в неделю, могу подогнать, если больше нужно - это еще лучше)))
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Какие масла предпочитаем?
глен писал(а):отработку- категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!.
Отработка разная бывает!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):глен писал(а):отработку- категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!.
Отработка разная бывает!!!
вполне может быть...
только зачем крохоборничать на масле для пилы- я не понимаю
Re: Какие масла предпочитаем?
Пилы тоже разные бывают
ЗЫ. А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?. Звиняйте, что не в вашей теме.
ЗЫ. А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?. Звиняйте, что не в вашей теме.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
UNCLE1911 писал(а):Пилы тоже разные бывают
.
бывают разные... самая прожорливая из пил, что у меня есть штиль660... бензиновый бачок там 750 грамм, маслянный не знаю точно- думаю грамм 450 (+/-)
но очень сильно сомневаюсь, что человек имеющий её будет туда лить отработку так как стоит она 71 тыщу на сегодняшний день...и экономия на масле, с учетом цен на шины, цепи, маслонасос сомнительна
А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?.
да по разному...(примерно)
это всё равно что спросить а сколько стоит купить мерседес
от 5-6 до 20 ... дешевле 5 врятли... дороже 20 это должна быть очень геморойная берёза (такие есть...но не часто встречаются) но всё равно разбежка в цене не малая, поэтому надо смотреть...(хотя бы фото)
Звиняйте, что не в вашей теме.
не в моей теме- однозначно дороже будет
Re: Какие масла предпочитаем?
Мне кажется или в этом тексте куча грамматических ошибок?!
Но в любом случае, эти таблетки для машины не нужны, снесите модераторы этот пост выше
Но в любом случае, эти таблетки для машины не нужны, снесите модераторы этот пост выше
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Какие масла предпочитаем?
Я когда машину брал, мне ее вместе с лукойлом и отдали, с тех пор по привычке пользуюсь им. Есть смысл менять на другое?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3360
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
Если кому надо - масло "Роснефть" (синтетика, полусинтетика, минералка) есть на их заправке на трассе М5 (на Москву) сразу за поворотом на Алпатьево перед Газопроводском.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Какие масла предпочитаем?
А что масла Роснефти это какой-то жуткий дефицит? Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина, видел через стекло антифризы Роснефти, без шуток, не на ценнике, а прямо на этикетках на емкостях после названия было в скобочках, типа "(красный)" или "(синий)". Жгут напалмом.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3360
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
hardbone писал(а): Жгут напалмом.
Ну не все же в свойствам жидкостей разбираются. Удачный маркетинг
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
hardbone писал(а): Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина,.
а где на Есенина ТНК?
Re: Какие масла предпочитаем?
Vredtech писал(а):Если кому надо - масло "Роснефть" (синтетика, полусинтетика, минералка) есть на их заправке на трассе М5 (на Москву) сразу за поворотом на Алпатьево перед Газопроводском.
Это заправка из тех, что у Ходора отжали?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3360
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
UNCLE1911 писал(а):
Это заправка из тех, что у Ходора отжали?
Не знаю... мемориальной таблички или памятника об этом событии не видел.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
глен писал(а):hardbone писал(а): Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина,.
а где на Есенина ТНК?
http://maps.yandex.ru/?ll=39.77049%2C54 ... z=18&l=sat
N54,628591° E39,770423°
Re: Какие масла предпочитаем?
Vredtech писал(а):hardbone писал(а): Жгут напалмом.
Ну не все же в свойствам жидкостей разбираются. Удачный маркетинг
Так дело как раз в том, что цвет антифриза в общем случае ничего не говорит о его химическом составе. И это довольно популярный миф даже у автолюбителей с большим стажем, что в желтое нужно доливать обязательно желтое, в красное красное и т.д. А тут такая тема, да на этикетке крупной компании, еще более укореняющая этот миф.
.глен писал(а):а где на Есенина ТНК?
Wolf в точности указал точку. Там просто такой момент, что разные структурные подразделения ТНК имели свои заправки, так вот эта на ул. Есенина и вторая на ул. Военных автомобилистов раньше принадлежали непосредственно РНПК, и поэтому выглядели немного не в общем стиле.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Какие масла предпочитаем?
Езжу три года на джондире 15W40 дизель , не жалуюсь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Какие масла предпочитаем?
Я предпочитаю Шелл
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32
Какие масла предпочитаем
Зимняя резина какие покрышкина зиму?Что? У меня шиповка. Я за город к родителям часто езжу.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
установка автосигнализации
Приветствую Вас товарищи!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
ремонт автомобильных стартеров генераторов
Доброго времени суток друзья!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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Увидимся!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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Увидимся!
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