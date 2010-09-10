Какие масла предпочитаем?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Какое масло вы заливаете в машину?

Мобил
40
21%
Кастрол
27
14%
Шелл
24
13%
Лукойл
13
7%
BP
7
4%
ТНК
2
1%
Зик
8
4%
Славнефть
0
Голосов нет
Другое
67
36%
 
Всего голосов: 188
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение sol » Сегодня, 18:53

А трение уменьшают - это меньше износ деталей получается? А то я не задумывалась раньше. а тут прочитала, вникаю.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Мэри » 38 минут назад

Да, и еще расход топлива тоже не повышается и масложора нет
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