Какие масла предпочитаем?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить

Какое масло вы заливаете в машину?

Мобил
40
21%
Кастрол
27
14%
Шелл
24
13%
Лукойл
13
7%
BP
7
4%
ТНК
2
1%
Зик
8
4%
Славнефть
0
Голосов нет
Другое
67
36%
 
Всего голосов: 188
Аватара пользователя
sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение sol » 26 сен 2019, 18:53

А трение уменьшают - это меньше износ деталей получается? А то я не задумывалась раньше. а тут прочитала, вникаю.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Мэри » 26 сен 2019, 19:25

Да, и еще расход топлива тоже не повышается и масложора нет
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Танкист » 14 ноя 2019, 01:57

Я масло Мобил для мотора покупаю.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Спартанка » 14 ноя 2019, 02:07

Мы с супругом Кастролу предпочтение отдаём.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Kyper » 22 ноя 2020, 11:46

Правильно масло нужно менять регулярно по паспорту. Здесь можете посмотреть 10 лучших масел для Лады Веста https://simplerule.ru/10-luchshikh-masel-dlya-lady-vesta/ впрочем думаю эти масла хороши не только для Лады. Вообще интересно вы придерживаитесь регулярной замены масла?
Вернуться к началу
Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Nikots9 » Сегодня, 16:36

А Шелл какое именно покупать стоит для Шевроле?
Вернуться к началу
Ropllgsa
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 21:01

Re: Какие масла предпочитаем?

Сообщение Ropllgsa » Сегодня, 17:13

Себе всегда беру моторное масло Лукойл. Как по мне онозорошее, меняю масло раз в два года. Могу вам сказать, что сейчас нет четкой классификации моторных масел по их плотности, но чаще всего их различают по его степени вязкости. Больше узнать на, что влияет плотность моторгного масла можете из этой статьи https://avto-flot.ru/blog/na-chto-vliya ... gatah.html
Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя