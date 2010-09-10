Сообщение Тепло » 29 авг 2016, 12:41

1. Стоимость строительства.

2. Сроки строительства.

3. Выбор участка.

4. Экологичность/Надёжность/Пожаробезопасность/Теплопотери/Долговечность материала из которого будет дом.

Что же выбрать?

Здравствуйте, уважаемые форумчане!Ни для кого не секрет, что сегодня многие выбирают построить свой дом или может быть, всё таки, по старинке купить квартиру?И если с квартирами уже всем, давным давноЮ всё известно, то при выборе строительства своего дома многие сталкиваются с вопросом - из чего строить?Выбор обусловлен, в основном, несколькими величинами:Это и стоимость участка, и стоимость самого дома, коммуникаций как внешних так и внутренних, отделки, затрат на облагораживание участка и т.д.Итак мы определились в сумме. Идём дальше.Никто не хочет ждать год/два. Многие хотят за лето получить полноценный дом и переехать в него.Но если бы всё было так просто, то не было бы проблем и сложностей о коих в последствии может быть много, при "неграмотном" подходе к строительству. И не важно с чьей стороны.И вот мы знаем сколько времени мы готовы потратить на строительство. Идём дальше.О муки выбора. Песок или земля, огород или не нужен, лес, вода, коммуникации (пожалуй даже впереди), СНТ или ИЖС и т.д.Выбрали. Купили. Фууух. Идём дальше.И тут мы подошли с вами к вопросу - "И тут можно было бы добавить один пункт: инертность мышления/закостенелость восприятия/не готовность смотреть вперёд. Но мы его оставим.Создав данный опрос, мне хотелось бы, дать людям возможность поразмышлять о выборе. Несомненно послушать (без вёдер грязи, а ля "да это га..о", и прочих гадостей) о мыслях и предпочтениях с аргументами в пользу выбора того или иного вида строительного материала. Или же услышать точку зрения отрицательную, с аргументами.Ведь подобные размышления могут кому то помочь определиться с выбором, подсказать упущенное.Начнём?