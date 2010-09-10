Какие масла предпочитаем?
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Re: Какие масла предпочитаем?
А трение уменьшают - это меньше износ деталей получается? А то я не задумывалась раньше. а тут прочитала, вникаю.
Re: Какие масла предпочитаем?
Да, и еще расход топлива тоже не повышается и масложора нет
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