Как вернуть мужа от любовницы

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение ФрекенСнорк » 03 сен 2016, 09:07

э...а можно деньги мужа вернуть, а самого мужа оставить любовнице? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение UNCLE1911 » 03 сен 2016, 13:07

А можно у Евы Зинович вернуть бабки за брехню?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Lily777
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 16:34

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение Lily777 » 25 окт 2016, 16:36

Делюсь с Вами своим опытом как я обращалась к магии, естественно не сразу попала
на того человека который нужен, прошла сколько слёз и разочарований пока не нашла Марию,
она мастер своего дела, каждый день общается никуда не пропадает как некоторые, обратилась к ней
чтобы вернуть парня, и до сегодняшнего дня она мне помогает всем советами действиями и я очень
довольна как результатами
так и ею, обращайтесь не пожалеете,берет не много денег и работу сделала быстрее чем обещала на
три дня раньше, а с Вами делюсь , чтобы Вы не попали на мошейников и в честь
Благодарности Марии, очень
сильная женщина - пишите - zagraniurealnosti @ gmail . com - без пробелов.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 25 окт 2016, 20:15

А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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kotikovna
Пользователь RZN.info
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 12:34

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение kotikovna » 25 окт 2016, 22:06

ВРУНГЕЛЬ писал(а):А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????

Зачем вам такой муж?))
wbr
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение listen10 » 26 окт 2016, 06:04

kotikovna писал(а):
ВРУНГЕЛЬ писал(а):А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????

Зачем вам такой муж?))

В рязанском правительстве полно заднеприводных, и ничего, у всех жены и любовники. Кто ж кормильца из дома выгонит? :) Так что мужья всякие нужны и важны :) .
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 окт 2016, 21:50

listen10 писал(а):
kotikovna писал(а):
ВРУНГЕЛЬ писал(а):А она сможет мужа от любовника к жене вернуть???????

Зачем вам такой муж?))

В рязанском правительстве полно заднеприводных, и ничего, у всех жены и любовники. Кто ж кормильца из дома выгонит? :) Так что мужья всякие нужны и важны :) .


Ой как метко сказано
"Не ту страну назвали Гондурасом"

ЛЮДИ.... что у вас с ЧЮ?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение listen10 » 27 окт 2016, 22:07

Да тут бёз юмора.
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Юлия19963
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 09:31

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение Юлия19963 » 04 ноя 2016, 10:20

если ушел то скатертью ему дорога, проблему раньше нужно было решать, мы с мужем обращались к семейному психологу, были проблемы ссорились постоянно чуть ли не до развода доходило, только у нас была онлайн консультация по скайпу, знаете в некоторых случаях психолог ой как не помешает, нам на пример не помешал, можете обратится по этой ссылке https://mariyakalinina.site/kak-sohranit-semyu/ , она мастер своего дела
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3411
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение Vredtech » 05 ноя 2016, 11:12

Ну чё, вернули или нет?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Как вернуть мужа от любовницы

Сообщение Kella » 09 ноя 2016, 16:39

А зачем такого мужа возвращать? Вот вернется он от одной любовницы, так потом уйдет к другой - раз попробовал, не остановится. Отпустите с богом...
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 34 минуты назад

Сильный приворот
Верну любимого
Вернуть любимую
Приворот на удачу
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