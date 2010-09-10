RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение admin » 21 окт 2016, 12:52

Ильяc писал(а):
admin писал(а):
SERGH писал(а):все верно. это редакционный проект. мы отвечаем за точность только платных участников.

Тогда причем тут ваш девиз "Ваш первый шаг для правильного выбора" ? Какой к черту правильный выбор, на основании чего? Выбрав в фильтрах "асфальтированные дороги" у меня будет только три (ТРИ, КАРЛ) варианта для правильного выбора?

вы можете не пользоваться фильтрами. достаточно того что мы собрали их все и указали удаленность от города. это работает для всех. география это первый и один из важнейших моментов для загородного проживания. остальное уже платные функции для тех поселков кто хочет привлечь больше покупателей.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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SERGH
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 09:13

Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение SERGH » 21 окт 2016, 13:05

Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение admin » 21 окт 2016, 14:54

SERGH писал(а):Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?

мы всегда конструктивно слушаем и любим любую критику, но когда мы знаем, что конкретные ребята хотят за так войти в платный для поселков проект и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение Avenger » 21 окт 2016, 15:12

admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.

согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".
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SERGH
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 09:13

Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение SERGH » 21 окт 2016, 15:26

admin писал(а):
SERGH писал(а):Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?

мы всегда конструктивно слушаем и любим любую критику, но когда мы знаем, что конкретные ребята хотят за так войти в платный для поселков проект и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.


А меня-то за что Вы хотели забанить? Я же не застройщик и не хочу входить в Ваш проект ни платно ни бесплатно :D .
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SERGH
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 09:13

Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение SERGH » 21 окт 2016, 15:31

Avenger писал(а):
admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.

согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".

Вот с этим согласен на все 100%! Чтобы была информация не о том, что будет, а именно о том, что УЖЕ ЕСТЬ! Жить-то сейчас хочется, а не через 5-10 лет, когда обещания начнут сбываться (если начнут).
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение admin » 21 окт 2016, 15:41

Avenger писал(а):
admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.

согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".

мы ее и проверяем если объект - участник.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение admin » 21 окт 2016, 15:42

SERGH писал(а):
Avenger писал(а):
admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.

согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".

Вот с этим согласен на все 100%! Чтобы была информация не о том, что будет, а именно о том, что УЖЕ ЕСТЬ! Жить-то сейчас хочется, а не через 5-10 лет, когда обещания начнут сбываться (если начнут).

это как раз и сделано. есть разные обозначения для того что уже сделано или только планируется.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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ЦАНуНЭТ
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2016, 18:09

Re: RZN.info запустил проект по загородному жилью - zagorodom.rzn.info

Сообщение ЦАНуНЭТ » 11 ноя 2016, 22:51

admin писал(а):
Avenger писал(а):
admin писал(а):и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.

согласен! при условии что в проект будет попадать только фактическая информация, т.е. необходимо проверять что сообщает поселок, а то получится как в рекламе по радио - "ВСЕ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЕЙТЕ".

мы ее и проверяем если объект - участник.


Уважаемый admin и как-же Вы проверили....что в КП Снегири...вода из скважины соответствует ГОСТу..??? на 01.11.16 ..таких заключений по качеству воды у "хозяев" данного проекта не было...если у Вас есть выложите?
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diiiddzzz
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 22:43

стихи как тяжело без тебя уснуть

Сообщение diiiddzzz » 58 минут назад

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http://recertiki.ru/
Позавчера показал портал с рецептами еды для гурманов это уже не секрет



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В августе лицезрел ресурс с советами по готовке мяса и понравилось
http://z-gamer.su/user/buuuuzzzova/



Только что отворил сайт решений домашних работ и понравилось
http://smaila.net/user/otttttli/



Каким-то образом не утаил вебсайт с модельных сцен зайдите тоже
http://lazyres.com/space-uid-35430.html


топ лучших сериалов турции
готовые http://shpargalki2017.ru шпаргалки для учеников
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