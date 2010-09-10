Подскажите
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Подскажите
Как известно за компьютером надо на чем то сидеть...
Волею случая я уже в течении месяца играю и работаю за компом лежа на животе.
Так что выбор встал и встал не на шутку, но из чего выбирать? Проведя основательное расследование я пришел к выводу что и выбирать особо не из чего... http://www.pronto-office.ru/catalog/6/
Есть какие-нибудь мысли по данному поводу?
Волею случая я уже в течении месяца играю и работаю за компом лежа на животе.
Так что выбор встал и встал не на шутку, но из чего выбирать? Проведя основательное расследование я пришел к выводу что и выбирать особо не из чего... http://www.pronto-office.ru/catalog/6/
Есть какие-нибудь мысли по данному поводу?
Re: Подскажите
В Смысле?
Re: Подскажите
Увы...никаких(
3 сообщения • Страница 1 из 1
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