Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 22 июн 2016, 15:36

Мне кажется или в этом тексте куча грамматических ошибок?!



Но в любом случае, эти таблетки для машины не нужны, снесите модераторы этот пост выше

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...