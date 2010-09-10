Сообщение ОленькаР » 19 дек 2016, 19:38

Магдуся писал(а): Как для меня то нынешние комедии смотрю только одноразово. А старые пересматриваю с удовольствием.

Согласна, юмор сегодня стал какой то не такой, грубый что ли, а старые комедии это смешно и нет не хорошего осадка от них!