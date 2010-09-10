Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ни для кого не секрет, что сегодня многие выбирают построить свой дом или может быть, всё таки, по старинке купить квартиру?
И если с квартирами уже всем, давным давноЮ всё известно, то при выборе строительства своего дома многие сталкиваются с вопросом - из чего строить?
Выбор обусловлен, в основном, несколькими величинами:
1. Стоимость строительства.
Это и стоимость участка, и стоимость самого дома, коммуникаций как внешних так и внутренних, отделки, затрат на облагораживание участка и т.д.
Итак мы определились в сумме. Идём дальше.
2. Сроки строительства.
Никто не хочет ждать год/два. Многие хотят за лето получить полноценный дом и переехать в него.
Но если бы всё было так просто, то не было бы проблем и сложностей о коих в последствии может быть много, при "неграмотном" подходе к строительству. И не важно с чьей стороны.
И вот мы знаем сколько времени мы готовы потратить на строительство. Идём дальше.
3. Выбор участка.
О муки выбора. Песок или земля, огород или не нужен, лес, вода, коммуникации (пожалуй даже впереди), СНТ или ИЖС и т.д.
Выбрали. Купили. Фууух. Идём дальше.
4. Экологичность/Надёжность/Пожаробезопасность/Теплопотери/Долговечность материала из которого будет дом.
И тут мы подошли с вами к вопросу - "Что же выбрать?"
И тут можно было бы добавить один пункт: инертность мышления/закостенелость восприятия/не готовность смотреть вперёд. Но мы его оставим.
Создав данный опрос, мне хотелось бы, дать людям возможность поразмышлять о выборе. Несомненно послушать (без вёдер грязи, а ля "да это га..о", и прочих гадостей) о мыслях и предпочтениях с аргументами в пользу выбора того или иного вида строительного материала. Или же услышать точку зрения отрицательную, с аргументами.
Ведь подобные размышления могут кому то помочь определиться с выбором, подсказать упущенное.
Начнём?
Ни для кого не секрет, что сегодня многие выбирают построить свой дом или может быть, всё таки, по старинке купить квартиру?
И если с квартирами уже всем, давным давноЮ всё известно, то при выборе строительства своего дома многие сталкиваются с вопросом - из чего строить?
Выбор обусловлен, в основном, несколькими величинами:
1. Стоимость строительства.
Это и стоимость участка, и стоимость самого дома, коммуникаций как внешних так и внутренних, отделки, затрат на облагораживание участка и т.д.
Итак мы определились в сумме. Идём дальше.
2. Сроки строительства.
Никто не хочет ждать год/два. Многие хотят за лето получить полноценный дом и переехать в него.
Но если бы всё было так просто, то не было бы проблем и сложностей о коих в последствии может быть много, при "неграмотном" подходе к строительству. И не важно с чьей стороны.
И вот мы знаем сколько времени мы готовы потратить на строительство. Идём дальше.
3. Выбор участка.
О муки выбора. Песок или земля, огород или не нужен, лес, вода, коммуникации (пожалуй даже впереди), СНТ или ИЖС и т.д.
Выбрали. Купили. Фууух. Идём дальше.
4. Экологичность/Надёжность/Пожаробезопасность/Теплопотери/Долговечность материала из которого будет дом.
И тут мы подошли с вами к вопросу - "Что же выбрать?"
И тут можно было бы добавить один пункт: инертность мышления/закостенелость восприятия/не готовность смотреть вперёд. Но мы его оставим.
Создав данный опрос, мне хотелось бы, дать людям возможность поразмышлять о выборе. Несомненно послушать (без вёдер грязи, а ля "да это га..о", и прочих гадостей) о мыслях и предпочтениях с аргументами в пользу выбора того или иного вида строительного материала. Или же услышать точку зрения отрицательную, с аргументами.
Ведь подобные размышления могут кому то помочь определиться с выбором, подсказать упущенное.
Начнём?
Мы строим - вы живёте!
Re: Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.
Конечно же красный кирипич, чтобы ветерок не подул и харома новенькая не развалилась.
Re: Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.
Я тоже считаю, что надо с кирпича строить.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:53
Re: Из чего построить дом или добро пожаловать в мир стройки.
По поводу материалов - тут сколько людей, столько и мнений. Знаю, что очень многие рекомендую кирпич. Но как не крути, это не самая дешевая стройка. Дома надежные, но дорогие. Все стараются найти компромисс между ценой и качеством. И дома из сип-панелей ecodom-tut.ru - это именно этот вариант. Быстро возводятся, теплые и надежные. Технология уже проверена временем.
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