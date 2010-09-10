Подскажите

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bru
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 10:19

Подскажите

Сообщение bru » 05 сен 2016, 10:35

Как известно за компьютером надо на чем то сидеть...

Волею случая я уже в течении месяца играю и работаю за компом лежа на животе.

Так что выбор встал и встал не на шутку, но из чего выбирать? Проведя основательное расследование я пришел к выводу что и выбирать особо не из чего... http://www.pronto-office.ru/catalog/6/

Есть какие-нибудь мысли по данному поводу?
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Подскажите

Сообщение Jennifer » 13 сен 2016, 23:01

В Смысле?
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LenchiK
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 23:10

Re: Подскажите

Сообщение LenchiK » 24 минуты назад

Увы...никаких(
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