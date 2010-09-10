Какие масла предпочитаем?

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Какое масло вы заливаете в машину?

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Всего голосов: 188
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 02 июн 2016, 17:50

глен писал(а):отработку- категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!.


Отработка разная бывает!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение глен » 02 июн 2016, 18:12

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
глен писал(а):отработку- категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!.


Отработка разная бывает!!!

вполне может быть...
только зачем крохоборничать на масле для пилы- я не понимаю :roll:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение UNCLE1911 » 02 июн 2016, 20:54

Пилы тоже разные бывают
ЗЫ. А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?. Звиняйте, что не в вашей теме.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение глен » 03 июн 2016, 10:13

UNCLE1911 писал(а):Пилы тоже разные бывают
.

бывают разные... самая прожорливая из пил, что у меня есть штиль660... бензиновый бачок там 750 грамм, маслянный не знаю точно- думаю грамм 450 (+/-)
но очень сильно сомневаюсь, что человек имеющий её будет туда лить отработку :D так как стоит она 71 тыщу на сегодняшний день...и экономия на масле, с учетом цен на шины, цепи, маслонасос сомнительна :D :D :D
А кк сейчас с расценками на спиливание берез(примерно)?.

да по разному...(примерно) :D
это всё равно что спросить а сколько стоит купить мерседес :D :D :D
от 5-6 до 20 ... дешевле 5 врятли... дороже 20 это должна быть очень геморойная берёза (такие есть...но не часто встречаются) но всё равно разбежка в цене не малая, поэтому надо смотреть...(хотя бы фото)
Звиняйте, что не в вашей теме.

:D :D :D не в моей теме- однозначно дороже будет :D :D :D
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 22 июн 2016, 15:36

Мне кажется или в этом тексте куча грамматических ошибок?!

Но в любом случае, эти таблетки для машины не нужны, снесите модераторы этот пост выше
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Gerasimov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 12:02

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Gerasimov » 22 июн 2016, 15:49

Я когда машину брал, мне ее вместе с лукойлом и отдали, с тех пор по привычке пользуюсь им. Есть смысл менять на другое?
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Vredtech » 11 июл 2016, 18:32

Если кому надо - масло "Роснефть" (синтетика, полусинтетика, минералка) есть на их заправке на трассе М5 (на Москву) сразу за поворотом на Алпатьево перед Газопроводском.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение hardbone » 11 июл 2016, 18:45

А что масла Роснефти это какой-то жуткий дефицит? Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина, видел через стекло антифризы Роснефти, без шуток, не на ценнике, а прямо на этикетках на емкостях после названия было в скобочках, типа "(красный)" или "(синий)". Жгут напалмом.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Vredtech » 11 июл 2016, 21:18

hardbone писал(а): Жгут напалмом.


Ну не все же в свойствам жидкостей разбираются. Удачный маркетинг :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение глен » 11 июл 2016, 23:00

hardbone писал(а): Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина,.

а где на Есенина ТНК? :roll:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение UNCLE1911 » 12 июл 2016, 07:55

Vredtech писал(а):Если кому надо - масло "Роснефть" (синтетика, полусинтетика, минералка) есть на их заправке на трассе М5 (на Москву) сразу за поворотом на Алпатьево перед Газопроводском.

Это заправка из тех, что у Ходора отжали?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Vredtech » 12 июл 2016, 10:58

UNCLE1911 писал(а):
Это заправка из тех, что у Ходора отжали?


Не знаю... мемориальной таблички или памятника об этом событии не видел.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Wolf » 12 июл 2016, 10:59

глен писал(а):
hardbone писал(а): Я недавно заправлялся на ТНК на ул.Есенина,.

а где на Есенина ТНК? :roll:

http://maps.yandex.ru/?ll=39.77049%2C54 ... z=18&l=sat

N54,628591° E39,770423°
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение hardbone » 12 июл 2016, 19:05

Vredtech писал(а):
hardbone писал(а): Жгут напалмом.

Ну не все же в свойствам жидкостей разбираются. Удачный маркетинг :D

Так дело как раз в том, что цвет антифриза в общем случае ничего не говорит о его химическом составе. И это довольно популярный миф даже у автолюбителей с большим стажем, что в желтое нужно доливать обязательно желтое, в красное красное и т.д. А тут такая тема, да на этикетке крупной компании, еще более укореняющая этот миф.

глен писал(а):а где на Есенина ТНК?
.
Wolf в точности указал точку. Там просто такой момент, что разные структурные подразделения ТНК имели свои заправки, так вот эта на ул. Есенина и вторая на ул. Военных автомобилистов раньше принадлежали непосредственно РНПК, и поэтому выглядели немного не в общем стиле.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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VadimOrkovu4
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение VadimOrkovu4 » 28 ноя 2016, 22:44

Я предпочитаю Шелл
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Penelopa#waync
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32

Какие масла предпочитаем

Сообщение Penelopa#waync » 11 янв 2017, 09:46

Зимняя резина какие покрышкина зиму?Что? У меня шиповка. Я за город к родителям часто езжу.
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olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение olyalya » 04 дек 2017, 17:24

мы шелл льем
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Мэри » Вчера, 18:07

Мы раньше Газпромнефть нефть брали, а тут по телевизору реклама Синтека была, перешли на него - довольны, норма масло. У меня Приора 14 г. 1,6, сильно дорогое масло не беру, а Синтек по цене выгодный и не подделывают - нерентабельно.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение sol » Вчера, 21:18

А вы какое именно Синтек берете? Там много разных. Тоже хочу что-то цена чтоб не космос.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Мэри » 9 минут назад

Я полусинтетику беру SINTEC ЛЮКС SAE 10W-40 , стоит около 800 р., а Газпромнефть рублей на 500 дороже. И в Синтеке мне что нравится, там присадки специальные - трение уменьшают, это не везде так
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