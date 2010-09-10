Какие масла предпочитаем?
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Re: Какие масла предпочитаем?
А трение уменьшают - это меньше износ деталей получается? А то я не задумывалась раньше. а тут прочитала, вникаю.
Re: Какие масла предпочитаем?
Да, и еще расход топлива тоже не повышается и масложора нет
Re: Какие масла предпочитаем?
Я масло Мобил для мотора покупаю.
Re: Какие масла предпочитаем?
Мы с супругом Кастролу предпочтение отдаём.
Re: Какие масла предпочитаем?
Правильно масло нужно менять регулярно по паспорту. Здесь можете посмотреть 10 лучших масел для Лады Веста https://simplerule.ru/10-luchshikh-masel-dlya-lady-vesta/ впрочем думаю эти масла хороши не только для Лады. Вообще интересно вы придерживаитесь регулярной замены масла?
Re: Какие масла предпочитаем?
А Шелл какое именно покупать стоит для Шевроле?
Re: Какие масла предпочитаем?
Себе всегда беру моторное масло Лукойл. Как по мне онозорошее, меняю масло раз в два года. Могу вам сказать, что сейчас нет четкой классификации моторных масел по их плотности, но чаще всего их различают по его степени вязкости. Больше узнать на, что влияет плотность моторгного масла можете из этой статьи https://avto-flot.ru/blog/na-chto-vliya ... gatah.html
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