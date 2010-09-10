Снимают ли сейчас хорошие комедии?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 авг 2015, 11:38
Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Снимают ли сейчас хорошие комедии?
- Копилка знаний
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01 авг 2015, 22:08
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Одно время действительно кроме тупых американских комедий смотреть не на что. Последние пару лет в этом плане можно возрадоваться. Намедни посмотрела Случайно беременна http://kinoxouse.ucoz.ru/news/sluchajno ... 08-15-6187 Очень веселая, и главное, жизненная.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Татьяночка33 писал(а):Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Уверена снимали снимают и будут снимать) Просто на вкус и цвет товарищей нет. Одно и то же кино кому то нравится, а кто то и 10 минут у экрана не выдержит. Но тот же "Универ" всей семьей смотрели с удовольствием )
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
"Кушать подано" очень хорошая комедия. Сняли ее в 2005 году. Практически сейчас.
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Как для меня то нынешние комедии смотрю только одноразово. А старые пересматриваю с удовольствием.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 13:06
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Из последних новинок советую хороший мальчик http://kinosprut.com/4564-horoshiy-malchik-2016.html. Я просто в восторге от просмотра этой комедии)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
До советских им далеко все равно.
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Магдуся писал(а):Как для меня то нынешние комедии смотрю только одноразово. А старые пересматриваю с удовольствием.
Согласна, юмор сегодня стал какой то не такой, грубый что ли, а старые комедии это смешно и нет не хорошего осадка от них!
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
да, только не в России
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Почему же не снимают. Остались единицы, которые снимают комедии с хорошим юмором вот например "Кунг-фу йога" http://n-torrents.ru/load/films/boeviki ... -1-0-57114 , а также с Джеки Чаном "Отпетые напарники".
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Я обычно смотрю комедии про рождество и особенно мне понравилась комедия "Новогодний корпоратив" которую я смотрел здесь - http://kinokong.cc/29643-novogodniy-korporativ-2016-online.html. Фильм отдыхающий и семейный.
Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?
Да, есть неплохие) Но я в основном смотрю зарубежные, особенно комедийные сериалы хорошие
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