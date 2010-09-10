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bru Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: 08 апр 2016, 10:19 Подскажите Цитата Сообщение bru » 05 сен 2016, 10:35



Волею случая я уже в течении месяца играю и работаю за компом лежа на животе.



Так что выбор встал и встал не на шутку, но из чего выбирать? Проведя основательное расследование я пришел к выводу что и выбирать особо не из чего...



Есть какие-нибудь мысли по данному поводу? Как известно за компьютером надо на чем то сидеть...Волею случая я уже в течении месяца играю и работаю за компом лежа на животе.Так что выбор встал и встал не на шутку, но из чего выбирать? Проведя основательное расследование я пришел к выводу что и выбирать особо не из чего... http://www.pronto-office.ru/catalog/6/ Есть какие-нибудь мысли по данному поводу? Вернуться к началу

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