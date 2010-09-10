Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.

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Из чего вы хотели бы (стоитесь/построились) построить свой дом?

1. Силикатный кирпич
0
Голосов нет
2. Газобетонные блоки
3
33%
3. Пенобетон
0
Голосов нет
4. Теплая керамика
1
11%
5. Керамзитобетонные блоки
2
22%
6. Каркасный (каркасно-щитовой)
0
Голосов нет
7. Оцилиндрованное бревно (клеенный брус и т.д.)
0
Голосов нет
8. SIP панели
1
11%
9. Комбинированный
0
Голосов нет
10. Иное
2
22%
 
Всего голосов: 9
Аватара пользователя
Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.

Сообщение Тепло » 29 авг 2016, 12:41

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Ни для кого не секрет, что сегодня многие выбирают построить свой дом или может быть, всё таки, по старинке купить квартиру?
И если с квартирами уже всем, давным давноЮ всё известно, то при выборе строительства своего дома многие сталкиваются с вопросом - из чего строить?
Выбор обусловлен, в основном, несколькими величинами:
1. Стоимость строительства.
Это и стоимость участка, и стоимость самого дома, коммуникаций как внешних так и внутренних, отделки, затрат на облагораживание участка и т.д.
Итак мы определились в сумме. Идём дальше.
2. Сроки строительства.
Никто не хочет ждать год/два. Многие хотят за лето получить полноценный дом и переехать в него.
Но если бы всё было так просто, то не было бы проблем и сложностей о коих в последствии может быть много, при "неграмотном" подходе к строительству. И не важно с чьей стороны.
И вот мы знаем сколько времени мы готовы потратить на строительство. Идём дальше.
3. Выбор участка.
О муки выбора. Песок или земля, огород или не нужен, лес, вода, коммуникации (пожалуй даже впереди), СНТ или ИЖС и т.д.
Выбрали. Купили. Фууух. Идём дальше.
4. Экологичность/Надёжность/Пожаробезопасность/Теплопотери/Долговечность материала из которого будет дом.
И тут мы подошли с вами к вопросу - "Что же выбрать?"

И тут можно было бы добавить один пункт: инертность мышления/закостенелость восприятия/не готовность смотреть вперёд. Но мы его оставим.

Создав данный опрос, мне хотелось бы, дать людям возможность поразмышлять о выборе. Несомненно послушать (без вёдер грязи, а ля "да это га..о", и прочих гадостей) о мыслях и предпочтениях с аргументами в пользу выбора того или иного вида строительного материала. Или же услышать точку зрения отрицательную, с аргументами.

Ведь подобные размышления могут кому то помочь определиться с выбором, подсказать упущенное.
Начнём? :)
Мы строим - вы живёте!
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.

Сообщение beliy » 03 сен 2016, 18:31

Конечно же красный кирипич, чтобы ветерок не подул и харома новенькая не развалилась. :D
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 15:54

Re: Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.

Сообщение Agneshka » 15 минут назад

Я тоже считаю, что надо с кирпича строить.
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