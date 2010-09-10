RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
Ильяc писал(а):admin писал(а):SERGH писал(а):все верно. это редакционный проект. мы отвечаем за точность только платных участников.
Тогда причем тут ваш девиз "Ваш первый шаг для правильного выбора" ? Какой к черту правильный выбор, на основании чего? Выбрав в фильтрах "асфальтированные дороги" у меня будет только три (ТРИ, КАРЛ) варианта для правильного выбора?
вы можете не пользоваться фильтрами. достаточно того что мы собрали их все и указали удаленность от города. это работает для всех. география это первый и один из важнейших моментов для загородного проживания. остальное уже платные функции для тех поселков кто хочет привлечь больше покупателей.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
SERGH писал(а):Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?
мы всегда конструктивно слушаем и любим любую критику, но когда мы знаем, что конкретные ребята хотят за так войти в платный для поселков проект и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
admin писал(а):SERGH писал(а):Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?
мы всегда конструктивно слушаем и любим любую критику, но когда мы знаем, что конкретные ребята хотят за так войти в платный для поселков проект и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
А меня-то за что Вы хотели забанить? Я же не застройщик и не хочу входить в Ваш проект ни платно ни бесплатно .
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
Avenger писал(а):admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".
Вот с этим согласен на все 100%! Чтобы была информация не о том, что будет, а именно о том, что УЖЕ ЕСТЬ! Жить-то сейчас хочется, а не через 5-10 лет, когда обещания начнут сбываться (если начнут).
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
Avenger писал(а):admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".
мы ее и проверяем если объект - участник.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
SERGH писал(а):Avenger писал(а):admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".
Вот с этим согласен на все 100%! Чтобы была информация не о том, что будет, а именно о том, что УЖЕ ЕСТЬ! Жить-то сейчас хочется, а не через 5-10 лет, когда обещания начнут сбываться (если начнут).
это как раз и сделано. есть разные обозначения для того что уже сделано или только планируется.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info
admin писал(а):Avenger писал(а):admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".
мы ее и проверяем если объект - участник.
Уважаемый admin и как-же Вы проверили....что в КП Снегири...вода из скважины соответствует ГОСТу..??? на 01.11.16 ..таких заключений по качеству воды у "хозяев" данного проекта не было...если у Вас есть выложите?
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