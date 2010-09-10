Как вернуть мужа от любовницы
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12 сообщений • Страница 1 из 1
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как вернуть мужа от любовницы
э...а можно деньги мужа вернуть, а самого мужа оставить любовнице?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как вернуть мужа от любовницы
А можно у Евы Зинович вернуть бабки за брехню?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как вернуть мужа от любовницы
Делюсь с Вами своим опытом как я обращалась к магии, естественно не сразу попала
на того человека который нужен, прошла сколько слёз и разочарований пока не нашла Марию,
она мастер своего дела, каждый день общается никуда не пропадает как некоторые, обратилась к ней
чтобы вернуть парня, и до сегодняшнего дня она мне помогает всем советами действиями и я очень
довольна как результатами
так и ею, обращайтесь не пожалеете,берет не много денег и работу сделала быстрее чем обещала на
три дня раньше, а с Вами делюсь , чтобы Вы не попали на мошейников и в честь
Благодарности Марии, очень
сильная женщина - пишите - zagraniurealnosti @ gmail . com - без пробелов.
на того человека который нужен, прошла сколько слёз и разочарований пока не нашла Марию,
она мастер своего дела, каждый день общается никуда не пропадает как некоторые, обратилась к ней
чтобы вернуть парня, и до сегодняшнего дня она мне помогает всем советами действиями и я очень
довольна как результатами
так и ею, обращайтесь не пожалеете,берет не много денег и работу сделала быстрее чем обещала на
три дня раньше, а с Вами делюсь , чтобы Вы не попали на мошейников и в честь
Благодарности Марии, очень
сильная женщина - пишите - zagraniurealnosti @ gmail . com - без пробелов.
Re: Как вернуть мужа от любовницы
А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Как вернуть мужа от любовницы
ВРУНГЕЛЬ писал(а):А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????
Зачем вам такой муж?))
wbr
Re: Как вернуть мужа от любовницы
kotikovna писал(а):ВРУНГЕЛЬ писал(а):А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????
Зачем вам такой муж?))
В рязанском правительстве полно заднеприводных, и ничего, у всех жены и любовники. Кто ж кормильца из дома выгонит? Так что мужья всякие нужны и важны .
Re: Как вернуть мужа от любовницы
listen10 писал(а):kotikovna писал(а):ВРУНГЕЛЬ писал(а):А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????
Зачем вам такой муж?))
В рязанском правительстве полно заднеприводных, и ничего, у всех жены и любовники. Кто ж кормильца из дома выгонит? Так что мужья всякие нужны и важны .
Ой как метко сказано
"Не ту страну назвали Гондурасом"
ЛЮДИ.... что у вас с ЧЮ?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Как вернуть мужа от любовницы
Да тут бёз юмора.
Re: Как вернуть мужа от любовницы
если ушел то скатертью ему дорога, проблему раньше нужно было решать, мы с мужем обращались к семейному психологу, были проблемы ссорились постоянно чуть ли не до развода доходило, только у нас была онлайн консультация по скайпу, знаете в некоторых случаях психолог ой как не помешает, нам на пример не помешал, можете обратится по этой ссылке https://mariyakalinina.site/kak-sohranit-semyu/ , она мастер своего дела
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3411
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Как вернуть мужа от любовницы
Ну чё, вернули или нет?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Как вернуть мужа от любовницы
А зачем такого мужа возвращать? Вот вернется он от одной любовницы, так потом уйдет к другой - раз попробовал, не остановится. Отпустите с богом...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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