Какие масла предпочитаем?
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Re: Какие масла предпочитаем?
глен писал(а):отработку- категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!.
Отработка разная бывает!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Какие масла предпочитаем?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):глен писал(а):отработку- категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!.
Отработка разная бывает!!!
вполне может быть...
только зачем крохоборничать на масле для пилы- я не понимаю
Re: Какие масла предпочитаем?
Пилы тоже разные бывают
ЗЫ. А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?. Звиняйте, что не в вашей теме.
ЗЫ. А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?. Звиняйте, что не в вашей теме.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
UNCLE1911 писал(а):Пилы тоже разные бывают
.
бывают разные... самая прожорливая из пил, что у меня есть штиль660... бензиновый бачок там 750 грамм, маслянный не знаю точно- думаю грамм 450 (+/-)
но очень сильно сомневаюсь, что человек имеющий её будет туда лить отработку так как стоит она 71 тыщу на сегодняшний день...и экономия на масле, с учетом цен на шины, цепи, маслонасос сомнительна
А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?.
да по разному...(примерно)
это всё равно что спросить а сколько стоит купить мерседес
от 5-6 до 20 ... дешевле 5 врятли... дороже 20 это должна быть очень геморойная берёза (такие есть...но не часто встречаются) но всё равно разбежка в цене не малая, поэтому надо смотреть...(хотя бы фото)
Звиняйте, что не в вашей теме.
не в моей теме- однозначно дороже будет
Re: Какие масла предпочитаем?
Мне кажется или в этом тексте куча грамматических ошибок?!
Но в любом случае, эти таблетки для машины не нужны, снесите модераторы этот пост выше
Но в любом случае, эти таблетки для машины не нужны, снесите модераторы этот пост выше
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Какие масла предпочитаем?
Я когда машину брал, мне ее вместе с лукойлом и отдали, с тех пор по привычке пользуюсь им. Есть смысл менять на другое?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3676
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
Если кому надо - масло "Роснефть" (синтетика, полусинтетика, минералка) есть на их заправке на трассе М5 (на Москву) сразу за поворотом на Алпатьево перед Газопроводском.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Какие масла предпочитаем?
А что масла Роснефти это какой-то жуткий дефицит? Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина, видел через стекло антифризы Роснефти, без шуток, не на ценнике, а прямо на этикетках на емкостях после названия было в скобочках, типа "(красный)" или "(синий)". Жгут напалмом.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3676
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
hardbone писал(а): Жгут напалмом.
Ну не все же в свойствам жидкостей разбираются. Удачный маркетинг
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
hardbone писал(а): Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина,.
а где на Есенина ТНК?
Re: Какие масла предпочитаем?
Vredtech писал(а):Если кому надо - масло "Роснефть" (синтетика, полусинтетика, минералка) есть на их заправке на трассе М5 (на Москву) сразу за поворотом на Алпатьево перед Газопроводском.
Это заправка из тех, что у Ходора отжали?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3676
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
UNCLE1911 писал(а):
Это заправка из тех, что у Ходора отжали?
Не знаю... мемориальной таблички или памятника об этом событии не видел.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Какие масла предпочитаем?
глен писал(а):hardbone писал(а): Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина,.
а где на Есенина ТНК?
http://maps.yandex.ru/?ll=39.77049%2C54 ... z=18&l=sat
N54,628591° E39,770423°
Re: Какие масла предпочитаем?
Vredtech писал(а):hardbone писал(а): Жгут напалмом.
Ну не все же в свойствам жидкостей разбираются. Удачный маркетинг
Так дело как раз в том, что цвет антифриза в общем случае ничего не говорит о его химическом составе. И это довольно популярный миф даже у автолюбителей с большим стажем, что в желтое нужно доливать обязательно желтое, в красное красное и т.д. А тут такая тема, да на этикетке крупной компании, еще более укореняющая этот миф.
.глен писал(а):а где на Есенина ТНК?
Wolf в точности указал точку. Там просто такой момент, что разные структурные подразделения ТНК имели свои заправки, так вот эта на ул. Есенина и вторая на ул. Военных автомобилистов раньше принадлежали непосредственно РНПК, и поэтому выглядели немного не в общем стиле.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Какие масла предпочитаем?
Я предпочитаю Шелл
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32
Какие масла предпочитаем
Зимняя резина какие покрышкина зиму?Что? У меня шиповка. Я за город к родителям часто езжу.
Re: Какие масла предпочитаем?
мы шелл льем
Re: Какие масла предпочитаем?
я не особо разбираюсь в маслах, но вот красивых девушек посоветовать могу без проблем http://prostitutkiomska55.top
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