Снимают ли сейчас хорошие комедии?

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Татьяночка33
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 11:38

Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Татьяночка33 » 05 сен 2016, 15:55

Снимают ли сейчас хорошие комедии?
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Копилка знаний
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 авг 2015, 22:08

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Копилка знаний » 05 сен 2016, 16:11

Одно время действительно кроме тупых американских комедий смотреть не на что. Последние пару лет в этом плане можно возрадоваться. Намедни посмотрела Случайно беременна http://kinoxouse.ucoz.ru/news/sluchajno ... 08-15-6187 Очень веселая, и главное, жизненная.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Шапошникова » 03 окт 2016, 22:11

Татьяночка33 писал(а):Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Уверена снимали снимают и будут снимать) Просто на вкус и цвет товарищей нет. Одно и то же кино кому то нравится, а кто то и 10 минут у экрана не выдержит. Но тот же "Универ" всей семьей смотрели с удовольствием )
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Инга K » 07 окт 2016, 21:47

"Кушать подано" очень хорошая комедия. Сняли ее в 2005 году. Практически сейчас.
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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Магдуся » 18 окт 2016, 13:05

Как для меня то нынешние комедии смотрю только одноразово. А старые пересматриваю с удовольствием.
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izabellaLove
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 13:06

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение izabellaLove » 21 ноя 2016, 14:00

Из последних новинок советую хороший мальчик http://kinosprut.com/4564-horoshiy-malchik-2016.html. Я просто в восторге от просмотра этой комедии)
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Westernesse
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Westernesse » 15 дек 2016, 04:52

До советских им далеко все равно.
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ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение ОленькаР » 19 дек 2016, 19:38

Магдуся писал(а):Как для меня то нынешние комедии смотрю только одноразово. А старые пересматриваю с удовольствием.

Согласна, юмор сегодня стал какой то не такой, грубый что ли, а старые комедии это смешно и нет не хорошего осадка от них!
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Matwey39
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 20:43

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Matwey39 » 20 дек 2016, 20:45

да, только не в России
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Zevaka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 20:55

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Zevaka » 02 мар 2017, 21:06

Почему же не снимают. Остались единицы, которые снимают комедии с хорошим юмором вот например "Кунг-фу йога" http://n-torrents.ru/load/films/boeviki ... -1-0-57114 , а также с Джеки Чаном "Отпетые напарники".
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 15:34

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение Grinii » 11 мар 2017, 19:14

Я обычно смотрю комедии про рождество и особенно мне понравилась комедия "Новогодний корпоратив" которую я смотрел здесь - http://kinokong.cc/29643-novogodniy-korporativ-2016-online.html. Фильм отдыхающий и семейный.
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shevchenko87
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 14:43

Re: Снимают ли сейчас хорошие комедии?

Сообщение shevchenko87 » Сегодня, 15:56

Единственная хорошая комедия за последние годы - "Хочу как ты".
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