Сообщение admin » 21 окт 2016, 14:54

SERGH писал(а): Уважаемый админ! Если Вы хотите, чтобы Ваш проект был интересен и застройщикам и покупателям, то Вам нужно научиться слушать и тех и других. Если у кого-то есть замечания/пожелания, это вовсе не означает, что эти люди хотят дискредитировать Ваш проект! Хорошо, что Вы его создали - тема интересная и перспективная. Наполняйте по возможности этот ресурс актуальной и объективной информацией и он станет еще интересней. Разве не так?

мы всегда конструктивно слушаем и любим любую критику, но когда мы знаем, что конкретные ребята хотят за так войти в платный для поселков проект и высасывают и пальца его недочеты, то мне проще забанить их чем терять время на пустую дискуссию и риторические ответы.